Norbert Späth: Hilfe für Leben im vertrauten Umfeld

Urberach / Wiesbaden - Norbert Späth ist einer von 16 Hessen, die Sozialminister Stefan Grüttner mit der Pflegemedaille des Landes auszeichnete. Der Urberacher kümmert sich seit 13 Jahren um seine schwerkranke Frau.

Der Hessische Minister für Soziales und Integration, Stefan Grüttner, hat bei einem Festakt im Schloss Biebrich 16 hessischen Bürgerinnen und Bürger die Pflegemedaille des Landes verliehen. Mit der Pflegemedaille des Landes Hessen – einer vom Ministerpräsidenten gestifteten Auszeichnung – wird auf den Einsatz pflegender Angehöriger aufmerksam gemacht.

Norbert Späth aus Urberach hat sich besondere Verdienste in der Pflege seiner Frau Gerda erworben, die er seit 13 Jahren versorgt. Frau Späth leidet an einer Lungenerkrankung und an Rheuma und ist dadurch sehr eingeschränkt. Norbert Späth unterstützt seine Frau bei allen Belangen des täglichen Lebens, ein ambulanter Pflegedienst ist nicht eingeschaltet. Gemeinsam engagieren sie sich ehrenamtlich in der regionalen Selbsthilfe für Sauerstofflangzeitpatienten.

„Das Land Hessen will hiermit seinen Dank und seine Anerkennung für herausragendes Wirken von Personen ausdrücken, die über lange Jahre die unentgeltliche Pflege eines nahestehenden Menschen im persönlichen Umfeld übernommen haben. Die zu Ehrenden haben sich große persönliche Verdienste erworben und einen wesentlichen gesellschaftlichen Beitrag geleistet“, erklärte der Sozialminister.

Die Geehrten stünden stellvertretend für die große Zahl von pflegenden Angehörigen, die sich täglich für ihre Mitmenschen engagieren, lobte Sozialminister Grüttner. Vor dem Hintergrund der Zunahme älterer Menschen müsse mit einem wachsenden Hilfebedarf gerechnet werden. Daher sei das Ziel der Seniorenpolitik, den älteren Menschen die im Verlauf des Alterns erforderlichen Hilfen, Dienste und Einrichtungen erreichbar zur Verfügung zu stellen. „Zur Versorgung einer steigenden Zahl pflegebedürftiger Menschen ist die häusliche Pflege unverzichtbar, denn die Mehrzahl der Seniorinnen und Senioren wünscht sich, möglichst in der vertrauten Umgebung des eigenen Zuhauses alt zu werden. Dies kann meist nur durch das hohe Engagement von Familienangehörigen in der Pflege ermöglicht werden“, so Grüttner.

Das Land Hessen verfüge über sehr gut ausgebaute Hilfenetze und Dienstleistungsangebote. Darauf können Pflegende zurückgreifen, um die individuell erforderliche Unterstützung und Entlastung zu erhalten. „Die Seniorenpolitik im Land Hessen ist grundsätzlich darauf ausgerichtet, ältere und pflegebedürftige Menschen in ihrer eigenständigen Lebensführung zu unterstützen und ihnen dabei zu helfen, die größtmögliche Selbstständigkeit wiederzugewinnen, wenn sie zum Beispiel durch gesundheitliche oder soziale Umstände beeinträchtigt oder bedroht ist“, erläuterte Sozialminister Stefan Grüttner.

Um pflegende Angehörige zu unterstützen und zu entlasten, sei ein differenziertes und wohnortnahes Angebot an Pflegedienstleistungen erforderlich, das neben ambulanten auch teilstationäre Angebote sowie Beratungsmöglichkeiten umfasst. Auch für eine bessere Vereinbarkeit von Beruf und Pflege müssen verstärkt Anstrengungen unternommen werden. (lö)

Quelle: op-online.de