Schüler lernen bei Zeppelin Systems Metall- und Elektroberufe kennen

Urberach - Ein rollendes Informationsbüro macht derzeit Station auf dem Firmengelände der Zeppelin Systems GmbH. Das Innenleben des M+E-Trucks vermittelt Jugendlichen Einblicke in die Arbeitswelt der Metall- und Elektrobranche – deshalb M+E.

Firmen der Metall-und Elektrobranche suchen händeringend Fachkräfte. Der M+E-Truck, ein rollendes Informationsbüro, steht deshalb derzeit bei Zeppelin. Das Innenleben des Lkw vermittelt Schulklassen Berufsbilder und Ausbildungen im M+E-Bereich (Metall + Elektro). Das soll Interesse an der Branche wecken. Der Truck beherbergt verschieden Stationen. Kleine Versuchsanordnungen zum Mitmachen zeigen den Jugendlichen die ganze Spannweite der Ausbildungszweige dieser Sparte. Das reicht vom richtigen Stecker fürs richtige Gerät bis zur Funktionsweise eines Aufzuges oder eines Fließbandes im Kleinformat. Im oberen Stockwerk demonstrieren Videos, was in den Firmen passiert, wie etwa bei der Zeppelin GmbH eine Maschine für die Lebensmittelkontrolle entworfen und gebaut wird – und vieles mehr.

+ Viele praktische Übungen machten den Schülerinnen und Schülern im unteren Stockwerk des M+E-Mobils Spaß. © Ziesecke Nicht nur die bekannten, sondern auch viele neue Berufsbilder – vom Konstruktionsmechaniker bis zum Mechatroniker (und natürlich alles auch in der weiblichen Form, denn da besteht besonderer Nachholbedarf) – werden aufgezeigt. Eine echte Hilfe stellt vor allem die interaktive Wand dar, die ständig aktuell Betriebe aufleuchten lässt, die derzeit freie Ausbildungsplätze, unbesetzte Stellen oder mehr haben. Die im Unternehmerverband Hessen Metall organisierten Firmen aktualisieren die Angebote selbst, sodass der Bedarf hier in Echtzeit präsent ist. Bundesweit informieren insgesamt zehn M+E-Info-Trucks kostenfrei an Schulen und öffentlichen Einrichtungen über die Ausbildungsmöglichkeiten in Deutschlands größtem Industriezweig. In Hessen wird die Kampagne vom Unternehmerverband Hessen Metall finanziert, der sich aus Partnerbetrieben wie etwa der Rödermärker Firma Zeppelin Systems GmbH zusammensetzt.

Die Partnerbetriebe haben damit auch das Recht auf Nutzung der Trucks und damit dieser Form der Werbung. „Das Projekt ist so gefragt, dass wir in Hessen nur maximal 30 Tage im Jahr das Infomobil zur Verfügung haben“, erläutert Pressesprecherin Heike Polierer, der gemeinsam mit Marketing Managerin Diana Zahn von Zeppelin die Organisation vor Ort obliegt. Schulen fragen direkt an, andere werden angeschrieben. Diesmal hatten Schülerinnen und Schüler aus Dietzenbach, Rodgau und Rödermark die Chance zum Besuch. Eineinhalb Stunden konnten sich 21 Jugendliche des 8. Jahrgangs der Nell-Breuning-Schule mit ihren Betreuungslehrern Werner Janke und Felix Gellrich im Truck informieren. Auf die Eingangsfrage des Moderators Matthias Schmidt, was sich die Schülerinnen und Schüler denn von ihrem späteren Beruf erhoffen, kristallisierten sich rasch einige Antworten heraus: „Spaß!“ – „Cash!“ – „Sicherheit!“

Um herauszufinden, ob der gewünschte Beruf der richtige ist, sollten die Jugendlichen vor allem die Praktika ernst nehmen. Dafür warb das Infomobil mit all seinen interaktiven Hilfestellungen. Dass dabei auch derzeitige Studenten der Berufsakademie, die parallel bei der Zeppelin GmbH arbeiten, aus der Praxis erzählten, machte die Sache sehr anschaulich. Anschließend bekamen die Schüler eine Betriebsführung vor allem durch die Lehrwerkstätten. Dort war der Kontakt zu den Auszubildenden wichtig, die aus ihrem Arbeitsalltag erzählten und für Fragen bereit standen. Mit einem selbst gestanzten Werkstück für jeden Teilnehmer endete der Info-Vormittag, der sicherlich fürs kommende 9. Schuljahr, in dem für die Jugendlichen Betriebspraktika anstehen, neue Überlegungen gebracht hat und der Firma vielleicht Nachwuchs beschert. (chz)

