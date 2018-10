Neuer Lebensabschnitt beginnt

Urberach - 150 neue Studenten starten an der Berufsakademie Rhein-Main ins Wintersemester – für die jungen Nachwuchskräfte ein großer Tag.

Stolz begrüßte Bernd Albrecht, Akademieleiter und Geschäftsführer der Berufsakademie Rhein-Main, in dieser Woche 150 neue Studierende mit ihren Partnerunternehmen beim Welcome Day des Wintersemesters 2018. Bürgermeister Roland Kern und der Erste Stadtrat Jörg Rotter, wünschten den Studierenden drei spannende Jahre in Rödermark und brachten zum Ausdruck, dass die jungen Menschen fest zum Stadtbild gehören und herzlich willkommen sind.

Mit diesem wichtigen Tag beginnt für die neuen Studierenden ihr dreijähriges duales Bachelor-Studium an der BA Rhein-Main. Fortan werden sie in festen Zeitabständen zwischen den Theoriephasen an der BA und Praxisphasen in den Unternehmen wechseln.

Bernd Albrecht wandte sich bei seiner Begrüßungsansprache an die Studierenden: „Nutzen Sie die Chance, die Ihnen von Ihrem Unternehmen gegeben wird und legen Sie mit guten Studien- und Praxisleistungen die Basis für Ihren weiteren beruflichen und akademischen Erfolg. Drei Jahre vergehen im Flug. Sie sind jetzt gestartet und müssen dafür sorgen, dass Sie oben bleiben“, führte Albrecht sinnbildlich fort.

Im Rahmen der Begrüßung der neuen Erstsemester wurden zwei neue Professoren mit Urkunden ausgezeichnet: Prof. Dr. Mattias Maßmann und mit Prof. Dr. Nadja Henkel eine waschechte Rödermärkerin.

Mit über 400 Studierenden ist die BA die größte Berufsakademie mit ausschließlichem Standort in Hessen. Die meisten Studierenden kommen über die Berufsakademie in die Unternehmen. Über 90 Prozent bleiben nach dem Studium im Ausbildungsunternehmen. Sogar die IHK-Berufsabschlussprüfung ist im jeweiligen Ausbildungsberuf im dritten Studienjahr, ohne Besuch der Berufsschule, möglich.

Das Studium schließt die Lücke zwischen der klassischen dualen Ausbildung und dem deutlich theoretischer ausgerichteten Universitätsstudium. Immer mehr junge Menschen entscheiden sich für diesen Studienweg. Sie verdienen bereits während des Studiums Geld, sind sehr stark praxisbezogen ausgebildet und bringen bereits während des Studiums einen echten Mehrwert für die ausbildenden Unternehmen.

Aktuell laufen die Rekrutierungen der BA für 2019 auf Hochtouren. Am 30. Oktober findet das Speed Dating für die Partnerunternehmen der BA statt. Interessierte Bewerber kommen zu einer ersten Kontaktaufnahme in die Berufsakademie. Viele davon finden an diesem Tag bereits ihr Wunschunternehmen und sichern sich einen Studien- und Ausbildungsplatz für 2019.

Nähere Informationen: Berufsakademie Rhein-Main, Am Schwimmbad 3, 06074/3101120. (chz)

Infos unter www.ba-rm.de

