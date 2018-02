Eltern widersprechen immer öfters Schulnoten

Offenbach - Heute gibt es wieder Halbjahreszeugnisse an den Schulen. Wenn gute Noten auf dem Blatt stehen, ist die Stimmung in der Familie super. Aber schlechte Leistungen so schwarz auf weiß protokolliert zu sehen, sorgt vielfach für Ärger. Immer mehr Eltern legen dann bei der Schule Protest ein. Von Peter Schulte-Holtey

Egal, ob Medizinstudienplatz oder die Ausbildung zum Mediengestalter: Um in beliebten Berufen Fuß zu fassen, brauchen Jugendliche häufig gute Noten. Heute schauen viele Eltern deshalb bei den Halbjahreszeugnissen wieder ganz genau hin. Und längst nicht immer werden die Zensuren einfach akzeptiert. Nach Angaben des Verbands Bildung und Erziehung (VBE) kommt Protest in den letzten Jahren gehäuft vor. Stefan Wesselmann, der Vorsitzende der Lehrergewerkschaft, hört aus den Staatlichen Schulämtern immer wieder von steigenden Zahlen bei den Widersprüchen. Zu beobachten ist nach seinen Angaben auch, dass nicht nur um Noten gestritten wird, die eine Versetzung oder eine Abschlussprüfung beeinflussen, sondern beispielsweise schon in der Grundschule eine Drei in Englisch angegangen wird. Offizielle Zahlen zu Widersprüchen gibt es nicht.

Philipp Bender, Sprecher des Kultusministeriums in Wiesbaden, weist darauf hin, dass Halbjahreszeugnisse lediglich Zwischeninformationen über den Leistungsstand sind und „damit keine Entscheidung im Sinne eines Verwaltungsakts – etwa Versetzung – enthalten; deswegen kann dagegen auch kein Widerspruch eingelegt werden. Allerdings steht es den Eltern laut Bender frei, gegen eine Einzelnote eine Fachaufsichtsbeschwerde bei der Schulleiterin oder dem Schulleiter bzw. beim Staatlichen Schulamt einzulegen.

Wesselmann beschreibt die Vorgehensweise genauer. Demnach gilt: Für die Leistungsbewertung in den Unterrichtsfächern ist der Lehrer zuständig, für die Bewertung des Arbeits- und Sozialverhaltens die Klassenkonferenz. Beschwerden über eine Note landen zunächst wieder genau dort, auch wenn die Beschwerde bei der Schulleitung, beim Schulamt oder gar beim Kultusministerium abgegeben wurde. Ist der betreffende Lehrer oder die Klassenkonferenz nicht zu einer Änderung der Note bereit, weil sie aus deren Sicht schlüssig begründet ist, kann die Beschwerde dann bei den Juristen im Schulamt überprüft werden. Diese beurteilen, ob die Begründung der Lehrkraft oder der Klassenkonferenz gut dokumentiert und stimmig ist. „Auch eine gerichtliche Prüfung ist letztlich möglich“, heißt es beim VBE.

Wesselmann fällt auf, dass Zeugnisse und Notengebung immer mehr „Ärgerpoten-tial“ enthalten. Der Rektor an der Trinkbornschule in Rödermark sagt im Gespräch mit unserer Zeitung: „Wir erleben, dass immer mehr Eltern die Schule nicht als Institution mit einem eigenen – auf dem Grundgesetz beruhenden – Bildungs- und Erziehungsauftrag sehen, sondern als Dienstleister, dem sie Aufträge erteilen können und über den sie sich beschweren, wenn etwas nicht nach ihren Vorstellungen verläuft. Das betrifft den pädagogischen Alltag, in welchem von der Schule auch erzieherische Maßnahmen getroffen werden müssen, aber das betrifft natürlich auch die Notengebung.“

Barbara Moschner, Direktorin des Didaktischen Zentrums der Universität Oldenburg, empfiehlt Lehrern, Eltern und Schülern gelassener mit Schulnoten umzugehen. „Die Zensurenvergabe ist nie objektiv und von vielen oft unbewussten Faktoren abhängig“, gibt sie im Interview mit dem Evangelischen Pressedienst zu bedenken.

