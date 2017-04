Antifolter-Bericht zur Türkei darf nicht veröffentlicht werden

Polizisten in Zivil nehmen am 10.02.2017 außerhalb des Cebeci-Campus der Universität in Ankara, Türkei, einen Demonstranten fest, der gegen die Massenentlassung von Akademikern an Universitäten nach dem gescheiterten Putsch Mitte Juli 2016 in der Türkei demonstriert hatte.

© dpa