„Die Perser“ am Schauspiel Frankfurt

Frankfurt - Aischylos’ große Tragödie wird unter der Regie von Ulrich Rasche am Frankfurter Schauspiel zu einem zu einem monumentalen Theater der unerbittlichen Maschinerie. Von Stefan Michalzik

Der ohne Unterlass bewegte Untergrund ist das Stilmittel, mit dem der Regisseur Ulrich Rasche seit Jahren in all seinen Inszenierungen arbeitet. Laufbänder, gewaltige rotierende Walzen oder ewig kreisende Scheiben zwingen zu einer Choreografie eines Laufens ohne Rast – und ohne Fortkommen, immer auf der Stelle. Sprechendes Bild eines Unterworfenseins des Menschen unter die Kräfte eines unerbittlichen Fortgangs der Geschichte.

Es gibt, einstweilen zumindest, keinen Anlass, das als Manie abzutun. Denn Rasche entwickelt sein choreografisch-musikalisches Theater in immer aufs Neue frappierender Art aus einer Durchdringung der zumeist klassischen Vorlagen heraus. Nach der Premiere vor Monatsfrist bei den Salzburger Festspielen ist seine Beschäftigung mit Aischylos’ „Die Perser“ nun ins Repertoire des Kooperationspartners Frankfurter Schauspiel übergegangen.

Die Welt, das sind auf der von Rasche selbst entworfenen Bühne zwei immerdrehende Scheiben. Viel Bericht, wenig Handlung: In der ältesten aller überlieferten Tragödien, uraufgeführt 472 vor unserer Zeitrechnung in Athen, schildert ein Chor von Staatsältesten die Schrecken einer militärischen Niederlage aus einer Einfühlung in die Sicht des unterlegenen Gegners, der Perser, die in der Schlacht von Salamis von den zahlenmäßig hoffnungslos unterlegenen Griechen desaströs geschlagen worden sind. Nicht eine Feier des Sieges durch den griechischen Kriegsteilnehmer Aischylos, vielmehr eine Mahnung wider die männliche Hybris und ein Plädoyer für Demokratie.

Den Chor der Greise hat Rasche mit den jungen Schauspielerinnen Katja Bürkle und Valerie Tscheplanowa besetzt. Deren manieriert-expressionistische Sprechweise exponiert die Worte der Klage und des Entsetzens in der famosen Übertragung der Verse von Durs Grünbein. Die Frauenfiguren – als dritte in dieser Gruppe Patrycia Ziolkowska als Atossa – hat Sara Schwartz in schwarze Kleider von schlichter Modernität gehüllt. Streng separiert sind die Sphären des Männlichen und des Weiblichen. Schemenhaft erst noch zeichnet sich im fahlen Licht eine ungleich größere Scheibe hinter jener der Frauen ab. Die Krieger sind Masse, mit Kreuzhaltegurten auf den nackten Oberkörpern; Xerxes, ihr Führer, ist mit Max Bretschneider, Torsten Flassig und Johannes Nussbaum dreifach besetzt. Szenenweise werden Bilder von den verschwitzten Gesichtern der sich abmühenden, todgeweihten Kämpfer als Großaufnahme auf eine Gaze im Mittelgrund des Raums projiziert. Individualisierung ist bei Rasche nicht. Stattdessen ein kollektives Skandieren. Im Augenblick des Schlachtengetümmels schickt Philip Bussmann ein veritables Gewitter der Bildblitze los, in einem effektstarken Zusammenwirken von Szene und Video. Die Musik von Ari Benjamin Meyer, gespielt von einem Ensemble in seitlichen Bühnenwinkeln, schafft unheilschwere Atmosphären.

Ein Kraftakt, ein monumentales Theater der unerbittlichen Maschinerie, mit einem düsteren Sog der exerzitienhaften Wiederholung in mitunter schier ins Endlose gedehnten Bildern. Das macht einen tiefen Eindruck.

