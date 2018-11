Nach Nahles-Offensive gegen SPD-interne Kritiker: Jetzt spricht Juso-Chef Kühnert

Man kann die Reaktion als beleidigt interpretieren – oder als offensiv: Die SPD-Vorsitzende Andrea Nahles wendet sich mit einer klaren Ansage an ihre internen Kritiker. Nun äußert sich Juso Chef Kevin Kühnert.

Update vom 3. November 2018 - 15.33 Uhr: Der Juso-Bundesvorsitzende Kevin Kühnert hält die aktuelle Personaldebatte innerhalb der SPD-Spitze für völlig unnötig. Man brauche zu allererst eine inhaltliche Neuausrichtung, sagte Kühnert am Samstag in Mühlhausen bei einer Landeskonferenz der Thüringer Jusos. Wenn diejenige Partei besonders viel Zustimmung erhalte, die nur oft genug ihr Personal wechsele, dann müsse die SPD nach dieser Logik bei 80 bis 90 Prozent in den Umfragen liegen. Horst Arnold von der Bayern-SPD hatte zuvor sogar Kevin Kühnert als Nachfolger für Andrea Nahles vorgeschlagen. Davon hält der Juso-Vorsitzende aber offenbar nichts.

Die SPD-Vorsitzende Andrea Nahles hatte zuvor in der „Süddeutschen Zeitung“ mehr Ehrlichkeit und Offenheit im Umgang miteinander gefordert. Sie führe die Partei mit all ihrer „Kraft, Leidenschaft und Zuversicht“, sagte Nahles dem Blatt. „Wenn jemand meint, es schneller oder besser zu können, soll er sich melden.“

Kühnert betonte in Mühlhausen, die SPD müsse zentrale Fehler bei der Hartz-IV-Gesetzgebung korrigieren, wenn sie sich neu aufstellen wolle. Wenn die SPD die „Mühlsteine von Hartz IV“ nicht loswerde, werde sie die Erneuerung nicht schaffen. Beispielsweise dürften Menschen nicht gezwungen werden, angespartes Vermögen aufzubrauchen, bevor sie Anspruch auf Arbeitslosengeld II haben.

Nahles zu ihren SPD-internen Kritikern: Wer meint, es besser zu können, soll sich melden

Berlin - Andrea Nahles, die Vorsitzende der SPD, steht in ihrer Partei extrem unter Druck – unter anderem wegen des Falls Hans-Georg Maaßen und der beiden katastrophal schlechten Landtagswahlergebnisse in Bayern und Hessen. Jetzt wendet sich Nahles mit einer klaren Ansage an ihre internen Kritiker: In der „Süddeutschen Zeitung“ (Samstagausgabe) forderte Nahles mehr Offenheit und Ehrlichkeit. Sie führe die Partei mit all ihrer „Kraft, Leidenschaft und Zuversicht“, sagte Nahles, „wenn jemand meint, es schneller oder besser zu können, soll er sich melden“.

Nahles betonte im Gespräch mit der SZ außerdem: „Wir brauchen die Zeit bis ins nächste Jahr, wenn wir es richtig machen wollen. Jetzt kopflos alles umzuwerfen, ist Blödsinn.“

SPD-Vize Ralf Stegner hat seine Partei vor der anstehenden Klausurtagung vor einer neuen Personaldebatte gewarnt. Im ARD-„Morgenmagazin“ sagte Stegner am Freitag: „Wir haben damit keine guten Erfahrungen gemacht, ständig die Spitze auszutauschen. Und ich halte auch von der Devise nichts: Wenn die Dinge gut laufen, dann waren es alle, und wenn sie schlecht laufen, war es die Chefin.“

Bisher wird Parteichefin Andrea Nahles von ihren Kollegen im Präsidium und im 45-köpfigen Vorstand nicht offen in Frage gestellt – eine klare Forderung nach einer Ablösung gab es allerdings aus Bayern, wie Merkur.de* berichtete: Horst Arnold fordert einen Wechsel an der SPD-Spitze und nennt seinen Favoriten: Kevin Kühnert, den aktuellen Juso-Chef.

Und genau Kühnert ist es, der den Druck auf Nahles vor der SPD-Vorstandsklausur aufrecht hält: Er fordert, den für Ende 2019 geplanten SPD-Parteitag vorzuziehen. „Angesichts des fragilen Zustands der Koalition haben wir keine Zeit zu verlieren, um unsere Programmatik gemeinsam mit den 600 Delegierten auf den aktuellen Stand zu bringen“, begründete Kühnert in der „Rheinischen Post“ (Samstagsausgabe) seinen erneuten Vorstoß. „Mit Blick auf die Entwicklungen in der Union müssen wir zügig handlungsfähig sein.“ Sich jetzt noch auf das Erreichen der Revisionsklausel zu verlassen, könne schnell nach hinten losgehen.

Die Revisionsklausel war auf Drängen der SPD in den Koalitionsvertrag gekommen. Nach zwei Jahren soll auf diesem Wege überprüft werden, ob die große Koalition genug zustande gebracht hat und ob das Bündnis noch funktionstüchtig ist. Von vielen wird das Ganze als „Ausstiegsklausel“ verstanden.

Nahles hatte sich bereits gegen ein Vorziehen des Parteitags ausgesprochen. Die zweitägige Klausurtagung der SPD-Führung beginnt am Sonntag.

sah mit Material der Nachrichtenagentur dpa

*Merkur.de ist Teil des deutschlandweiten Ippen-Digital-Redaktionsnetzwerks.