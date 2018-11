Stimmungsvoller Budenzauber in Ober-Roden

Ober-Roden - Zum traditionellen Ober-Röder Adventsmarkt lädt erstmals die Stadt als alleiniger Ausrichter für das erste Adventswochenende ein. Rund um die St. -Nazarius-Kirche ist am Samstag, 1. Dezember, von 16 bis 22 Uhr und am Sonntag von 11 bis 20 Uhr geöffnet.

Bürgermeister Roland Kern und Erster Stadtrat Jörg Rotter eröffnen den Markt am Samstag um 16 Uhr – begleitet vom Jugendorchester des Musikvereins 03 Ober-Roden. Am Sonntag beginnt das Markttreiben um 11 Uhr. Abseits der Alltagshektik ist es zudem am verkaufsoffenen Sonntag von 11 bis 19 Uhr möglich, sich in den Geschäften beraten zu lassen und einzukaufen. Offen sind am Sonntag auch die Türen des Bücherturms. Rund 20 Vereine und Initiativen sorgen an beiden Tagen für adventliche Stimmung im Ortskern von Ober-Roden.

An den Holzbuden und Ständen der rund 20 Aussteller gibt es heiße Wintergetränke und weihnachtliche Schmankerln, Deftiges und Süßes. Mehrere private Anbieter zeigen zumeist in Eigenarbeit hergestellte Weihnachtsartikel. Aber auch Kunst und Kultur sind auf dem Adventsmarkt präsent. Für musikalische Unterhaltung sorgen die Jugendorchester des MV 03 und des MV 08, der Frohsinn-Frauenchor, der Musikzug der Turngemeinde und das große Orchester der 03er.

Ein offenes Adventssingen mit Chören, Orgelklängen und Oboe sowie adventlichen Texten findet am Sonntag ab 17.30 Uhr in der St.-Nazarius-Kirche statt. Dort ist parallel ab Sonntag eine Krippenausstellung zu sehen. Im Dinjerhof findet am Samstag ab 15 Uhr und am Sonntag ab 11 Uhr wieder ein Kunsthandwerkmarkt statt. Aussteller präsentieren ihre mit viel Herzblut gefertigten Waren und Produkte.

Die Metzgerei Göbel aus Jügesheim backt Flammkuchen, kocht Kürbiskernsuppe und brutzelt Weihnachtsbratwürste. Die Damen des Frohsinnchores haben auch dort einen Auftritt. Am Sonntag ist ab 13 Uhr das Hofcafé geöffnet. Die Freunde im Dinjerhof verkaufen Kaffee, Kuchen und ihre beleuchteten Flaschen zugunsten des Indien-Hilfswerks von Pfarrer Elmar Jung. (bp)

