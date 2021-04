Kanzlerkandidat Laschet: In WhatsApp-Gruppen soll bereits die Angst umgehen - „Ich bin fassungslos“

Machtkampf beendet

Armin Laschet ist der Kanzlerkandidat der Union bei der Bundestagswahl im September.

Der Machtkampf innerhalb der Union ist nun vorbei und Armin Laschet geht als Sieger hervor. Er wird die Union ins Rennen um die Kanzlerschaft führen, begeistert sind viele CDU/CSU-Anhänger:innen jedoch nicht.

Berlin - Es ist entschieden. Armin Laschet ist Kanzlerkandidat der Union*. Der CDU-Vorstand hat sich damit bewusst über die Stimmungslage der Parteibasis hinweggesetzt. Ein Großteil der Landes- und Kreisverbände hätten sich nämlich lieber Markus Söder als Kanzlerkandidaten gewünscht. Auch in Umfragen in der Bevölkerung lag der CSU-Chef Markus Söder mit Abstand vor seinem Kontrahenten Armin Laschet. Trotzdem wurde sich am Ende für den erst kürzlich zum CDU-Chef gewählten Armin Laschet* entschieden. Dieser soll am Montag klargestellt haben, dass die CDU einen Kanzlerkandidaten Markus Söder nicht unterstützen würde.

Söder habe am Montag gefragt, ob die CDU* ihn unterstützen würde, wenn die Wahl auf ihn falle. Darauf soll Armin Laschet* mit einem klaren „Nein“ geantwortet haben, berichtet die Bild. Die CDU könne, dürfe und werde sich die Kanzlerkandidatur nicht aus den Händen nehmen lassen, soll Laschet gesagt und auf die schwierige Lage seiner Partei hingewiesen haben. Die anwesende CSU-Delegation, die neben CSU-Chef Markus Söder aus Markus Blume und CSU-Landesgruppenchef Alexander Dobrindt bestand, konnten die Argumentation des CDU-Chefs nach Bild-Informationen nicht nachvollziehen. Laschet könne doch nicht im Ernst mit der Schwäche seiner Partei argumentieren, um Zugriff auf die Kanzlerkandidatur zu bekommen? Diese Frage blieb jedoch unbeantwortet und am Ende habe sich Markus Söder geschlagen gegeben.

Armin Laschet als Kanzlerkandidat: Beginnt die Spaltung der Union jetzt erst richtig?

„Das wird der Partei meiner Meinung nach noch teuer zu stehen kommen“, sagte am Dienstag der Politikwissenschaftler Albrecht von Lucke im ZDF-Heute Journal. Er hielt die Entscheidung der CDU-Spitze, Armin Laschet durchzudrücken, obwohl die Parteibasis dagegen war, für einen Fehler. Jetzt muss Armin Laschet die Union nach dem Machtkampf wieder vereinen. Doch ist das so einfach? Die Politiker:innen aus den eigenen Reihen haben große Sorgen und hätten sich schlichtweg einen anderen Kandidaten gewünscht.

Eine Abgeordnete aus Norddeutschland hat gegenüber Focus Online berichtet, dass in ihren WhatsApp-Gruppen nun die Angst um gehe. „Viele sehen bereits schwarz für ihr Bundestagsmandat nach der kommenden Wahl“, sagt sie weiter. In der CDU in Sachsen sehe es ähnlich aus. „Ich bin fassungslos, wie der Bundesvorstand derart gegen die Interessen der Parteibasis entscheiden konnte“, soll das Mitglied eines Kreisverbandes gesagt haben und zugleich darum gebeten haben, anonym bleiben zu dürfen. Schließlich sei die Situation „doch sehr aufgeheizt momentan“. Eine etwas positivere Aussage kommt aus Schleswig-Holstein, auch hier sprach sich der Großteil der Basis für Markus Söder aus. „Ich will gar nicht abstreiten, dass sich viele Mitglieder einen anderen Kanzlerkandidaten gewünscht hätten, aber wir haben nun mal eine repräsentative Demokratie und das zählt am Ende“, sagt der Parlamentarische Geschäftsführer der CDU-Landtagsfraktion in Schleswig-Holstein, Hans-Jörn Arp, gegenüber Focus Online.

Union stürzt in Forsa Umfrage ab - Die Grünen sind nun stärkste Kraft



Nach der Entscheidung der Kanzlerkandidaturen von den Grünen und der Union zeigt eine neue Umfrage ein klares Bild. Mit Annalena Baerbock und Armin Laschet als Kanzlerkandidaten sind die Forsa-Umfragewerte von der Union eingebrochen – die Grünen hingegen verzeichnen ein großes Plus. Laut dem sogenannten RTL/ntv- Trendbarometer vom Markt- und Meinungsinstitut Forsa, verändert sich die politische Stimmung zugunsten der Grünen. Nachdem die Union Armin Laschet am Dienstag zum Spitzenkandidaten auserkoren hatte, fiel die Union im Vergleich zur Vorwoche um sieben Prozentpunkte (von 28 auf 21 Prozent).

Die Entscheidung Annalena Baerbock für die Grünen* ins Rennen zu schicken, beflügelt dagegen die Umfragewerte ihrer Partei. Im Vergleich zum 13. April legen die Grünen fünf Prozentpunkte zu und mit 28 Prozent sind sie nun an der Union vorbeigezogen und liegen auf Platz eins der Umfragewerte. Die SPD* verliert zwei Prozentpunkte und kommt auf 13 Prozent. Die FDP* gewinnt zwei, die Linke* und die kleineren Parteien gewinnen je einen Prozentpunkt. Nur bei der AfD* blieben die Umfragewerte unverändert. Der Journalist Theo Koll sagt jedoch im ZDF-Heute Journal, dass bei den Umfrageergebnissen bedacht werden muss, dass es sich um eine Momentaufnahme handeln könnte. Die Umfrage sei geprägt von der Wahrnehmungen der letzten Woche, bei der es einen Machtkampf in der Union* gab und eine friedliche Entscheidung bei den Grünen. Trotzdem sei es ein Signal und vielleicht auch ein Weckruf an die Union. (dp) *Merkur.de ist ein Angebot von IPPEN.MEDIA.