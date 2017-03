Altkanzler Schröder: Ehe-Aus "lag sicherlich mehr an mir"

Hannover - Altkanzler Gerhard Schröder spricht erstmals über sein Ehe-Aus mit seiner langjährigen Frau Doris Schröder-Köpf. Er lobte sie und sieht die Schuld bei sich.

Altkanzler Gerhard Schröder sieht die Verantwortung für das Ehe-Aus mit seiner langjährigen Frau Doris eher bei sich. "Wenn da was schiefgegangen ist, und da ist ja was schiefgegangen in meinem persönlichen Leben, lag das sicherlich mehr an mir als an den Frauen", sagt er in der ZDF-Dokumentation "Mensch Schröder", die am Dienstag ausgestrahlt werden soll und über die "Bild am Sonntag" vorab berichtete.

"Das gilt auch und insbesondere für meine jetzige Noch-Frau." Doris Schröder-Köpf, mit der er 19 Jahre zusammen war, sei "sehr politisch, sehr intelligent, eine wunderbare Mutter, und ich werde nie ein schlechtes Wort über sie verlieren", sagte der 72-jährige SPD-Politiker weiter.

Im Herbst hatte das Paar dem Bericht zufolge die Scheidung eingereicht. "Die Trennung als solche, die ist nicht anders als bei anderen Menschen auch", sagte Schröder. "Nämlich schwierig und schmerzhaft, gar keine Frage." Dass sie öffentlich werde, "macht es nicht einfacher". Getrennt hatte sich das Paar im März 2015.

AFP