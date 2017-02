AfD-Mann twittert über „undankbare“ Bewerberin - dann meldet sich Ulmen

Potsdam - AfD-Kandidat Markus Roscher beschwerte sich auf Twitter, dass eine Bewerberin eine Stelle in seiner Kanzlei ablehnte. Der Schuss ging nach hinten los.

Der Berliner Rechtsanwalt Markus Roscher wollte auf Twitter wohl demonstrieren, wie undankbar eine Bewerberin reagierte auf sein Angebot, sie trotz fehlender Berufserfahrung und einer 4+ im Abschlusszeugnis einzustellen: „Wollte morgen Rechtsanwältin (Berufsanfänger, Note: 4+) fest anstellen. Arbeitsvertrag fertig. Nun sagt sie ab: Grund: Meine #AfD Kandidatur!“, lautete sein Tweet, mit dem er jedoch mehr Ablehnung als Zustimmung erntete.

+ Christian Ulmen zollte einer Bewerberin, die nicht für einen AfD-Kandidaten arbeiten wollte, Respekt. © dpa

Der Schuss ging nach hinten los: Markus Roscher, der bei der Bundestagswahl 2017 für die AfD kandidiert, erntet statt Solidarität großteils Häme. „Gut so. Respekt für die Frau. Sie findet bestimmt was Besseres“, postete prompt eine Userin. Kurz darauf meldet sich Schauspieler Christian Ulmen zu Wort: Respekt für eine junge Rechtsanwaltsanfängerin irgendwo in Paderborn! So geht Hoffnung.“ Sein Tweet wurde 2000 Mal geteilt und 8400 Mal geliked.