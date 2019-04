Der Rodaumarkt hat sich binnen eines Jahres etabliert

Rödermark – Warum findet der Rodaumarkt in Ober-Roden am Rathaus statt und nicht auf dem Marktplatz?

Weil wir dort nicht so viele Beschicker stellen könnten. Durch den Einmündungsbereich der Schulstraße ist es der Platz doch sehr beengt.

Wie viele Beschicker kommen denn?

Wir haben mit zehn angefangen, heute sind es 13.

Von denen manche allerdings nur im 14-Tage-Rhythmus kommen.

Stimmt. Aber am Rathaus haben wir einfach die besseren Möglichkeiten. Gerade erst wurde ein neuer Stromanschluss – auch für andere Veranstaltungen wie den Frühlingsmarkt und Midde noi – gelegt, um die Versorgung sicherer und einfacher zu machen. Außerdem haben wir dort optional Erweiterungsflächen. Zum Beispiel Richtung Bücherei oder Schule. Und nach dem Kauf des Jägerhauses durch die Stadt können wir dort auch gastronomisch etwas tun. Ich denke da an den Weinstand.



Schadet der Rodaumarkt dem seit Jahren etablierten Markttreiben samstags und dienstags auf dem Marktplatz?



Nein. Es ist genug Kaufpublikum unterwegs. Außerdem überschneiden sich die Markttage ja nicht. Der Rodaumarkt ist immer am Donnerstag.



Der Brunnen auf dem Rodaumarkt ist als Kunstwerk eigentlich eine Zierde. Seit er von Absperrband umgeben ist, wirkt er aber wie ein Fremdkörper oder eine Baustelle.



Das ist leider richtig. Wir mussten aus Sicherheitsgründen aber handeln und die Absperrung anbringen. Es gab Stürze, weil die Aufmauerung der Wasserrinne übersehen wurde. Eine Lösung bietet sich wohl erst an, wenn der Markt erweitert würde und damit an Großzügigkeit gewinnen würde.