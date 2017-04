Beben bei AfD: Frauke Petry verzichtet auf Spitzenkandidatur

München - Paukenschlag bei der AfD! In einer Videobotschaft erklärt Partei-Chefin Frauke Petry, dass sie nicht Spitzenkandidatin ihrer Partei für die Bundestagswahl werden will.

In dem Video zeichnet Frauke Petry das Bild einer zerrissenen Partei und kommt zum Fazit: „Die AfD krankt daran, dass es keine gemeinsame Strategie gibt.“ Vielmehr sei das Parteibild nach außen „immer wieder durch die unabgestimmte - also für die Parteiführung völlig überraschende - maximale Provokation weniger Repräsentanten geprägt.“ Dies ist in klarer Seitenhieb der Partei-Chefin gegen den AfD-Rechtsaußen Björn Höcke, der immer wieder mit rechtsnationalen Parolen etwa zur „Erinnerungskultur“ in Deutschland provoziert hatte.

Dies alles habe einen Teil der bürgerliche Wähler verschreckt und dazu geführt, dass das Wählerpotenzial der AfD zuletzt deutlich geschrumpft sei. Während dieses im Herbst 2015 noch bei bis zu 30 Prozent gelegen habe, liege es aktuell nur noch bei 14 Prozent.

Petry wirbt für einen realpolitischen Weg

Petry hatte vor zwei Wochen einen „Sachantrag zur politischen Ausrichtung der AfD“ formuliert, den sie auf dem Bundesparteitag an diesem Wochenende in Köln zur Abstimmung stellen will. Darin wirbt sie für den „realpolitischen Weg einer bürgerlichen Volkspartei“, die in den kommenden Jahren in der Lage sein sollte, koalitionsfähig zu werden. Auf dem Parteitag soll auch die Frage der Spitzenkandidatur entschieden werden.

Dass Petry in ihrem Antrag gleichzeitig eine Abkehr von der „fundamentaloppositionellen Strategie“ fordert und in diesem Zusammenhang den Namen von Parteivize Alexander Gauland erwähnt hat, haben ihr einige Vertreter des rechtsnationalen Flügels übel genommen. Sie warfen Petry zudem vor, sie habe die Strategie-Debatte nur angezettelt, um ihre Chancen, Spitzenkandidatin zu werden, zu verbessern.

Meuthen: „Ich war vorab nicht informiert“

AfD-Co-Chef Jörg Meuthen zeigte sich vom Verzicht Petrys auf eine Bundestags-Spitzenkandidatur überrascht. Er habe weder von einer Videobotschaft noch von ihren Plänen gewusst, sagte er am Mittwoch in Hamburg. „Ich war vorab nicht informiert.“ Als er am Nachmittag in Stuttgart ins Flugzeug Richtung Hamburg gestiegen sei, sei er davon ausgegangen, dass Petry beim Parteitag in Köln am Wochenende um die Spitzenkandidatur kämpfen oder zumindest in einem Spitzenteam mitmachen wolle. Als er dann in der Hansestadt gelandet sei, sei er von Petry Entscheidung „etwas überrollt“ worden.

Meuthen, der selbst nicht Spitzenkandidat werden will, räumte ein, dass mit dem Rückzug Petrys ein Streitthema des Parteitags potenziell abgeräumt sei. Hätte diese eine alleinige Spitzenkandidatur angestrebt, „wäre das sehr konfliktär gewesen“.

