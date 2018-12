Abrechnung mit Söder: Guttenberg lästert über den designierten CSU-Chef

Knallharte Abrechnung unter „Parteifreunden“: Aus Sicht des Freiherrn zu Guttenberg fehlt es Ministerpräsident Markus Söder an Format für das Amt des CSU-Chefs.

München - In einem Interview mit der Kleinen Zeitung knöpfte sich der ehemalige Bundesverteidigungsminister Karl-Theodor zu Guttenberg jetzt den bayerischen Ministerpräsidenten Markus Söder vor. Dieser soll am 19. Januar Horst Seehofer als neuer CSU-Chef nachfolgen. Der Parteivorstand nominierte Söder am Montag einstimmig.

Guttenberg über Söder: Das intellektuelle und internationale Format hat er nicht

Auf das Wohlwollen von CSU-Mitglied Guttenberg muss Söder verzichten: „Ich betrachte mit Spannung, was sich in der CSU tut. Die CSU muss sehr aufpassen, dass sie nicht zur Regionalpartei wird, dass sie ihren bundes- und europapolitischen Einfluss auf Dauer nicht zugunsten einer reinen München- oder Bayern-Erscheinung aufgibt. Hier muss sich der neue Parteichef erst beweisen.“

Es geht noch weiter: Der ehemalige Verteidigungsminister zweifelt sogar am intellektuellen Format Söders. Er habe nicht nicht das Zeug, um sich in eine Reihe mit anderen CSU-Parteichefs zu stellen. Wörtlich sagte Guttenberg in dem Interview mit der österreichischen Zeitung: „Bislang ist er einer, der noch nicht an die großen Parteichefs der CSU heranreicht. Ich sage das in aller Offenheit. Das intellektuelle und internationale Format eines Franz Josef Strauß oder eines Theo Waigel erreicht Markus Söder noch nicht.“

Gutenberg sagt auch ganz offen, wen er für die bessere Alternative an der CSU-Spitze gehalten hätte: „Ich hätte mir Manfred Weber gewünscht.“

Guttenberg und eine Rückkehr in die Politik: „Leidenschaft nicht verloren, aber...“

Offenbar dämpft die anstehende Wahl Söders zum CSU-Parteichef auch die Motivation des Freiherrn, aktiv in die Politik zurückzukehren: „Ich habe die Leidenschaft für die Politik nicht verloren, aber die Leidenschaft, was das politische Leben anbelangt, hat sich sehr relativiert.“

