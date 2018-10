Willkommene Frühstückspause

Ober-Roden - Rödermärker Christen sind treue Wallfahrer. Sie begeben sich aber nicht nur selbst regelmäßig auf Wanderschaft, sondern gewähren obendrein Pilgern aus anderen Kommunen stets herzliche Gastfreundschaft. Zum Beispiel die Familie Beck, Becker und Schoßer.

Pilgern, sich weitgehend zu Fuß auf den Weg machen, um mit sich und Gott ins Reine zu kommen – dem Wortursprung her stammt der Pilger oder veraltet Pilgrim vom lateinischen Wort peregrinus oder peregrinari, „in der Fremde sein“, ab. Früher pilgerten nur gläubige Menschen, um ihrem Gott oder ihrem Glauben nahe zu kommen. Heute kann es aus ganz verschiedenen Beweggründen heraus erfolgen – um zur Ruhe zu kommen, seine eigene Mitte zu finden, vielleicht auch als Buße für eigenes Handeln.

Die Zahl der Rödermärker Fußwallfahrer nach Walldürn etwa ist über die letzten Jahre gleich geblieben oder gar gestiegen, obwohl es mit eher unüblichen Entbehrungen und Anstrengung verbunden ist. Wer die Wallfahrer bei ihrer Rückkehr an St. Nazarius erlebt, weiß, dass ihnen auf diesem Pilgerweg etwas Positives widerfahren sein muss.

So ergeht es natürlich auch anderen Gruppen, etwa den Fußwallfahrern aus dem Pfarreienverbund um Offenbach-Bieber. Sie brechen alljährlich am Sonntag nach Mariä Geburt um 3.30 Uhr zu ihrer „gelobten Wallfahrt“ an der Schlossmühlstraße auf zur „Schmerzhaften Mutter Gottes“-Gnadenkirche nach Dieburg, wo sie an der Wort-Gottes-Feier teilnehmen. Seit fünf Jahren schließen sich ihnen in Heusenstamm weitere Pilger an. Da haben die Wallfahrer auf ihrem Weg durch Dietzenbach und Waldacker zwischen 5 Uhr und 6 Uhr in Ober-Roden dann immer gewaltigen Hunger. Kein Wunder, dass sie sich über ein einfaches Frühstück in großer Runde im Hof der Familie Beck, Becker und Schoßer in der Dieburger Straße freuen. „Bitte Kleingeld mitbringen für das traditionelle Frühstück in Ober-Roden“, steht schon im Pfarrbrief der Bieberer. Und das vergisst auch niemand.

Wie viele Frühstücksgäste kommen – das wissen die Gastgeber aus Ober-Roden nie im Voraus. „Es können drei sein, es können aber auch 28 sein“, erinnert sich Wini Schoßer, der an diesem Tag um 3 Uhr aufsteht und die große 100-Portionen-Industriekaffeemaschine in Gang setzt, ehe die bestellten Brötchen bei der Bäckerei abgeholt werden. Im letzten Jahr etwa waren es 13 gewesen, in diesem Jahr waren es 23. „Und auch das Alter ist immer ganz unterschiedlich. Je nachdem ob die Kinder der früheren Pilger, die teilweise schon seit 50 Jahren mit Unterbrechungen von St. Nikolaus in Offenbach-Bieber aus zur Gnadenkapelle mitlaufen, dabei sind oder nicht. Die ziehen dann wieder weitere Jüngere mit.“

Die Bieberer pilgern schon seit mehr als 130 Jahren, seit ihr Pfarrer Adam Fassbender nach schwerer Geldnot beim Bau einer größeren Kirche ein Gelübde ablegte, alljährlich im Herbst nach Dieburg zu pilgern und wundersamerweise auch tatsächlich stets von seiner Gemeinde begleitet wurde. Wann es mit der Pilgerfreundschaft zu den Ober-Rödern losging, weiß niemand mehr so recht. Seit 2006 gibt’s jedenfalls ein Gästebuch, in das sich jeder einträgt, aber auch gerne in den Bildern der vergangenen Jahre blättert. Dann erklingt aus den Bankreihen der früheren Scheune schon mal ein „Ach, schau her, die waren letztes Jahr auch dabei!“ oder: „Siehste, die war letztes Jahr schon nicht dabei!“ J chz

