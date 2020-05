Trump lädt G7-Chefs trotz Corona in die USA: Merkel reagiert deutlich - und wendet sich an Deutsche

Die USA sind das am schwersten von der Corona-Pandemie betroffene Land weltweit. Dennoch peilt Präsident Donald Trump ein reales G7-Gipfeltreffen an. Die erste Absage hat er nun erhalten.

Berlin/Washington - US-Präsident Donald Trump steht immer wieder wegen seiner Corona-Politik in der Kritik. Nun hat sich der Republikaner mit dem nächsten heiklen Manöver vorgewagt - er lädt zu einem physischen G7-Gipfel. Beinahe umgehend hat er aus Deutschland einen Korb für seine Pläne erhalten.

Bundeskanzlerin Angela Merkel wird voraussichtlich nicht zum angedachten G7-Gipfel im Juni in die USA fliegen. „Die Bundeskanzlerin dankt Präsident Trump für seine Einladung zum G7-Gipfel. Stand heute kann sie in Anbetracht der Pandemie-Gesamtlage ihre persönliche Teilnahme, also eine Reise nach Washington, nicht zusagen“, so ein Regierungssprecher am Samstag in Berlin.

Merkel werde die Entwicklung der Corona-Pandemie aber „weiter im Blick haben“, erklärte der Sprecher. Demnach führte die 65-Jährige dazu ein Telefonat mit Donald Trump*. Zuerst hatte das US-Magazin Politico unter Berufung auf Regierungssprecher Steffen Seibert über die Absage berichtet.

Trump lädt trotz Corona ein: Merkel verweist fast zeitgleich auf schlimme Lage in „befreundeten Ländern“

Die Entscheidung der Kanzlerin passt durchaus zu ihren jüngsten Äußerungen. Deutschland habe die „Prüfung“ Corona bisher recht gut bestanden, sage Merkel in ihrer am Samstag veröffentlichten wöchentlichen Videobotschaft. „Wir alle zusammen, eine überwältigende Mehrheit der Menschen in unserem Land, haben uns von Vorsicht, Vernunft und Verantwortung für andere leiten lassen“. „Wir haben uns viel erspart. Unsere gemeinsame Leistung ist nämlich das, was bei uns glücklicherweise nicht eingetreten ist.“

Merkel warnte zugleich davor, die Risiken zu unterschätzen. „Mancher glaubt jetzt, weil das große massenhafte Leid nicht eingetreten ist, sei auch die Gefahr wohl nie so groß gewesen. Was für ein Irrtum!“ Ein Blick in befreundete Länder zeige, was hätte passieren können - gemeint sein könnten damit neben EU-Ländern wie Italien, Frankreich oder Spanien auch die USA. Die Kanzlerin erhielt am Samstag auch Lob für ihre Corona-Politik von einem bekannten Arzt.

G7-Gipfel in Washington: Donald Trump plant reales Treffen trotz Corona-Pandemie

Im März hatte das Weiße Haus bereits mitgeteilt, dass der Gipfel wegen der raschen Ausbreitung des Coronavirus* nicht in Trumps Landsitz Camp David abgehalten werden könne, sondern durch eine Videokonferenz der Staats- und Regierungschefs der sieben wichtigsten Industriestaaten ersetzt werden müsse. Doch inzwischen peilt US-Präsident Trump* für Ende Juni ein reales G7-Gipfeltreffen an.

Laut Trump erhole sich sein Land bereits von der Pandemie, sodass der Gipfel doch stattfinden könne, allerdings „in erster Linie“ im Weißen Haus in Washington. Ein Gipfel mit persönlicher Teilnahme der Staats- und Regierungschefs wäre „ein großartiges Zeichen der Normalisierung aller“, erklärte der 73-Jährige.

Merkel reist nicht zu G7-Gipfel nach Washington - USA von Corona-Pandemie am schwersten betroffen

Die USA sind das am schwersten von der Corona-Pandemie betroffene Land weltweit. Dort wurden bereits mehr als 1,7 Millionen Infektionen nachgewiesen, mehr als 102.000 Infizierte starben. Auch die US-Hauptstadt Washington D.C. und ihr Großraum sind jüngsten Daten zufolge proportional besonders von Corona-Infektionen betroffen. Trump wird vorgeworfen, das neuartige Coronavirus unterschätzt und unzureichend reagiert zu haben.

Der G7 gehören außer den USA und Deutschland auch Frankreich, Italien, Großbritannien, Kanada und Japan an. Die alljährlichen Gipfel richten die Mitgliedsländer abwechselnd aus.

dpa/AFP

Rubriklistenbild: © AFP / ANDREW HARNIK