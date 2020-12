Corona-Gipfel mit Merkel: Harter Lockdown in Deutschland droht - Diese neuen Regeln stehen nun im Raum

Wann kommt der harte Lockdown in Deutschland? Zuletzt forderten immer mehr Politiker und Ärzte schärfere Corona-Maßnahmen. Am Sonntagvormittag beraten die Länder-Chefs mit Angela Merkel.

Einheitliche Regeln werden verlangt, deshalb findet am Sonntag ab 10 Uhr ein weitere Corona-Gipfel statt.

statt. Schließungen des Einzelhandels und der Schulen sind im Gespräch, womöglich schon vor Weihnachten .

und der sind im Gespräch, womöglich schon vor . Streitpunkte könnten beim Thema Corona* -Hilfen und bei konkreten Ausnahmeregelungen aufkommen.

und bei konkreten Ausnahmeregelungen aufkommen. Dieser News-Ticker wird regelmäßig aktualisiert.

Update vom 13. Dezember, 8.51 Uhr: Der Lockdown in Deutschland kommt spätestens ab Mittwoch (16. Dezember), das scheint nun klar (siehe Update vom 13. Dezember, 7.57 Uhr). Offiziell beschließen will die Bund-Länder-Konferenz das weitere Vorgehen ab 10 Uhr. Normalerweise war das Treffen als Video-Schalte angesetzt, Informationen von n-tv zufolge will Kanzlerin Angela Merkel mit den Ministerpräsidenten doch lieber am Telefon verhandeln. Das soll die Beratung diskreter gestalten und es erschweren, dass schon vor der Pressekonferenz Informationen nach außen dringen.

Knackpunkt der Verhandlungen dürften unter anderem Schulen und Kitas werden. So war laut Business Insider am Samstagabend noch nicht klar, ob Kitas schließen. Auch über Ausgangssperren wird der Bild zufolge weiter verhandelt: Sie seien nachts von 21 Uhr bis 5 Uhr im Gespräch, ob sie aber nur in Hotspots mit sehr hohen Inzidenzen gelten werden, ist noch unklar.

Auch konkrete Weihnachtsregelungen für die Feiertagen dürften noch besprochen werden - da gibt es bisher in den Bundesländern große Unterschiede*. Außerdem sind Maßnahmen für Gottesdienste und Messen* derzeit Thema in der öffentlichen Debatte.

Corona-Gipfel mit Merkel: Kontaktbeschränkungen mit fünf Personen - Ausnahmen an Weihnachten

Update vom 13. Dezember, 07.57: Das Magazin Business Insider berichtet nun, dass die Chefs der Staatskanzleien sich mit dem Kanzleramt bereits am Samstagabend auf einen Lockdown-Start am Mittwoch (16. Dezember) verständigt hätten.

Demnach sei deutschlandweit eine Obergrenze der privaten Kontakte beschlossen. Diese sollen sich auf fünf Personen über 14 Jahren aus maximal zwei Haushalten beschränken. Lediglich vom 24. bis 26. Dezember, also an den Weihnachtsfeiertagen, seien Ausnahmen mit maximal zehn Personen aus mehr Haushalten erlaubt - Voraussetzung sei, dass diese in einem direkten Verwandtschaftsverhältnis stehen.

Großer Zoffpunkt sind nach wie vor Schulen und Kitas, sowie der Einzelhandel.

+ Ein Hinweisschild mit der Aufschrift „Zeig Abstand - Halt Abstand“ hängt auf dem Breitscheidplatz an einem Weihnachtsmarktstand. © Christoph Soeder/dpa

Corona-Gipfel am Sonntag: Söder will Lockdown noch vor der Wochenmitte

Update vom 12. Dezember, 22.33 Uhr: Wie sich der neue Lockdown in seinen Einzelheiten auch gestalten wird, bei einem Punkt sind sich die deutschen Politiker einig: Eine rasche Entscheidung soll gefällt werden.

Bayerns Ministerpräsident Söder drückt auf einen schnellen Lockdown und will nicht bis Wochenmitte warten. Dieser Meinung scheint sich auch das Bundeskanzleramt angeschlossen zu haben. Laut einem Bericht des Magazins Business Insider befürwortet es nun einen harten Lockdown ab Dienstag.

Unter anderem soll der Einzelhandel dann schließen, private Treffen auf zwei Hausstände und maximal fünf Personen reduziert werden. Das angedachte Ende am 10. Januar bestätigt das Blatt ebenfalls. Allerdings sei für den 4. Januar die Bund-Länder-Beratung über eine mögliche Verlängerung angedacht.

Corona-Gipfel mit Merkel: Harter Lockdown in Deutschland droht

Update vom 12. Dezember, 19.37 Uhr: Am morgigen Sonntag entscheiden Bund und Länder über die neuen Corona-Regeln. Ein harter Lockdown gilt mehr oder weniger als unumstößlich. Das Kanzleramt will ihn wohl ab Mittwoch verhängen, während Bayerns Ministerpräsident Söder offenbar am liebsten schon Montag nichts mehr öffnen würde.

Leichten Gegenwind gibt es erwartungsgemäß vonseiten der Opposition. Die Linke* fordert einen „solidarischen Lockdown“. In einem Positionspapier, unter anderem unterschriebenen von Katja Kipping und Bernd Reixinger, beschreibt die Partei, wie sie sich die Verschärfungen vorstellt. Der Deutschen Presse-Agentur liegt das Schreiben vor.

„Der schnellste Weg, die hohe gesundheitliche Gefährdung jetzt zu senken, führt über einen energischen Lockdown“, halten die Politiker fest, „aber dieser Lockdown muss genau so sozial sein.“ Um sich selbst und andere nicht zu gefährden, gehe es nun für jeden einzelnen darum, sich freiwillig einzuschränken.

Der zweite Lockdown dürfe niemanden in eine existenzielle Not stürzen, mahnen sie. „Wer sich solidarisch einschränken will, muss das auch können.“ Ganz konkret fordert die Partei deshalb unter anderem ein Überbrückungsgeld für Selbstständige, die Erhöhung des Kurzarbeitergelds auf 90 Prozent und ein Kündigungsmoratorium für Mieter wie Vermieter.

Weiter sollen Kommunen leerstehende Hotels anmieten und den Raum Wohnungslosen verfügbar machen. Im Fall von Schulschließungen müsse der Verdienstausfall der Eltern aufgefangen werden und Pflegepersonal regelmäßig auf eine Corona-Infektion getestet werden sowie kostenfreie FFP2-Masken erhalten.

„Ein solidarischer Lockdown darf nicht zum Lockdown für die Demokratie werden“, schließen die Linken mahnend. Bei zentralen Entscheidungen müssten die Parlamente unbedingt einbezogen werden.

Corona-Gipfel mit Merkel: Harter Lockdown in Deutschland droht - Diese neuen Regeln stehen nun im Raum

Erstmeldung vom 12. Dezember, 14.57 Uhr: Berlin - Irgendwie scheinen gerade nahezu alle unzufrieden: Eltern bangen, ob sie demnächst wieder Homeschooling betreiben müssen, Mitarbeiter im Einzelhandel sehen das Weihnachtsgeschäft in die Brüche gehen, Gastronomen und Hoteliers haben weiterhin geschlossen, Intensivmediziner haben alle Hände voll zu tun, Virologen warnen weiter, Politiker suchen verzweifelt nach Lösungen.

Die soll der nächste Corona-Gipfel am Sonntag mit Kanzlerin Angela Merkel (CDU) und den Länder-Chefs bringen. Um auf die aktuell hohen Corona-Zahlen zu reagieren, brauche es härtere Regelungen als jetzt, das betonten zuletzt mehrere Ministerpräsidenten.

Maßnahmen für einen harten Lockdown in Deutschland, die am Sonntag beschlossen werden könnten:

Schulschließungen , womöglich auch die Schließung von Kindergärten und Kitas

, womöglich auch die Schließung von Kindergärten und Kitas Schließung des Einzelhandels , ausgenommen Lebensmittelgeschäfte und Läden des Grundbedarfs

, ausgenommen Lebensmittelgeschäfte und Läden des Grundbedarfs Allgemeine Ausgangsbeschränkungen und nächtliche Ausgangssperren

und Kontaktbeschränkungen an Weihnachten und Silvester - bisher planten einige Bundesländer, die Beschränkungen an den Feiertagen zu lockern, viele nahmen diese Regelung bereits zurück

Die Corona-Pandemie wird wohl auch durch einen harten Lockdown um die Weihnachts- und Neujahrszeit nicht beendet. Aber die Inzidenzwerte, in manchen Landkreisen teils bei über 500, sollen wieder auf 50 Corona-Neuinfizierte pro 100.000 Einwohner innerhalb einer Woche sinken. Dieser Wert sei entscheidend, wie Merkel immer wieder betont, damit die Gesundheitsämter in der Lage sind, möglichst alle Kontakte von Infizierten nachverfolgen zu können.

Lockdown noch vor Weihnachten: Videoschalte Sonntagvormittag - „Jeder Tag zählt“

Es braucht also Klarheit, was nun in Deutschland geschieht. Für Sonntagvormittag 10 Uhr ist daher der Termin für die Video-Schalte der Regierungschefs angesetzt. „Der Lockdown muss schnellstmöglich kommen“, sagte Armin Laschet (CDU), NRW-Ministerpräsident am Freitag. Dem schließt sich Markus Söder, CSU-Chef, an. SPD-Gesundheitsexperte Karl Lauterbach sieht ebenfalls keinen anderen Ausweg mehr: „Das Weihnachtsgeschäft kann so nicht fortgeführt werden.“ Und: „Jeder Tag zählt“ betonten Manuela Schwesig (SPD) aus Mecklenburg-Vorpommern und Daniel Günther (CDU) aus Schleswig-Holstein zuletzt.

Um die hohen Infektionszahlen in Deutschland in den Griff zu kriegen, brauche es eine gesamtdeutsche Antwort, so Ministerpräsident @ArminLaschet. "Wir brauchen eine echte Trendwende für ganz Deutschland." #Corona pic.twitter.com/LVUnCTDUNA — Staatskanzlei NRW (@landnrw) December 11, 2020

Einige Bundesländer kündigten schon vorher Corona-Maßnahmen an: So gilt seit Samstag in Baden-Württemberg eine allgemeine Ausgangsbeschränkungen, in Sachsen schließen am Montag Schulen, Kitas und der Einzelhandel, ausgenommen Lebensmittelgeschäfte und Läden für den Grundbedarf.

Corona-Gipfel für Regeln in Deutschland: Schließungen des Einzelhandels und der Schulen möglich

Besonders wenn es um die Schließung des Einzelhandels geht, sind einheitliche Regelungen umso wichtiger. Denn kurz vor Weihnachten suchen viele noch Geschenke. Wenn ein Bundesland schließt, die Nachbarregion aber Läden offen hält, liegt es nahe, dass einige zum Nachbarn fahren. Dieses Problem erkennt auch Städtetagspräsident Burkhard Jung (SPD): „Ein vollständiger Lockdown muss bundesweit gelten.“ Denn: „Es darf nicht passieren, dass der Einzelhandel im Land A geschlossen und im Land B geöffnet ist“, sagte er der Rheinischen Post.

Doch bei bundesweiten Schließungen bricht den Geschäften ein entscheidender Teil des Jahresumsatzes weg. Forderungen, der Bund müsse dann Hilfen gewähren, gibt es bereits, etwa vom Handelsverband Deutschland. Wirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU) hatte am Freitag für den Fall eines harten Lockdowns eine Ausweitung von Corona-Hilfen für Firmen in Aussicht gestellt. Nachdem bereits zuletzt mehrfach über die Finanzierung der Corona-Krise diskutiert wurde, könnte dies noch einmal ein neuer Streitpunkt zwischen Bund und Ländern am Sonntag werden.

Merkel will Lockdown ab Mittwoch - Bund und Länder wollen einheitliche Corona-Maßnahmen beschließen

Sollten sich die Regierungschefs tatsächlich auf einen harten Lockdown - womöglich sogar noch für die Vorweihnachtszeit - verständen, ist ein Wunsch von Kanzlerin Angela Merkel* durchgesickert, diesen am kommenden Mittwoch (16. Dezember) zu beginnen. Schließungen schon ab Montag scheinen unwahrscheinlich, da die Vorlaufzeit der Ankündigung sehr kurz wäre. Bei den vergangenen Corona-Gipfeln berieten sich die Regierungschefs bis spät in den Abend - auch wenn die Konferenzen da meist erst 14 Uhr begannen. Außerdem könnten solche kurzfristen Entscheidungen zu massenhaften Anstürmen auf die Geschäfte führen, wie in Sachsen teilweise zu beobachten. Das erhöht eher die Infektionsgefahr.

Auch eventuelle Schulschließungen schon ab Montag sind unwahrscheinlich. Eltern müssten dann im Eiltempo Möglichkeiten finden, ihre Kinder zu betreuen.

Einheitliche Maßnahmen sind beim Thema Schule und Einzelhandel denkbar. Unsicher ist, ob alle Bundesländer die Ausnahmeregelungen, die sogenannten triftigen Gründe zum Rausgehen, gleich gestalten. Und unklar ist, wie lange die Regeln überhaupt gelten werden. (cibo) *Merkur.de ist Teil des Ippen-Digital-Netzwerks.