28 rollstuhlgerechte Mietwohnungen baut die Liberty GmbH an den „Rennwiesen“. Das fast 3000 Quadratmeter große Grundstück hatte die Stadt im Mai 2016 an das Unternehmen aus Dreieich verkauft.

Urberach - An den „Rennwiesen“ entsteht ein viergeschossiger Wohnkomplex, der auf die Bedürfnisse von mobil eingeschränkten Menschen jeden Alters zugeschnitten ist. Assistiertes Wohnen heißt das Konzept, das unterhalb des klassischen betreuten Wohnens angesiedelt ist.

An der Ecke von Carl-Benz- und Erich-Kästner-Straße bauen Jessica Köhler und Beate Höller 28 Mietwohnungen, mit denen ihr Unternehmen, die Firma Liberty in Dreieich, eine Marktlücke (er)-schließen will. Spätestens im August wird die Grube ausgehoben. Das aus zwei Flügeln bestehende Gebäude ist barrierefrei und rollstuhlgerecht und wird unter dem Stichwort assistiertes Wohnen vermarktet. Dieses Konzept soll den Mietern einerseits maximale Individualität und Unabhängigkeit, andererseits aber Sicherheit und Service unterhalb der Pflege bieten.

Zielgruppe sind mobil eingeschränkte Menschen jeden Alters. Als Beispiele nennt Jessica Köhler Familien mit einem Kind im Rollstuhl, MS-Kranke, Parkinson- und Schlaganfall-Patienten, Unfallopfer mit einer Gehbehinderung, ältere Paare oder Singles, die noch selbstständig sind, aber schon an die Zeit danach denken.

Die zwischen 75 und 130 Quadratmeter großen Wohnungen verteilen sich über vier Etagen, sind schwellenfrei über einen Aufzug zu erreichen und stecken voll behindertengerechter Technik: elektronische Türöffner, Küchen mit unterfahrbaren und höhenverstellbaren Arbeitsplatten, große Balkone, Hausnotruf und Lichtleisten im Sockel wie man sie aus Flugzeugen kennt. Ein Hausassistent ist Ansprechpartner für Mieter und Angehörige. Er wird auch vom Notrufsystem verständigt, wenn in einer Wohnung bis 12 Uhr noch kein Wasser gelaufen ist und Grund zur Sorge besteht. Ein Gütesiegel der Polizei steht für besonders sichere Türen und Fenster.

„Solche Wohnungen gibt es bisher nur mit verpflichtender Pflege“, erläutert Beate Höller den Unterschied zwischen betreutem und assistiertem Wohnen. Wer einen Pflegedienst benötigt, kann einen seiner Wahl beauftragen. Einige Wohnungen haben ein integriertes Pflegerzimmer. Auch ein voll möbliertes Boardinghaus für Übergangszeiten gehört zum Konzept.

Lebensqualität auf höchstem Niveau verspricht Liberty seinen Mietern. Das hat natürlich seinen Preis: Eine 75-Quadratmeter-Wohnung kostet monatlich 1 125 Euro kalt inklusive Parkplatz und Assistent. Das entspricht einer Quadratmetermiete von 15 Euro. Individuelle Extras können die Mieter zusätzlich buchen: Sie können die Sicherheitstechnik mit Bewegungs- und Überflutungssensor, Herdabschaltung oder „Bett belegt“-Sensor aufwerten oder sich Blutdruck- oder Blutzucker-Messgerät in die Wohnung bringen lassen.

Der Neubau in Urberach hat für die Liberty-Geschäftsführerinnen Pilotcharakter und könnte zum Vorbild für andere Assistiertes Wohnen-Projekte werden. (lö)

