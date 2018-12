Nikolaus kommt mit Martinshorn

Sie hatten vom Nikolaus sicher eine klare Vorstellung, aber wohl nicht mit Feuerwehrhelm und Blaulichtschlitten: die zahllosen aufgeregten Kinder an der Feuerwache in Ober-Roden.

Ober-Roden - Anders als bei vielen Brandbekämpfern im Umkreis muss die die Feuerwehr Ober-Roden nicht über mangelnden Nachwuchs klagen. Um Werbung für sich zu machen, veranstalten die Ober-Röder einen Besuch des Nikolaus.

Der kommt mit Blaulicht und Martinshorn auf dem Feuerwehrauto. Schon seit einer Stunde und mehr warten auf dem Gelände der Feuerwache in Ober-Roden zahlreiche Kinder. Normalerweise hätten sie längst Langeweile angedeutet oder heimgewollt, doch beim vierteljährlichen Kindernachmittag trifft das alles nicht zu. Erst recht, nachdem für den späten Nachmittag vom Besuch des Nikolauses gemunkelt wird. Gestartet war er in der zuvor frei geräumten großen Fahrzeughalle mit Rundfahrten in den Feuerwehrautos, einem Bobbycar-Parcours sowie Essenständen.

Nach Einbruch der Dunkelheit standen die jüngsten Besucher vor Aufregung quietschend und trampelnd eng gedrängt an den großen Rolltoren. Sie warteten, bis mit Blaulicht und Sirenengeheul der neuste Rödermärker Feuerwehrwagen in den Hof gebogen kam, die Hecktür sich langsam öffnete und der Nikolaus mit einem signalroten Bollerwagen zu den Kindern herabgesenkt wurde. Die Süßigkeiten, die er für sie im Gepäck hatte, waren Nebensache. Dennoch drängten sich die jungen Besucher um ihn, als käme er geradewegs vom Himmel herab.

Der Nikolausbesuch ist eine der vielen nachwuchsfördernden Maßnahmen der Ober-Röder Wehr – „und es scheint uns zu gelingen, denn während die anderen Wehren alle um Nachwuchs jammern, können wir nur noch begrenzt Nachwuchs aufnehmen, so beliebt ist das hier“, freut sich Birgit Weber, die „Chefin“ der Kinderwehr. Infos gibt es unter Telefon 06074 8890 und auf www.feuerwehr-ober-roden.de. (chz)

