Weihnachtliche Kupferkunst von Wolfgang Schindler

Ober-Roden - Kunst in vielen Varianten ist das Steckenpferd von Wolfgang Schindler. Ob auf Leinwand, geschnitzt oder als Kupferstich: Der 68-Jährige hat die Gabe, aus verschiedenem Material das Beste herauszuholen. Von Bernhard Pelka

Ab Sonntag zeigt er im Zuge der Krippenausstellung in der Kirche St. Nazarius eine Kostprobe seines Könnens: von Hand getriebene Kupfer-Elemente eines sechsteilgen Altars. „Ich bin ein kleiner Verrückter“, scherzt Wolfgang Schindler über sich beim Rundgang durch sein Zuhause. Selbstironisch umschreibt er die Vielfalt an Kunst, die dort Wände schmückt, auf Tischen steht oder auf Werkbänken im Keller noch auf die letzte Bearbeitung wartet. Kein Platz oder Fleckchen, an dem nicht etwas aus seiner Werkstatt stünde oder hängen würde. Der gebürtige Franke kommt aus einem rustikalen Beruf. Als Schweißer im Rohrleitungs- und Tankbau war er jahrelang auf Schwermontage. Und trotzdem hat der umtriebige Senior ein feines Händchen. Und Gespür für Formen, Farben und Materialien.

Der Hobbykünstler malt Tier- und Landschaftsmotive in grellen (fast karibischen) Farben. Um seine Fertigkeiten im Umgang mit Holz zu verfeinern, absolvierte er eine Übungswoche in einer Schnitzschule in Oberammergau. Flaschen graviert er in Minutenschnelle. Brandmalerei beherrscht er ebenfalls. Und er arbeitet gerne mit Kupferblech. Aus dem feinen Blech von der Rolle treibt Wolfgang Schindler mit Spezialnadeln, Drück-Eisen, Treibstiften und kleinen Hämmerchen dreidimensionale Bilder heraus – plastische Ansichten mittelalterlicher Städte im Stile von Merian, Landschaftsszenen und aktuell religiöse Motive.

„Es hat mich schon immer gereizt, einmal einen Altar zu machen“, erzählt Wolfgang Schindler. Drei auf Holz aufgezogene Kupferstiche hat er schon fertig. Weitere drei sollen hinzukommen. Alle 1,10 auf 0,80 Meter groß. Zu sehen ist darauf der Auszug aus Ägypten, die Hirten, die das Heilige Kind anbeten und die Taufe Jesu im Jordan. Figuren und Tiere treten durch die spezielle Arbeitstechnik

äußerst plastisch hervor. Flüsse wirken so, als flössen sie reißend dahin, Bäume so, als peitschte der Wind Blätter und Äste. Lebendig eben. Bis das so weit ist, bearbeitet der Kunsthandwerker das Blech von beiden Seiten. Konturen werden mit einer Nadel zunächst grob umrissen, dann folgt die eigentliche Feinarbeit. Die noch ausstehenden drei Elemente sollen eine Kreuzigungsszene zeigen, den Kreuzigungshügel Golgatha und die Arche Noah. Somit schlösse sich der Kreis von der Geburt Jesu bis zu dessen Tod.

Pfarrer Elmar Jung hat sich die Kunstwerke angesehen und entschieden: Die müssen wir parallel zur Krippenschau zeigen. Erste Fühlung mit Kupferkunst nahm der Wahl-Ober-Röder schon im Berufsleben auf. Als er für eine Garagentorfirma arbeitete, sah er von einem Kollegen von Hand verzierte Garagentore aus Kupferblech. „Da hab ich meinem Chef gesagt: Das kann ich besser.“ Den Beweis blieb der selbstbewusste Hobbymaler nicht lange schuldig. Fortan war er für die Kupfertore alleine zuständig. Etwa 90 hat er seither angefertigt – unter anderem für sich selbst zuhause.

Ein Kunde aus Göppingen wartet jetzt auf das Dachsteingebirge aus Kupfer. Ein anderer aus Hamburg möchte sein Wohnzimmer komplett mit dem Edelmetall verzieren. Wie schafft’s der Mann, dass seine Freiluftkunst der Witterung standhält, nicht oxidiert und damit unansehnlich wird? Die Kupferstiche werden von Klarlack überzogen und zuvor mit einer speziellen Mixtur behandelt. Das Rezept dafür hält Wolfgang Schindler natürlich geheim.

Quelle: op-online.de