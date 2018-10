Angst vor Bedeutungslosigkeit sitzt tief

Rödermark - Nach dem Wahldebakel für CSU und SPD in Bayern hat vor dem Urnengang in Hessen am Sonntag unter den einst großen Volksparteien auch in Rödermark das Zittern begonnen.

Welche Hoffnungen, Wünsche und Ängste verknüpfen Kommunalpolitiker mit der Hessen-Wahl? Ein Stimmungsbild: CDU-Chef Ralph Hartung hofft vor allem, „dass die schwarz-grüne Landesregierung ihre erfolgreiche Arbeit fortsetzen kann.“ CDU und Grüne hätten vor fünf Jahren das Experiment begonnen und inzwischen aufgezeigt, „dass sie vernünftig und auf Augenhöhe zusammenarbeiten können“. Es habe in der ganzen Zeit keinen einzigen Ministerwechsel gegeben. „Das spricht doch sehr für Qualität und Stabilität“.

Hartung versteht den Ärger und die Sorgen der Wählerinnen und Wähler wegen des Verhaltens der Großen Koalition in Berlin – und auch wegen des zeitweise befürchteten Kontrollverlusts beim Thema Flüchtlinge. Diese Emotionen seien teils auch berechtigt. Trotzdem hofft der Christdemokrat, „dass die großen Volksparteien am Sonntag nicht ganz so schlimm abgestraft werden“.

Hartung appelliert daran zu denken, „dass wir eine Landtagswahl haben“. Entsprechend müssten die Politikerinnen und Politiker vor Ort auch an ihrer Leistung vor Ort – also in ihrer jeweiligen Heimat – gemessen werden und nicht am Theater in Berlin. Das werde heute aber „leider oft nicht mehr so gesehen“.

SPD-Vorsitzender Hidir Karademir bewertet die Lage ähnlich. Er wirbt, die Sozialdemokraten hätten in der vergangenen Wahlperiode in Hessen sehr viel erreicht. Das dürfe nicht unter den Berliner Eskapaden leiden. „Klar kann ich den Ärger der Leute verstehen – ob über den Dieselskandal oder die Personalie Maaßen. Aber in Hessen haben wir viel geleistet.“ Karademir hat einen großen Wunsch an das Wahlergebnis: „Bitte nicht hinter die Grünen fallen.“

Nach dem grandiosen Ergebnis in Bayern sind auch die örtlichen Grünen im Höhenflug. „Wir hoffen natürlich auf ein sehr gutes Ergebnis jetzt auch in Hessen“, sagt Eckhard von der Lühe. Der Geschäftsführer der Anderen Liste / Die Grünen würde dies dann „als so eine Art Bestätigung für die Arbeit von Schwarz/Grün in Rödermark“ sehen.

Von einer ganz anderen Hessen-Koalition geht der FDP-Stadtverbandsvorsitzende Hans Gensert aus. Für ihn steht fest: Wenn die Wahl herum ist, wird es in Hessen auf eine Koalition aus CDU, Grünen und FDP hinauslaufen – mit Tarek Al-Wazir (derzeit Wirtschaftsminister) als Ministerpräsident. Und wenn nicht? „Dann wäre Grün-Rot-Rot das Schlimmste, was passieren könnte.“ (bp)

