In Rödermark kann man gut alt werden

Weihnachtliche Seniorenfeier

+ © Ziesecke Erstmals strahlender Programmpunkt bei den städtischen Seniorenweihnachtsfeiern: die Ceduballet-Tanzschule aus Ober-Roden. © Ziesecke

Urberach - „Noch nie waren wohl so viele Ober-Röder auf einmal in Orwisch“, schmunzelte Bürgermeister Roland Kern bei der Seniorenweihnachtsfeier am Samstag. 436 Bürger über 70 Jahre waren aus Ober-Roden, Waldacker und Messenhausen in die Halle Urberach gekommen.