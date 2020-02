Hamburg-Wahl 2020: Heftige Strafe für Thüringen für CDU und FDP? - Auch AfD hart getroffen

Bei der Bürgerschaftswahl 2020 in Hamburg geht es darum, wer die künftige Regierung in der Hansestadt anführt. Alle Infos vomWahltag hier im Live-Ticker.

Bei der Bürgerschaftswahl 2020 in Hamburg bestimmen die Wähler über ihr neues Landesparlament.

Der Erste Bürgermeister Peter Tschentscher (SPD) kämpft am 23. Februar um seine Wiederwahl.

(SPD) kämpft am 23. Februar um seine Wiederwahl. Für CDU und FDP zeigte der Trend in den Hamburg-Umfragen zuletzt eher abwärts.

18.14 Uhr: Die CDU rutscht den aktuellen Zahlen zufolge übrigens auf ihr bundesweit schlechtestes Ergebnis bei Landtagswahlen seit knapp 70 Jahren.

18.10 Uhr: Zum Vergleich die Zahlen der ersten Prognose des ZDF beziehungsweise der Forschungsgruppe Wahlen: Hier kommt die SPD auf 38,0 Prozent, die Grünen auf 25,5. Die CDU rangiert etwas schwächer als bei der ARD (11,0 Prozent). Die FDP liegt auch hier bei 5,0 Prozent, die AfD minimal besser als in den Zahlen von infratest dimap, aber ebenfalls unterhalb der Fünfprozenthürde (4,8 Prozent).

18.08 Uhr: Die Grüne-Spitzenkandidatin Katharina Fegebank zeigt sich bei der Wahlparty ihrer Partei im Club Knust in Hamburg-St. Pauli trotz des deutlichen zweiten Platzes zufrieden: „Ich bin total gerührt“, sagt sie. CDU-Spitzenkandidat Marcus Weinberg spricht vor seinen Parteifreunden offen von einem „schlechten Ergebnis“.

18.05 Uhr: Rechnerisch möglich wäre für die SPD sowohl ein erneutes Bündnis mit den Grünen, als auch ein Schwenk zu einer „Großen Koalition“ - die freilich in Hamburg den Namen angesichts des CDU-Ergebnisses nicht mehr verdient. Vizekanzler Olaf Scholz gibt am ARD-Mikrofon allerdings schon jetzt die Richtung vor: Eine Koalition, die in der Bevölkerung so großes Vertrauen genieße wie Rot-Grün, habe bei den Verhandlungen Priorität, sagt der Amtsvorgänger von Peter Tschentscher. Gleichwohl obliege die Entscheidung des Hamburg-SPD.

18.03 Uhr: Die Grünen dürften das Ergebnis mit einem lachenden und einen weinenden Auge sehen: Einerseits hat sich die Öko-Partei verglichen mit der Bürgerschaftswahl 2015 mehr als verdoppelt - andererseits ist der Griff von Katharina Fegebank nach dem Bürgermeister-Amt doch vergleichsweise deutlich gescheitert.

18.02 Uhr: Damit scheint schon jetzt klar: Peter Tschentscher (SPD) kann das Amt als Erster Bürgermeister wohl verteidigen. Die CDU kassiert eine bittere Schlappe. Die FDP muss um den Einzug in die Bürgerschaft bangen - für die AfD sieht es schon jetzt vergleichsweise düster aus.

18.01 Uhr: Hier die erste Prognose nach Zahlen von infratest dimap im Auftrag der ARD: SPD: 37,5 / Grüne: 25,5 / CDU: 11,5 / Linke: 9,0 / FDP: 5,0 / AfD: 4,7 / Sonstige: 6,8



17.56 Uhr: In wenigen Minuten gibt es erste Prognosen aus Hamburg. Bis zum vorläufigen amtlichen Endergebnis werden die Hamburger aber lange warten müssen. Aufgrund des komplizierten Wahlsystems wird es ein solches wohl erst am Montagabend geben. Auch erste Hochrechnungen werden erst für 19.15 Uhr erwartet.

Nach Schließung der Wahllokale werden zunächst nur die Stimmen für die Parteien auf den Landesstimmzetteln ausgezählt, sodass am späten Sonntagabend nur die voraussichtliche Verteilung der 121 Bürgerschaftssitze auf die Parteien feststehen wird. Wie sich diese Stimmen auf die einzelnen Kandidaten der Landeslisten verteilen, wird bei einer erneuten Auszählung der Landesstimmzettel ermittelt, die zusammen mit jener der Wahlkreisstimmzettel am Montagmorgen beginnt.

17.44 Uhr: Bei der CDU dürfte die Vorfreude auf die Verkündung der ersten Prognosen eher gering sein. In den Umfragen waren die Christdemokraten seit Ende 2019 konstant im Sinkflug - zuletzt gaben nur noch zwölf Prozent der Befragten an, die Partei von Spitzenkandidat Marcus Weinberg wählen zu wollen. Damit könnte eine bemerkenswerte Misserfolgsgeschichte ihre Fortsetzung finden: Noch im Februar 2008 waren 42,6 Prozent der Stimmen bei der Bürgerschaftswahl auf die CDU entfallen. Seither könnte die Partei - stimmen die letzten Umfragen - fast drei Viertel ihrer Wähler verloren haben.

Bürgerschaftswahl in Hamburg: Auch AfD bangt - Wahlaufrufe auf Twitter

17.32 Uhr: Mit Spannung wird in Hamburg auch auf das Wahlergebnis der AfD geblickt. Anders als bei den zurückliegenden Landtagswahlen dürfte die rechtspopulistische Partei in der Hansestadt um den Sprung über die Fünfprozenthürde ringen müssen. Letzte Umfragen sahen die AfD bei 5-6 Prozent der Stimmen.

Auf Twitter werben Politiker und Aktivisten für den Urnengang - mit dem erklärten Ziel, die AfD aus der Bürgerschaft fernzuhalten. „Nie war es leichter, die AfD aus einem Parlament zu kicken - wenn viele demokratisch und antifaschistisch wählen zu gehen“, schrieb etwa SPD-Vize Kevin Kühnert. Auch die AfD selbst ist sich offenbar des Einzugs nicht sicher: Die Partei brauche „jede Stimme“, twitterte der Bundestagsabgeordnete Stephan Brandner noch um 17 Uhr.

Arsch hoch, #Hamburg. Nie war es leichter, die #AfD aus einem Parlament zu kicken - wenn viele demokratisch & antifaschistisch wählen gehen. Spread the word! pic.twitter.com/AHTIq1d23e — Kevin Kühnert (@KuehniKev) February 23, 2020

17.20 Uhr: Bei der Hamburger Bürgerschaftswahl deutet sich eine deutlich steigende Wahlbeteiligung an. Bis 16.00 Uhr gaben 57 Prozent der Wahlberechtigten ihre Stimme ab, wie die Landeswahlleitung mitteilte. Bei der Bürgerschaftswahl 2015 hatten eine Stunde später, um 17.00 Uhr, erst 52,3 Prozent der Wahlberechtigten abgestimmt. Am Ende hatte die Beteiligung 56,5 Prozent betragen und war damit auf den niedrigsten Stand seit 1949 gefallen. Die Wahllokale schließen um 18.00 Uhr.

+ Hamburgs Erster Bürgermeister Peter Tschentscher gab schon am Vormittag seine Stimme ab. © dpa / Axel Heimken

Bürgerschaftswahl Hamburg kurz nach Thüringen: Folgt die Wählerstrafe für Lindner und die FDP?

16.41 Uhr: Die FDP muss an diesem Abend um den Wiedereinzug in die Hamburger Bürgerschaft zittern. Laut ZDF-Politbarometer kommen die Liberalen aktuell auf fünf Prozent. Eine recht knappe Vorhersage. 2105 kam die FDP in Hamburg noch auf 7,4 Prozent. Schafft es die FDP nicht in die Bürgerschaft, kann das als Strafe der Wähler für das Wahldebakel in Thüringen gewertet werden. Nicht nur hatte sich dort der FDP-Kandidat Thomas Kemmerich mit Stimmen der AfD ins Ministerpräsidentenamt wählen lassen. Auch scheint bis heute die Rolle von FDP-Chef Christian Lindner nicht ganz klar. Lindner hatte sich zwar wiederholt für das Debakel und seine erste Reaktion darauf entschuldigt. Doch in Hamburg sieht es aktuell nicht so aus, als könnten die FDP und er sich so leicht aus der Affäre ziehen.

16.10 Uhr: Vizekanzler Olaf Scholz (SPD), der frühere Erste Bürgermeister von Hamburg, hat sich unerwartet auf den Weg in die Hansestadt gemacht. Die Hamburg-Wahl 2020 fällt mit dem Abschlusstag des G20-Finanzministertreffens in Riad zusammen. Scholz hat von dort aus frühzeitig die Heimreise angetreten, wie das Handelsblatt berichtet. Zur Begründung seiner Rückreise nach Hamburg sagte er demnach lapidar: „Weil ich dort wohne.“ Vermutlich will der Vizekanzler den erwarteten Wahlsieg seines Nachfolgers Dr. Peter Tschentscher (ebenfalls SPD) zusammen mit seinen Hamburger Parteifreunden feiern.

15.05 Uhr: Was bedeutet die Wahl für CDU und FDP? Nach aktuellem stand droht den beiden Parteien nach dem Wahldebakel in Thüringen die nächste Katastrophe. Die FDP könnte nach der letzten Prognose sogar unter die fünf Prozent-Hürde fallen. Das wäre fatal und könnte auch das Aus für Linder als FDP-Chef bedeuten. Auch die CDU liegt laut Umfragen mit 12 Prozent auf so schlechtem Kurs wie noch nie in Hamburg.

Hamburg-Wahl: Wahlbeteiligung fällt sehr hoch aus

14.59 Uhr: Bei der Hamburger Bürgerschaftswahl zeichnet sich eine größere Beteiligung ab als bei der Wahl vor fünf Jahren. Bis 14.00 Uhr gaben 46,4 Prozent der Wahlberechtigten ihre Stimmen ab, wie das Landeswahlamt mitteilte. Bei der Bürgerschaftswahl 2015 hatten bis zu diesem Zeitpunkt 38,5 Prozent der Wahlberechtigten abgestimmt. 2015 war die Wahlbeteiligung insgesamt auf das historische Tief von 56,5 Prozent gefallen. Landeswahlleiter Oliver Rudolf hatte sich zuversichtlich geäußert, dass die Beteiligung diesmal wieder auf über 60 Prozent steigt. Wie die Hamburger gewählt haben, wird in dern ersten Prognosen um 18 Uhr zu sehen sein.

Hamburg-Wahl 2020: Kommt ein grünes Wunder? CDU und FDP droht bitterer Tag

Hamburg - Welche Auswirkungen haben die politischen Ereignisse in ganz Deutschland auf die Hamburg-Wahl 2020? Diese Frage dürfte zumindest einige der großen Parteien im Vorfeld bewegen, denn die aktuelle Lage ist für manche Beteiligte vor der Bürgerschaftswahl sehr kompliziert geworden. Besonders die CDU und die FDP sind unter Druck geraten. Und das, während sie in der Hansestadt sowieso schon eine schwierige Ausgangslage erwarten mussten.

Hamburg-Wahl 2020: Wie wird sich die CDU-Krise auswirken?

In der CDU ist der Machtkampf ausgebrochen. Klar ist, dass Annegret Kramp-Karrenbauer den Parteivorsitz abgeben wird - mehrere mögliche Nachfolger haben bereits öffentliches Interesse an dem Posten bekundet. Die Voraussetzungen für Marcus Weinberg, Spitzenkandidat der CDU in Hamburg, sind deshalb alles andere als rosig. Wenn es um seine Partei geht, stehen kurz vor der Wahl oft die bundespolitischen Akteure im Fokus. Die Umfragewerte von zuletzt 12 bis 13 Prozent für die CDU sahen in Hamburg wenige Wochen zuvor noch um mehrere Prozentpunkte besser aus.

Ausgelöst wurden die Probleme rund drei Wochen vor der Hamburg-Wahl durch den Eklat im Thüringer Landtag. Ein FDP-Ministerpräsident, der sich mit den Stimmen von CDU und AfD wählen ließ, wurde zum Skandal und selbst jetzt setzt sich die Krise in Thüringen fort und wirft ihren Schatten bis nach Hamburg. Auch die Liberalen in Hamburg könnten dadurch einen Schaden erleiden. Sie wurden Mitte Februar erstmals in den Monaten vor der Wahl von einem großen Umfrage-Institut unterhalb der Fünf-Prozent-Hürde verortet. Dass es nach der Bürgerschaftswahl 2020 in Hamburg eine bürgerlich-konservative Koalition geben könnte, ist nach menschlichem Ermessen ausgeschlossen. Die AfD und die Linke dürften jeweils mit einem einstelligen Ergebnis in die Bürgerschaft einziehen.

Die letzten Prognosen vor der Bürgerschaftswahl 2020 in Hamburg

Alles deutet darauf hin, dass in Hamburg eine rot-grüne Koalition die Mehrheit bekommt. Der SPD wird mit ihrem amtierenden Ersten Bürgermeister Dr. Peter Tschentscher ein Ergebnis deutlich über 30 Prozent vorhergesagt. Zusammen mit den Grünen, deren Umfragewerte zwischen 23 bis 29 Prozent schwankten, ist eine völlig stabile Mehrheit absehbar. Spannend wird am Wahlabend aber die Frage, ob die Grünen weiter aufholen können. In Einzelfällen wurden sie 2020 schon gleichauf oder knapp hinter der SPD verortet. Bei der Hamburg-Wahl hat Katharina Fegebank* also noch eine Chance darauf, die grüne Erste Bürgermeisterin zu werden. Das Rennen an der Spitze konzentriert sich auf diese zwei Kandidaten und das Ergebnis von SPD und Grünen.

+ Wer wird Regierungschef oder Regierungschefin nach der Hamburg-Wahl? Katharina Fegebank fordert Dr. Peter Tschentscher heraus. © dpa / Christian Charisius

Erstes Ergebnis der Bürgerschaftswahl in Hamburg schon am Sonntag zu erwarten

Die ersten Prognosen der Wahlforschungsinstitute werden am Wahlsonntag wie immer um 18 Uhr erscheinen. Voraussichtlich wird sich bereits zu dieser Zeit andeuten, ob Dr. Peter Tschentscher oder Katharina Fegebank sich durchsetzen kann. Anschließend werden nach und nach die bereits ausgezählten Wahllokale in die Hochrechnungen einbezogen, bis schließlich später am Abend ein vorläufiges Ergebnis der Bürgerschaftswahl in Hamburg vorliegt.

Service zur Hamburg-Wahl 2020: Letzte Infos für Wähler am Sonntag

Wer in Hamburg wählen darf und noch unentschieden ist, kann auch direkt vor dem Gang ins Wahllokal noch den Wahl-O-Mat für Hamburg befragen. Das Online-Tool vergleich die Wahlprogramme der Parteien, die in der Hansestadt antreten. So kann jeder User ermitteln, mit welchen Parteien er die meisten Gemeinsamkeiten hat.

Außerdem finden Sie hier weitere Informationen zum Stimmzettel, zur Briefwahl und zu Ihrer Wahlbenachrichtigung.

