„Hart aber fair“ zum AKK-Hammer - Özdemir mit klarer Ansage an Röttgen: „Ihr braucht keine zweite AfD“ 

„Hart aber fair" zum AKK-Hammer: Die CDU steht vor einer unsicheren Zukunft. Beim Comeback von Frank Plasberg wird darüber diskutiert.

Das Politik-Beben nach der Thüringen-Wahl zieht weiter seine Kreise

Annegret Kramp-Karrenbauer gibt den CDU-Parteivorsitz ab und wir nicht Kanzlerkandidatin

Mit diesen Themen beschäftigt sich am Montag „Hart aber fair" mit Frank Plasberg

Update vom 10. Februar, 22.21 Uhr: Vom „politischen Dammbruch“ sprachen die Gäste bei „Hart aber fair“ am Montag - in dieser Sache waren sich Norbert Röttgen und Cem Özdemir jedenfalls einig. Grünen-Mann Özdemir erwähnte sogar positiv, dass sich Markus Söder (CSU) und Michael Kretschmer (CDU), von der AfD deutlich distanzierten.

Besonders den Ministerpräsidenten Sachsens lobte Özdemir für seine klare Linie und forderte diese auch von Röttgen. „Ich kann der CDU nur raten, das Erbe Adenauers, das Erbe von Kohl und inzwischen gehört auch schon das Erbe von Angela Merkel dazu, zu schützen und das ist ein pro-europäisches, ein pro-westliches“, so Özdemir: „Es ist eins, das in der Mitte ist. Es ist nicht im Fanatismus auf Rechtsaußen!“

Und weiter: „Wer auch immer bei Euch Chef wird“, so der ehemalige Vorsitzende der Grünen in Richtung Röttgen: „Der müsste jetzt mal klar machen, dass die Werteunion die Schrumpfung in die CDU bringt. Ihr braucht keine zweite AfD, die gibt‘s ja schon!“

Röttgen stellte bei Plasbergs Comeback nach dessen Krankheit klar, dass die CDU klipp und klar eine Zusammenarbeit mit der AfD ablehne.

In den vergangenen Tagen gab es immer wieder die Vermutung, dass er bei der Ministerpräsidentenwahl in Thüringen zu Absprachen zwischen beiden Parteien gekommen sein soll.

München - Wie geht es jetzt weiter für die CDU? Nach dem Chaos in Thüringen und dem Rücktritt von Annegret Kramp-Karrenbauer als Vorsitzende sowie dem damit verbundenen Verzicht auf ihre Kanzlerkandidatur, steht die Partie vor einer brisanten Zukunft.

Wer folgt denn nun auf AKK an der CDU-Spitze? DieKandidaten bringen sich bereits in Stellung. Welche folgen hat der AKK-Rückzug für Angela Merkel und wie tief geht überhaupt die offensichtliche Spaltung in der Partie?

Diese und weitere Themen werden heute bei „Hart aber fair“ behandelt werden. Frank Plasberg gibt nach mehreren Wochen sein Comeback als Moderator. Zuletzt wurde er wegen den Folgen eines lange zurückliegenden Knalltraumas von Susanne Link vertreten.

Die Gäste in der Sendung am Montag, die um 20.30 Uhr in der ARD ausgestrahlt wird sind Norbert Rötgen (CDU), Thomas Oppermann (SPD), Journalistin Kristina Dunz (Rheinische Post), Politikwissenschaftler Prof. Karl-Rudolf Korte, Cem Özdemir (Die Grüne) und die ehemalige Geschäftsführerin der Piratenpartei Marina Weisband.

