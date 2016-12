Berlin-Verdächtiger Naved B. als möglicher Sexualtäter polizeibekannt

Pakistani (23) kam wohl über Passau nach Deutschland

+ © AFP Der Laster wurde am Vormittag abgeschleppt. © AFP

Berlin - Der nach dem mutmaßlichen Terroranschlag auf einen Berliner Weihnachtsmarkt festgenommene Verdächtige ist nach Erkenntnissen der Behörden wohl als Flüchtling über Passau nach Deutschland eingereist.

Das erfuhr die Deutschen Presse-Agentur am Dienstag aus Sicherheitskreisen. Demnach soll der Mann in einer Berliner Flüchtlingsunterkunft gelebt haben.

Die genaue Identifizierung gestalte sich auch deswegen schwierig, weil der Verdächtige mehrere Namen benutzt haben soll. Die deutschen Sicherheitsbehörden sollen den Mann aber inzwischen identifiziert haben. Der wohl 23-Jährige sei sowohl unter Namen Naved B. als auch Navid B. in Deutschland registriert gewesen. Auch die von ihm genannten Geburtsdaten weichen voneinander ab, liegen jedoch beide im Jahr 1993, erfuhr die Deutsche Presse-Agentur am Dienstag aus Sicherheitskreisen. Die Ermittler gehen nach diesen Informationen davon aus, dass der Mann aus Pakistan oder aus Afghanistan stammt. Laut Tagesspiegel soll er „mal behauptet haben, Afghane zu sein, ein anderes Mal sprach er von einer pakistanischen Staatsangehörigkeit.“

Die Meldung, dass er bereits nach Karlsruhe überführt worden sei, zog der RBB zurück.

Zwar sei er polizeibekannt, allerdings ist er bisher nicht als Islamist aufgefallen. Der Tagesspiegel berichtet, dass gegen Naved B. in Köln oder Berlin wegen sexueller Belästigung ermittelt worden sei. Die Zeitung schreibt: „Zudem war der Mann als möglicher Sexualtäter bekannt - gegen ihn wurde wegen sexueller Belästigung ermittelt. Ob dies in Berlin oder etwa Köln stattfand, war am Dienstagmorgen noch nicht zu klären.“

Berlin: SEK durchsucht Flüchtlingsunterkunft

n-tv zeigte Bewegtbilder eines Mannes, der mit weißem Tuch bedeckt in ein Auto gesetzt wird und weggebracht wird. Dabei soll es sich um Naved B. handeln.

Spezialeinsatzkräfte (SEK) der Polizei haben am Dienstagmorgen nach Medienberichten verschiedene Hangars auf dem früheren Flughafen Tempelhof durchsucht. Dort befindet sich Berlins größte Flüchtlingsunterkunft.

Vier Männer Ende 20 aus dem Hangar 6 seien befragt worden, es gab aber keine Festnahmen, sagte Sascha Langenbach, Sprecher des Landesamtes für Flüchtlingsangelegenheiten, laut Bild. Ein Sprecher der Bundesanwaltschaft hingegen berichtete dem RBB, dass die Durchsuchungen nicht in Zusammenhang mit der Tat am Breitscheidplatz gestanden hätten.

Naved B. soll keine Waffen bei sich getragen haben

Bei der Festnahme zeigte der Mann keinen Widerstand gegen die Beamten. Die Mutmaßung, dass es sich bei Naved B. um den Fahrer des Todes-Lkw handelt, seien zunächst nur auf Zeugenaussagen zurückzuführen. Ein Polizeisprecher betonte jedoch: „Wir halten das aber für wahrscheinlich."

Zudem soll Naved B. weder Waffen noch waffenähnliche Gegenstände bei sich getragen haben. Da es mittlerweile als gesichert gilt, dass der tote polnische Beifahrer des Lkw erschossen wurde, muss die Suche nach der Tatwaffe nun ausgeweitet werden, um den genauen Tathergang rekonstruieren zu können.

Der Verdächtige soll am Montagabend den Lkw in den Weihnachtsmarkt an der Gedächtniskirche im Herzen Berlins gesteuert haben. Dabei waren mindestens zwölf Menschen getötet und weitere 49 zum Teil schwer verletzt worden.

dpa/kah/lin