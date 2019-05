Anne Will heute: Es geht um ein brandgefährliches Thema - diese Gäste reden mit

Anne Will in ihrer vergangenen Sendung.

Trump tobt, die EU gibt sich reserviert: Anne Will diskutiert am Sonntag mit hochkarätige Gästen über dieses brandgefährliche Thema.

Berlin - Droht im Atom-Streit die Eskalation? Irans Präsident Hassan Rohani hat lange nicht auf die Aufkündigung des Atomabkommens (JCPOA) durch US-Präsident Donald Trump reagiert – jetzt fordert er von Deutschland, Frankreich und Großbritannien, dass sie das Abkommen innerhalb einer Frist von 60 Tagen retten. Das Ultimatum ist an diesem Sonntag Thema bei „Anne Will“.

Rohanis Drohung: Falls die EU-Staaten keinen Weg finden, die US-Sanktionen gegen Iran zu umgehen, will er wieder mehr Uran anreichern sowie Flüchtlinge und Drogen aus Afghanistan nach Europa durchwinken. Vor wenigen Tagen ist Iran teilweise aus dem Atomabkommen von 2015 ausgestiegen. Rohani kündigte im TV an, zwei Punkte aus der Vereinbarung mit Deutschland sowie den Uno-Vetomächten China, Russland, Großbritannien und Frankreich in den nächsten 60 Tagen nicht länger umsetzen.

Talk bei „Anne Will“ am 12. Mai: Islam-Wissenschaftlerin und Linke-Spitzenkandidat zu Gast

Die EU hat das Ultimatum bereits abgelehnt – US-Präsident Trump verlegte im Atom-Steit gerade ein weiteres Kriegsschiff in den Nahen Osten.

„Wie gefährlich ist der Atom-Streit für Europa?“ ist der Titel des „Anne Will“-Talks vom 12. Mai. Kann Europa das Atom-Abkommen noch retten? Und welche Rolle spielt dabei die deutsche Außenpolitik? Diskutieren will Anne Will diese Fragen mit folgenden Gästen:

Norbert Röttgen (CDU), Vorsitzender des Auswärtigen Ausschusses des Deutschen Bundestages. Der 53-Jährige ist außerdem Vorstandsmitglied der Atlantik-Brücke e.V.

Melody Sucharewicz, deutsch-israelische Beraterin für Kommunikation und Strategie in Tel Aviv. Die 39-jährige Münchnerin wanderte mit 19 Jahren nach Israel aus, gewann 2006 die zweite Staffel der israelischen Reality-TV Show „The Ambassador" und reiste anschließend als „Sonderbotschafterin" für Israel durch die Welt.

Alexander Graf Lambsdorff (FDP) Stellvertretender Fraktionsvorsitzender im Bundestag. Der 52-Jährige ist, wie Röttgen, Vorstandsmitglied der Atlantik-Brücke e.V. sowie Mitglied des Petersburger Dialogs.

Katajun Amirpur, Islamwissenschaftlerin. Die Deutsch-Iranerin sagte kürzlich im Deutschlandfunk, dass sie neue Proteste im Iran gegen die Regierung für möglich halte – schon jetzt gebe es wegen der schlechten Versorgung Demonstrationen, so die 48-Jährige.

Martin Schirdewan (Die Linke) Spitzenkandidat bei der Europawahl und Mitglied des EU-Parlaments. Der 43-Jährige ist seit 2011 Redaktionsmitglied der Zeitschrift "antifa", Magazin für antifaschistische Politik und Kultur.

Anne Will am 12. Mai: Atomstreit mit Iran: Trump droht, EU unter Druck

Vor einem Jahr war US-Präsident Trump einseitig aus dem Atomabkommen von 2015 ausgestiegen. Es soll den Iran am Bau von Atomwaffen hindern. Die Partner aus Europa protestierten – Trump erklärte damals: „Wir werden die höchste Stufe von Wirtschaftssanktionen einführen.“ Im Rahmen des Atomabkommens waren die Sanktionen gegen den Iran ausgesetzt worden.

Für sein Ultimatum an die EU fand Rohani nun klare Worte: "Wenn unsere Hauptinteressen, besonders Ölverkauf und die Aufhebung der Sanktionen, binnen 60 Tagen erfüllt werden, kehren wir in die vorherige Situation zurück", zitiert ihn Spiegel Online. Nur: 60 Tage dürften für die EU kaum reichen, das Ultimatum aus Teheran zu erfüllen.

