Bombenähnlicher Fund in Oslo

Oslo - Ein verdächtiger Gegenstand in einer Plastiktüte hat am späten Samstagabend in Oslo für Aufregung gesorgt.

Die Polizei in Oslo hat in der Nacht zum Sonntag einen bombenähnlichen Gegenstand unschädlich gemacht, der nahe der Innenstadt der norwegischen Hauptstadt entdeckt worden war.

Grønland: Vi har sperret av et større område da vi har funnet en bombeliknende gjenstand. Vi kommer tilbake med mer. — Politiet i Oslo OPS (@oslopolitiops) 8. April 2017

Eine Spezialeinheit der Polizei war ausgerückt und hatte den Gegenstand kontrolliert gesprengt, wie die norwegische Nachrichtenagentur NTB berichtete.

„Die Bombengruppe ist wieder vor Ort, um den Effekt der Detonation zu prüfen und zu sehen, ob mehr getan werden muss, bevor wir die Absperrungen aufheben können“, sagte ein Polizeisprecher der Agentur. Für die Bevölkerung bestand nach Angaben des norwegischen Rundfunks keine Gefahr.

Einen Mann, der den Gegenstand zuvor bei sich gehabt haben könnte, nahm die Polizei zur Befragung mit auf die Wache.

Am Freitag war in Stockholm bei einem Attentat ein Lastwagen erst in eine Menschenmenge und schließlich in ein Kaufhaus gefahren. Vier Menschen starben.

dpa