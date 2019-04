AfD-Fraktion geht von Wahl Harder-Kühnels zur Bundestags-Vizepräsidentin aus

Ralph Brinkhaus will bei der Abstimmung für das Vizepräsidentenamt im Bundestag für Mariana Harder-Kühnel stimmten. Im dritten Wahlgang reicht ihr die relative Mehrheit.

12.59 Uhr: Die AfD-Fraktion hat sich optimistisch gezeigt, dass ihre Kandidatin Mariana Harder-Kühnel im dritten Anlauf am Donnerstag zur Vizepräsidentin des Bundestags gewählt werden wird. Es gebe "keinen Grund, sie nicht zu wählen", sagte Fraktionssprecher Christian Lüth der

Nachrichtenagentur AFP. Die Abgeordnete sei "persönlich wie fachlich einwandfrei".

Zum Inhalt von Vorgesprächen, die mit anderen Fraktionen außer der Linken geführt wurden, wollte sich Lüth unter Verweis auf deren Vertraulichkeit nicht äußern. Die "absurde Nervosität" vor allem bei der SPD lasse aber tief blicken. Aus den Reihen der Sozialdemokraten hatte sich etwa der Abgeordnete Sören Rix gegen die Wahl von Harder-Kühnel ausgesprochen und auf Twitter geschrieben: "So fängt es an... Nazis werden salonfähig... Geht gar nicht!"

Update vom 4. April 2019, 12.46 Uhr: Die AfD-Politikerin Mariana Harder-Kühnel unternimmt am Donnerstag den dritten Anlauf, im Bundestag zur Vizepräsidentin gewählt zu werden. Ihr Chancen stehen diesmal besser als zuvor: Denn diesmal ist die relative Mehrheit ausreichend - es muss mehr Ja- als Nein-Stimmen geben. Grundsätzlich steht der AfD der Posten zu: Denn in der Geschäftsordnung des Bundestages heißt es, dass jede Fraktion mindestens einen Vizepräsidenten stellen soll.

Sollte sie am Donnerstag erneut scheitern, müsste der Ältestenrat entscheiden, ob sie noch ein viertes Mal antreten darf. Die AfD könnte aber auf jeden Fall einen neuen Bewerber ins Rennen schicken.

Erstmeldung vom 3. April: CDU-Mann Brinkhaus will AfD-Kandidatin wählen - SPD ist empört

Berlin - Unionsfraktionschef Ralph Brinkhaus will an diesem Donnerstag bei der neuen Abstimmung über ein Vizepräsidentenamt des Bundestages für die AfD-Kandidatin Mariana Harder-Kühnel stimmen. Er habe sich nach einem Gespräch mit Harder-Kühnel für diesen Schritt entschlossen, sagte der CDU-Politiker am Dienstag nach Angaben von Teilnehmerkreisen in der Sitzung der Unionsfraktion im Bundestag. Die Spitze der Unionsfraktion will den Abgeordneten von CDU und CSU aber offiziell wie bisher keine Wahlempfehlung geben.

AfD-Frau Harder-Kühnel schon zweimal bei der Wahl gescheitert

Harder-Kühnel hatte am 29. November und am 13. Dezember jeweils die erforderliche Mehrheit von 355 Stimmen verfehlt. An diesem Donnerstag soll es die dritte Abstimmung geben. Dabei reicht die einfache Mehrheit - Enthaltungen zählen dabei nicht mit. Harder-Kühnel hatte am Montag an die anderen Abgeordneten appelliert, den „Königsweg“ der Enthaltung zu gehen. Kurz nach der Bundestagswahl war der damalige AfD-Kandidat Albrecht Glaser dreimal bei der Wahl für das Amt des Bundestagsvizes durchgefallen. Seitdem ist der Posten unbesetzt.

SPD-Abgeordnete lehnen AfD-Politikerin Harder-Kühnel strikt ab

Focus Online liegt ein Statement von 12 SPD-Abgeordneten vor, in dem steht, dass Harder-Kühnel „für uns als Vizepräsidentin des Deutschen Bundestags nicht wählbar ist“.

In dem Schreiben heißt es weiter: „Die AfD spaltet, grenzt aus und hetzt - nicht zuletzt, indem eine Abkehr von der Erinnerungskultur zu den Naziverbrechen gefordert wird oder Menschen mit Behinderungen, anderer Hautfarbe oder Frauen abgewertet werden. Wenn eine Fraktion systematisch den Anstand unserer demokratischen Kultur missachtet, dann steht ihr auch keine Vizepräsidentin zu."

+ Brinkhaus will AfD-Kandidatin für Vizepräsidentenamt wählen. © dpa / Bernd von Jutrczenka

Zu den Unterschreibern des Statements gehören: Wiebke Esdar, Timon Gremmels, Elisabeth Kaiser, Elvan Korkmaz, Helge Lindh, Siemtje Möller, Falko Mohrs, Josephine Ortleb, Johannes Schraps, Michael Schrodi, Manja Schüle und Marja-Liisa Völlers.

