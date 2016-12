Merkel geht von Terroranschlag auf Weihnachtsmarkt aus

Berlin

+ © AFP Bundeskanzlerin Angela Merkel am Dienstag. © AFP

Berlin - Nach dem schrecklichen Vorfall auf einem Weihnachtsmarkt in Berlin, hat sich Bundeskanzlerin Angela Merkel öffentlich geäußert und kündigte ein hartes Vorgehen an.

Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) deutet die Todesfahrt eines Lastwagens auf den Weihnachtmarkt in Berlin als Terroranschlag. „Wir müssen nach jetzigem Stand von einem terroristischen Anschlag ausgehen“, sagte sie am Dienstag in Berlin.

Die Kanzlerin äußerte sich tief erschüttert. „Das ist ein sehr schwerer Tag“, sagte sie nach der Bluttat mit mindestens 12 Toten vom Vorabend. Sie denke in diesen Stunden zuallererst an die Toten und die mehr als 40 Verletzten. Ein ganzes Land sei in Trauer vereint.

Merkel kündigte ein hartes Vorgehen des Rechtsstaats an. Die Tat werde aufgeklärt werden, „in jedem Detail, und sie wird bestraft werden, so hart es unsere Gesetze verlangen“. Noch wisse man vieles über die Tat nicht mit der nötigen Gewissheit. Es wäre besonders schwer zu ertragen, „wenn sich bestätigen würde, dass ein Mensch diese Tat begangen hat, der in Deutschland um Schutz und Asyl gebeten hat“.

Merkel fügte hinzu, sie sei in Gedanken auch bei Ermittlern, Rettungskräften, Polizisten, Feuerwehrleuten, Ärzten und Sanitätern. Ihnen dankte die Kanzlerin „von Herzen für ihren schweren Einsatz“.

Sie betonte zudem: „Wir wollen nicht damit leben, dass uns die Angst vor dem Bösen lähmt.“ Auf Weihnachtsmärkte werde man nicht verzichten. „Auch wenn es in diesen Stunden schwer fällt: Wir werden die Kraft finden für das Leben, wie wir es in Deutschland leben wollen: frei, miteinander und offen“, so Merkel.

Bilder: Laster rast in Weihnachtsmarkt am Breitscheidplatz Zur Fotostrecke

Alle aktuellen Informationen und Entwicklungen finden Sie in unserem News-Blog. Zudem erklären wir Ihnen hier, was wir bisher über den mutmaßlichen Anschlag in Berlin wissen und welche Fragen noch offen sind.

dpa