Merkel empfängt Barack Obama am Freitagnachmittag

Kanzlerin Angela Merkel (CDU) wird an diesem Freitag Ex-US-Präsident Barack Obama (57) empfangen.

Berlin - Das Gespräch am Nachmittag sei nicht presseöffentlich, teilte eine Regierungssprecherin am Donnerstag der Deutschen Presse-Agentur in Berlin mit.

Obama wurde am Donnerstagnachmittag gegen 17.00 Uhr in Köln erwartet. Am Abend sollte er in der Lanxess-Arena über gute Menschenführung sprechen.

Am Freitag wollte Obama von Köln nach Berlin reisen. Am Samstag war ein „Town Hall“-Treffen mit ihm geplant, bei dem er sich den Fragen junger Menschen stellen wollte.

dpa