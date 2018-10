Hitlers Nachfahre schwärmt von Merkel und überrascht mit Trump-Aussage

Münchner Konferenz 1938: In der Bildmitte Adolf Hitler.

Was hält der Großneffe von Adolf Hitler von Angela Merkel und Donald Trump? Der Besuch eines Reporters in den USA klärt das auf.

Drei männliche Nachkommen Adolf Hitlers leben noch. Es sind die Brüder Louis, Brian und Alexander, die in den USA auf Long Island unter anderem Nachnamen wohnen - sie sind die Großneffen des deutschen Diktators Adolf Hitler. Die Bild-Zeitung hat sie aufgesucht und seltene Einblicke bekommen.

Angela Merkel als Eisbrecher bei Hitlers Großneffe

Während der Reporter bei Brian und Louis noch abblitzte, durfte er mit dem 68-Jährigen Alexander sprechen. Der Eisbrecher soll offenbar ausgerechnet die deutsche Kanzlerin Angela Merkel gewesen sein. „Ich mag sie. Sie ist gut. Sie scheint eine intelligente und schlaue Person zu sein“, sagte er dem Bericht nach.

Wie beurteilt er ihr Handeln in der Flüchtlingskrise? „Die Kanzlerin tut, was sie tun muss.“ Wenn er könnte, würde er sie offenbar wählen.

Hitlers Nachkomme über Trump: „Ich mag einfach keine Lügner“

Und was hält er von Donald Trump? Alle Brüder sind laut Bild Anhänger der republikanischen Partei. Da kommt es doch ein wenig überraschend, dass Alexander mit dem aktuellen US-Präsidenten und Republikaner anscheinend überhaupt nicht kann. „Die letzte Person, von der ich behaupten würde, dass ich sie bewundere, ist Donald Trump. Er gehört definitiv nicht zu meinen Favoriten.“

Dann wird er deutlich: „Manche Dinge, die Trump sagt, sind in Ordnung. Das meiste ist...“ Alexander spricht den Satz nicht zu Ende und fährt fort: „Es ist seine Art, die mich stört. Und: Ich mag einfach keine Lügner.“

Lesen Sie auch den News-Ticker aus dem Weißen Haus

Der Reporter der Zeitung beschreibt Alexander als einen Mann, der Bruno Ganz, dem Schweizer Schauspieler, der 2004 in „Der Untergang“ seinen Großonkel verkörpert hat, ähnelt.

Hitler gegen Hitler im Weltkrieg - dann zog sich die Familie zurück

Doch wie kamen die Brüder in die USA? Adolf Hitler war der Onkel ihres Vaters William Patrick Hitler. In Großbritannien geboren, siedelte „Willy“ 1939 in die USA über, berichtet Bild. Er kämpfte mit der Navy gegen die Kriegsmarine, noch unter dem alten Familiennamen. Hitler gegen Hitler sozusagen. Danach zog sich die Familie zurück. Den Fluch des schlimmsten Familiennamens der Weltgeschichte wollte er seinen Söhnen offenbar ersparen.

Lesen Sie auch: Bulgarische Journalistin vergewaltigt und ermordet - Sie startete gerade eine brisante TV-Talkshow

mke