Es duftet wieder in Rödermark: Weihnachtszeit ist Backzeit

Rödermark - Einmal im Jahr duftet es beim Kleingärtnerverein Erlenwald und den Gallus-Messdienern nach Plätzchen. Dann wird fürs Fest gebacken, was Hände und Ofen hergeben.

Wo es sonst nach Rosenbüschen oder Sommerblumen riecht, duftete es jetzt verheißungsvoll nach Plätzchen. In der Weihnachtsbäckerei der Kleingärtner ging’s hoch her. In der Küche schoben die fleißigen Helferinnen Blech um Blech in die Backöfen, gefüllt mit Plätzchen, die von Kindern ausgestochen worden waren. Einen Tisch weiter wurde gebastelt. Nächste und für dieses Jahr letzte Veranstaltung des Vereins ist am 8. Dezember um 15 Uhr der Adventskaffee; danach geht’s erst am 19. Januar mit der Jahreshauptversammlung ab 16 Uhr samt Grünkohlessen ab 18 Uhr weiter.

Wer aber noch eine ansprechende Örtlichkeit für eine Weihnachtfeier sucht: der KGV stellt seine Räume gerne zur Verfügung. Kontakt: Vorsitzende Angelika Hufnagel (Tel.: 06074/95726). Auch bei den Messdienern der St. Gallus-Gemeinde wurde mit Diakon Eberhard Utz gebacken. Die Plätzchen werden nach den Gottesdiensten in der Kirche verkauft. Vanillekipferl, Butterplätzchen und Spitzgebäck sind im Angebot. Die Einnahmen kommen der Ministrantenarbeit zu Gute. Rund 20 Messdiener gibt es aktuell in der Gallus-Gemeinde, Neuzugänge sind willkommen. (chz)

Quelle: op-online.de