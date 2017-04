Barack Obama kommt im Mai nach Berlin 

München/Berlin - Barack Obama kommt nach Deutschland: Im Mai wird der frühere US-Präsident beim Evangelischen Kirchentag in Berlin eine Rede halten.

Der frühere US-Präsident Barack Obama kommt nach Informationen der „Süddeutschen Zeitung“ im Mai zum Evangelischen Kirchentag nach Deutschland. Er werde bei der Abschlussveranstaltung in Berlin anlässlich des diesjährigen Reformationsjubiläums eine Rede halten, schreibt das Blatt (Dienstag) unter Berufung auf Kirchenkreise.

Der Kirchentag findet vom 24. bis 28. Mai in Berlin und Wittenberg statt. Er steht dieses Mal ganz im Zeichen von 500 Jahren Reformation. 1517 hatte der Theologe Martin Luther seine 95 Thesen gegen den Ablasshandel verfasst und sie der Überlieferung nach an die Tür der Wittenberger Schlosskirche geschlagen.

Obama, der das Amt des US-Präsidenten zu Jahresbeginn an Donald Trump übergeben hat, gehörte früher einer christlichen Kirchengemeinde in Chicago an und soll während seiner Amtszeit regelmäßig die Bibel zu Rate gezogen haben. An diesem Dienstag wollen Vertreter des Evangelischen Kirchentags auf einer Pressekonferenz in Berlin prominente Gäste für das Luther-Jubiläum vorstellen.

dpa