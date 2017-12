Ritterrüstungen und weihnachtliche Weisen

+ Ein ganz großes Vergnügen für die älteren Ober-Röder waren die Kinder der Kitas Zwickauer und Potsdamer Straße.

Sie werden gerne genutzt, und nur heftige Schneefälle oder Eisglätte wie am Sonntag setzen da Grenzen. Am Samstag lockte kaltes, aber trockenes Wetter gut 500 der 600 angemeldeten älteren Ober-Röder in die Kulturhalle. Am Sonntag kamen nur 200 Urberacher, 100 weniger als angemeldet. Sie aber freuten sich über das bunte Programm.

Manche Akteure wie die Ballettschule Götz, die in diesem Jahr zum 40. Mal die Gäste begeisterte, kamen an beiden Tagen auf die Bühne. Zwei Auftritte hatte auch ein „Frischling“ bei den Seniorenfeiern, der selbst schon betagte Schlagersänger Willi Dreher, dessen charmante Art nicht nur die diensthabenden Damen am Organisationstisch mitriss.