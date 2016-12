Schildern Sie uns Ihre tierischsten Momente

Schön beschert

Rödermark - Ein Hamster, den Waldackerer Eltern ihrer Tochter zu Weihnachten schenken wollten, verschwand kurz vor der Bescherung. Das Tierchen wurde gefunden, für die Familie gab’s Weihnachten mit doppeltem Happy End.

Glücklich endete auch die Notfallversorgung, mit der Urberacher Eltern an Heiligabend eine Puppe retteten. Ein - sagen’s wir mal vorsichtig - unsachgemäß gewässerter Römertopf verdarb einer großen Runde den Appetit auf die Weihnachtsente. Haben Sie schon ähnlich turbulente Bescherungen erlebt? Schildern Sie uns Ihre tierischsten lustigsten, kuriosesten, spannendsten oder bangsten Momente beim Schenken und Beschenktwerden - gerne auch mit Bild. Schicken Sie uns eine E-Mail an red.rodgau@op-online.de oder ein Fax, 06106/3541, oder besuchen Sie uns auf unserer Facebook-Seite „Offenbach-Post Rodgau & Rödermark“. Wir werden in unserer Weihnachtsausgabe die schönsten Geschichten veröffentlichen. (lö)

Klassische Weihnachtsdeko im Trend Zur Fotostrecke

Quelle: op-online.de

Rubriklistenbild: © Coulorbox.de