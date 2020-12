Schließungen, Ausgangssperren, Kontaktbeschränkungen: Der Corona-Lockdown hat viele Gesichter. Jedes Bundesland fährt bisher seinen eigenen Weg. Einheitlichkeit soll der Corona-Gipfel am Sonntag bringen.

Viele Politiker und Experten fordern einen harten Lockdown in Deutschland , mit Regeln, die überall gelten.

Die Länder wollen mit Kanzlerin Angela Merkel* am Sonntag beim Corona-Gipfel darüber beraten, ob Schließungen wegen Corona deutschlandweit umgesetzt werden können.

Zurzeit gelten in den Bundesländern wie Bayern, NRW und Niedersachsen verschiedene Regeln - auch weil sie unterschiedlich stark betroffen sind.

Dieser News-Ticker wird regelmäßig aktualisiert.

Update vom 12. Dezember, 17.10 Uhr: „Wir dürfen keine Zeit mehr verlieren. Wir brauchen einen kompletten Lockdown“, bekräftigt Bayerns Ministerpräsident Söder seine Forderungen gegenüber der „Welt am Sonntag“. Er pocht auf schnelles und einheitliches Vorgehen.

„Wir dürfen uns nicht mehr in Einzelmaßnahmen verheddern“, mahnt Söder, „wir müssen das Land zum Schutz unserer Bevölkerung jetzt klug runterfahren. Nur so bekommen wir Corona in den Griff.“ Der CDU-Vorsitzende spricht sich zum wiederholten Mal eindeutig für bundesweite Ausgangsbeschränkungen, verlängerte Schulferien und die Schließung von Geschäften aus.

Corona-Lockdown bei Merkel-Gipfel: Nächster Länderstreit? Söder, Laschet und Co. ringen um Einheitlichkeit

Erstmeldung vom 12. Dezember, 16.02 Uhr: Berlin - In dem einen Bundesland haben die Geschäfte noch offen, in dem anderen schließen sie demnächst. In einem herrscht nachts eine Ausgangssperre von 21 Uhr bis 5 Uhr, in einem anderen schon ab 20 Uhr, und wieder wo anders bis 6 Uhr. Die einen schließen Schule und Kitas, andere setzen die Präsenzpflicht aus.

Die aktuelle Situation in Deutschland rund um die Corona-Maßnahmen ähnelt sehr einem Flickenteppich, wie er schon im Frühjahr häufig kritisiert wurde. In einer Pressekonferenz am Freitag betonte NRW-Ministerpräsident Armin Laschet* (CDU) noch einmal, dass er gerade das nicht wolle. Bundeseinheitliche Maßnahmen werden gefordert, auch etwa aus Schleswig-Holstein, von Gesundheitsminister Jens Spahn (CDU) oder vom Städtetagspräsidenten. Am Sonntagvormittag findet daher ein weiterer Corona-Gipfel mit allen Ministerpräsidenten und Kanzlerin Angela Merkel (CDU*) statt. Bringt er mehr Einheitlichkeit?

Landesweite Schließungen des Einzelhandels zum selben Zeitpunkt würde jedenfalls verhindern, dass sich manche auf den Weg machen und ihre Weihnachtseinkäufe im Nachbar-Bundesland erledigen, wo alles noch offen hat. Auch über ein gemeinsames Vorgehen beim Thema Schul- und Kita-Schließungen soll beraten werden.

Corona-Gipfel mit Merkel: Die Kanzlerin schaltet sich am Sonntag mit den Ministerpräsidenten zusammen

Kanzlerin Merkel flehte bereits am Mittwoch im Bundestag, den Ratschlägen der Wissenschaftler zu folgen und vor Weihnachten Maßnahmen zu ergreifen. Nach Informationen mehrerer Medien hofft sie auf einen Lockdown ab kommendem Mittwoch (16. Dezember). Doch wann der Lockdown wirklich kommt, das ist auch noch ein möglicher Streitpunkt unter den Regierungschefs.

Obwohl die Corona-Zahlen deutschlandweit hoch sind, bleibt das Infektionsgeschehen über das Land verteilt unterschiedlich. Dies ist ein Grund dafür, warum sich manche Landesregierung bereits eher dazu entschlossen haben, die Notbremse zu ziehen. Von „Vorpreschen“ ist da gern die Rede. Am Freitag etwa stellten sich zur Mittagszeit reihenweise die Ministerpräsidenten vor die Presse, um ihre Maßnahmen zu verkünden oder zu begründen.

Corona in Sachsen: Harter Lockdown ab Montag - „autoritäre Maßnahmen“, um Land zur Ruhe zu bringen

Sachsen, aktuell sehr stark betroffen, kündigte als erstes Bundesland bisher einen harten Lockdown an. Ab Montag schließen Schulen, Kitas und zahlreiche Geschäfte. Bürger dürfen sich außerdem nur noch im eigenen Landkreis und in einem Radius von 15 Kilometern bewegen. Ministerpräsident Michael Kretschmer (CDU) begründete den Schritt damit, dass das Land dringend „zur Ruhe“ kommen müsse. Deshalb seien „autoritäre Maßnahmen“ nötig.

Etwa 100 #Corona-Patienten werden derzeit im Helios-Klinikum #Aue behandelt. Die Intensivstation musste Reservebetten aktivieren, @bundeswehrInfo unterstützt. Die Lage ist sehr ernst. Jeder Mensch steht in der Pflicht, sich an die verschärften Maßnahmen zu halten. (SK) #CoronaSN pic.twitter.com/sfAW89U1vh — Michael Kretschmer (@MPKretschmer) December 11, 2020

In Baden-Württemberg gilt bereits seit Samstag eine allgemeine Ausgangsbeschränkung - nachts von 20 Uhr bis 5 Uhr dürfen Bewohner nur mit triftigem Grund raus. An Weihnachten ist es aktuell erlaubt, das Haus auch für private Veranstaltungen zu verlassen.

Nordrhein-Westfalen hebt ab Montag die Präsenzpflicht in Schulen auf. Schüler ab Klasse acht sollen von zuhause aus unterrichtet werden. Das Land will die Lockerungen über Weihnachten zurücknehmen. Es dürfen sich also auch über die Feiertage nach bisherigem Stand nur fünf Personen aus zwei Haushalten treffen.

Corona in Bayern: Landesweite Ausgangsbeschränkungen in Hotspots

Und was gilt in Bayern? Auch dort gibt es landesweiten Ausgangsbeschränkungen und nächtliche Ausgangssperren in Hotspots (Inzidenz über 200). Geschäfte haben bisher noch geöffnet. Doch Markus Söder (CSU) fordert einen grundlegenden Lockdown noch vor Weihnachten. Je nachdem, was am Sonntag beim Corona-Gipfel beschlossen wird, könnte sich hier also schnell noch etwas ändern.

Die heutigen Zahlen sind so hoch wie nie. Wir brauchen einen grundlegenden Lockdown so schnell wie möglich. Jeder Tag zählt. Warum zögern, wenn wir wissen, dass es notwendig ist? Deshalb: Jetzt alles vorziehen und entschlossen handeln. Wir müssen noch vor Weihnachten runterfahren — Markus Söder (@Markus_Soeder) December 11, 2020

Etwas, das in vielen Bundesländern ähnlich geregelt ist: Das Verbot, Alkohol draußen in der Öffentlichkeit auszuschenken oder zu verzehren. Auch eine Maskenpflicht gibt es vielerorts auf sehr belebten Plätzen und in der Innenstadt. (cibo) *Merkur.de ist Teil des Ippen-Digital-Netzwerks.

