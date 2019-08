AfD und NPD: So ähnlich sind ihre Antworten im Wahl-O-Mat

Was ist dran am Vorwurf, die AfD bewege sich in Richtung NPD? Im Wahl-O-Mat lassen sich mögliche Übereinstimmungen überprüfen.

AfD und NPD befinden sich in Sachen im Wahlkampf - und stellen ähnliche Forderungen auf. Die AfD hat auch Übereinstimmungen mit einer weiteren Partei.

Der Wahl-O-Mat für die Landtagswahlen in Sachsen ist online und wird von den Wählern fleißig ausgetestet. Dabei kommt es zu manchen Überraschungen. Eine davon fasste ein Wähler auf Twitter zusammen: „#NPD und #AfD bei mir gleichauf beim #Wahlomat für #Sachsen. Das sagt mehr über die AfD, als deren Spitzenpersonal lieb sein dürfte. #Rechtsextreme“. Ähnliche Einschätzungen kommen von Politikern sämtlicher Parteien. Wie ähnlich ist die Position der beiden Parteien wirklich? Wir haben sie uns im Wahl-O-Mat für die Landtagswahl in Sachsen genau angeschaut.

AfD und NPD im Wahl-O-Mat Sachsen fast gleichauf

Im Wahl-O-Mat werden Thesen zu verschiedenen landespolitischen Themen präsentiert. Der Wähler soll seine Haltung zu jeder These angeben und sein Ergebnis anschließend mit den Ergebnissen der Parteien vergleichen. Möglich sind: „stimme zu“, „stimme nicht zu“ und „neutral“. Dazu kann er die Stellungnahmen der Parteien nachlesen.

Unser Test ergab - tatsächlich: Bei 28 von 38 Antworten stimmen AfD und NPD im Wahl-O-Mat für die Landtagswahl in Sachsen überein. Das sind etwas mehr als zwei Drittel der Antworten. Liest man die Stellungnahmen genau durch, dann sind es sogar ein paar mehr, obwohl eine der beiden Parteien mit „neutral“ geantwortet hat.

#NPD und #AfD bei mir gleichauf beim #Wahlomat für #Sachsen. Das sagt mehr über die AfD, als deren Spitzenpersonal lieb sein dürfte. #Rechtsextreme — Christoph Giesa (@Christophgiesa) 5. August 2019

AfD und CDU in Umfragen vor der Landtagswahl in Sachsen gleichauf

In Umfragen ist die AfD in Sachsen erfolgreicher als die NPD, sie liegt bei 26 Prozent - gleichauf mit der CDU. Die NPD rangiert unter ferner liefen und wird die Fünf-Prozent-Hürde wohl nicht im Entferntesten packen. Dabei sind die Unterschiede zwischen den Parteien im Wahl-O-Mat eher gering.

Die AfD will den Verfassungsschutz beibehalten, als „Verteidigungsinstrument“ gegen die Feinde der offenen Gesellschaft. Während die NPD zu Wahlgeschenken wie Bildungsurlaub, Kitaförderung, Gehaltserhöhungen, Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen im öffentlichen Dienst neigt, ist die AfD anderer Meinung. Sie gibt an, dass bei den Honoraren für ErzieherInnen wie überall Angebot und Nachfrage das Honorar bestimmen und deswegen keine Tariferhöhungen politisch zu forcieren sind.

Die ausländerfeindliche und teils extremistische Haltung, die AfD-Mitgliedern wegen verschiedenen Äußerungen teils vorgeworfen wird, tritt nicht direkt in Erscheinung. Ein Beispiel ist die These: „Der Staat soll mehr Projekte gegen Rechtsextremismus fördern“. Die AfD stimmt zu, fordert aber, dass Projekte gegen alle Art von Extremismen gefördert werden müssten. Die Motivation dieses Diskussionspunktes, nämlich die Erkenntnis der vergangenen Monate, dass rechtsextreme Gewalt und rechtsextreme Strömungen von Behörden und Gesellschaft unterschätzt worden sind, scheint die Partei nicht zu teilen.

AfD und NPD: Die Unterschiede liegen bei Wirtschaftsthemen und im Detail

Zum Thema Grenzschutz, eng verknüpft mit dem Thema „Bedrohung von außen“, heißt es von der AfD: „Solange der Schutz der europäischen Außengrenzen als auch der nationalen Grenzen durch das fortdauernde Staatsversagen auf Bundesebene nicht gewährleistet ist, muss der Freistaat durch eigene Maßnahmen für den Schutz seiner Bürger sorgen.“

Sämtliche Klimamaßnahmen werden von der AfD als unwirtschaftlich abgelehnt. Eine Benachteiligung von Frauen in der Arbeitswelt gibt es laut AfD nicht. Eine Einwanderung von Fachkräften aus dem Ausland ist nicht erwünscht. Asylbewerber sollen nach dem Willen der AfD in zentralen Unterkünften festgehalten werden und abgelehnte Asylbewerber in Abschiebehaft genommen werden. Die Partei verweist darauf, dass Einwanderungs- und Asylpolitik strikt zu trennen seien. Wie Einwanderungspolitik nach den Vorstellungen der AfD aussehen soll, erfahren wir an dieser Stelle nicht.

Wahl-O-Mat-Überraschung: AfD und CDU inhaltlich gleichauf

Im Vorfeld der Landtagswahl in Sachsen scheint der Graben zwischen AfD und CDU/CSU tief. Der bayerische Ministerpräsident Markus Söder sagte unlängst: „Die AfD ist auf dem Weg zu einer neuen NPD.“ Der Spitzenkandidat der CDU in Sachsen, Michael Kretschmer, schloss eine Zusammenarbeit mit der AfD aus, mit dem Verweis: „Von der AfD kommt eine Tonlage, die wir bisher nur von der NPD kannten.“

Umso überraschender ist da das Ergebnis im Wahl-O-Mat Sachsen. Denn dort stimmen CDU und AfD in ihren Forderungen weitgehend überein. In 27 Punkten sind sie sich einig, was rund zwei Drittel der Antworten entspricht. Größere Abweichungen gab es vor allem bei der Frage, ob Radwege gebaut werden sollen (AfD: nein, CDU: ja) und ob die 5%-Hürde beibehalten werden soll. Die CDU sieht außerdem die Abschiebehaft bereits gesetzlich geregelt. Fachkräfte aus dem Ausland zu holen, hält die CDU im Gegensatz zur AfD für eine geeignete Maßnahme.