6000 Rechte bei Neonazi-Konzert in Themar - Gegenprotest kleiner als erwartet

+ © dpa Anhänger der rechten Szene warten in Themar (Thüringen) auf den Einlass zu einem Konzertgelände. © dpa

In Thüringen haben Tausende Rechte am wohl bundesweit größten Neonazi-Konzert des Jahres teilgenommen. Der Gegenprotest in der 3000-Einwohner-Stadt fiel überschaubar aus.