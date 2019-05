Umfrage zur Bremen-Wahl: Sensation bahnt sich in SPD-Hochburg an

Die Umfragen zur Bürgerschaftswahl in Bremen 2019 zeigen SPD und CDU dicht beieinander. Laut Prognosen wird es am 26. Mai sehr eng für Rot-Grün.

Bremen - Am 26. Mai 2019 wird in Bremen die Bürgerschaft neu gewählt. Die Kräfteverhältnisse im Stadtstaat könnten sich drastisch ändern, denn die aktuelle rot-grüne Koalition kann sich einer erneuten Mehrheit nicht sicher sein. Die Umfragen zur Bürgerschaftswahl in Bremen deuten an, dass die SPD eine neue Koalition benötigt, um an der Macht zu bleiben. Die CDU darf darauf hoffen, erstmals den regierenden Bürgermeister der Hansestadt zu stellen.

Umfrage-Trend vor Bremen-Wahl bleibt für die SPD bedenklich: CDU laut Prognosen vorne

Update 23. Mai 2019:

Der Trend bestätigt sich! Auch in der letzten Umfrage des ZDF kurz vor der Wahl am Sonntag liegt die CDU vor der SPD. Es wäre eine Sensation, in der seit Kriegsende sozialdemokratisch regierten Hansestadt! Demnach führt die CDU mit 26 Prozent vor der SPD mit 24,5 Prozent. Die Grünen kommen auf 18 Prozent, vor den Linken mit zwölf Prozent. Vergleichsweise schwach schneidet die AfD in Bremen laut dieser Umfrage mit 7 Prozent ab, allerdings kostet ihnen wohl auch „Büger in Wut“ (3 %) wichtige Stimmen. Die FDP schafft laut dieser Projektion nur fünf Prozent am Sonntag.

Update vom 22. Mai 2019:

Kurz vor der Bürgerschaftswahl am Sonntag gibt es eine neue Umfrage von INSA für die Bild-Zeitung. Demnach läuft alles in Bremen auf Rot-Rot-Grün hinaus - trotz einer schwächelnden SPD. Die Sozialdemokraten könnten laut dieser Umfrage auf 23 Prozent abstürzen, deutlich hinter der CDU, die laut INSA bei 28 Prozent liegt und stärkste Kraft werden würde. Bei der Bürgerschaftswahl 2014 erreichte die SPD noch fast 33 Prozent, die CDU kam auf 22.

Trotzdem dürfte es für eine Koalition aus SPD, Grünen und Linken reichen. Die Grünen kommen auf 18 Prozent, die Linke auf elf. Das würde zusammen für eine absolute Mehrheit reichen. Denkbar wäre auch eine Jamaika-Koalition aus CDU, Grünen und FDP.

Überraschend schwach liegt auch die AfD im Rennen. Sie liegt nur noch bei sechs Prozent in Bremen. Im vergangenen Jahr waren die Rechtspopulisten in Umfragen noch zweistellig in der Hansestadt. Auch die FDP kann nur mit sechs Prozent rechnen.

Update vom 16. Mai 2019:

Kurz vor der Landtagswahl in Bremen liegt die CDU nach einer Umfrage weiter knapp vor der regierenden SPD. Nach dem ZDF-Politbarometer käme die CDU auf 26 Prozent und die SPD auf 24,5 Prozent, wenn am kommenden Sonntag gewählt werden würde. Die Grünen hätten demnach ein Ergebnis von 18 Prozent, die Linke 12 Prozent, die AfD 8 Prozent, die FDP 5,5 Prozent und die Wählervereinigung Bürger in Wut 3 Prozent.

Für die SPD wäre ein solches Ergebnis der Bürgerschaftswahl ein harter Schlag, denn die Partei stellt dort seit mehr als 70 Jahren den Regierungschef. Nach den Ergebnissen der Umfrage der Mannheimer Forschungsgruppe Wahlen hätte die Koalition aus SPD und Grünen keine Mehrheit mehr. Als Zweierbündnis wäre eine große Koalition möglich. Im kleinsten Bundesland wird am 26. Mai eine neue Bürgerschaft gewählt.

Update vom 13. Mai 2019: In der aktuellen Umfrage von Radio Bremen, die das Institut Infratest dimap durchgeführt hat, bestätigen sich die Trends vor der Bürgerschaftswahl in Bremen 2019. Die CDU liegt erneut vor der SPD und erreicht mit 26 Prozent den besten Wert, der im Vorfeld der Bremen-Wahl ermittelt wurde. Eine Fortsetzung der rot-grünen Regierungskoalition ohne einen dritten Partner erscheint kaum möglich. Es gibt nur ein Zwei-Parteien-Bündnis, das laut der aktuellen Umfrage eine sichere Mehrheit hätte: eine große Koalition von CDU und SPD.

Die CDU hat neben den guten Umfragewerten aber in den Tagen vor der Wahl mit einem Schicksalsschlag zu kämpfen. Der Landesvorsitzende Jörg Kastendiek ist verstorben.

Prognosen für die Bürgerschaftswahl in Bremen 2019 (alle Angaben in Prozent)

Institut Datum SPD CDU Grüne Linke FDP AfD Sonstige ZDF-Politbarometer 23. Mai 2019 24,5 26 18 12 5 7 7,5 INSA / Bild 21. Mai 2019 23 28 18 11 6 6 8 ZDF-Politbarometer 16. Mai 2019 24,5 26 18 12 5,5 8 6 Infratest dimap / Radio Bremen 7. Mai 2019 25 26 18 12 6 8 5 INSA / Bild 2. April 2019 25 25 19 11 7 7 6 Infratest dimap / Weser-Kurier 7. Februar 2019 24 25 18 13 6 8 6 INSA / Bild 14. Mai 2018 22 24 14 17 9 10 4 Infratest dimap / Weser-Kurier 1. Mai 2018 26 24 14 15 7 9 5 Infratest dimap / Radio Bremen 19. Januar 2017 29 24 13 11 8 11 4 Bürgerschaftswahl 2015 10. Mai 2015 32,8 22,4 15,1 9,5 6,6 5,5 8

Prognose vor der Bremen-Wahl: Die möglichen Ergebnisse in den Stadtteilen

Update vom 12. April 2019: Bei der Wahl in Bremen wird mit einiger Wahrscheinlichkeit eine SPD-Bastion fallen. In Bremen gibt es keine klassischen Wahlkreise. Die Mandate werden durch die Summe an Gesamtstimme je Partei verteilt. Auch deshalb präsentiert das Portal Wahlkreisprognose.de seine Vorhersage für die Bremen-Wahl anhand von Stadtteilmehrheiten anstelle von reinen Prozentangaben.

2015 ging die SPD noch in 21 von 30 Stadtteilen als stärkste Partei hervor. Für die Wahl 2019 steht eine Rot-Grüne-Koalition, wie sie in Bremen derzeit schon in der dritten Legislaturperiode regiert, auf der Kippe. Laut Wahlkreisprognose.d e verliert die SPD im Vergleich zu 2015 ganze neun Wahlkreise und schafft die Mehrheit nur noch in zwölf. Die CDU kann ihre Stadtteile mit plus sieben gegenüber der letzten Wahl verdoppeln und erlangt Mehrheiten in 14 Stadtteilen. Sie ginge damit zwar nicht absolut aber doch relativ als klarer Gewinner aus der Wahl hervor. Die Grünen können in der Prognose mit zwei weiteren Stadtteilmehrheiten insgesamt vier Bezirke auf sich vereinen. Rot-Grün schafft es demnach nur im Stadtteil Bremen-Findorff auf eine relative Mehrheit, wo aber die Grünen vor der SPD liegen. In den restlichen Stadtteilen überwiegen schwarz-rote Mehrheiten.

Allerdings seien die Wahlen in den Stadtteilen noch weitgehend offen, schreibt das Portal. In 19 der 30 Stadtteile führe die jeweilige Partei lediglich zwischen null und sechs Prozentpunkten. Dennoch wirbt das Portal Wahlkreisprognose.de auf seiner Webseite mit der Genauigkeit seiner Vorhersagen. Gesellschaftliche und demoskopische Trends sollen dabei ebenso mit einfließen wie die Sozialstruktur in den einzelnen Wahlkreisen, historische Entwicklungen sowie Milieubindung und Mobilisierungsgrad der Parteien

Aktuelle Umfrage vor Bürgerschaftswahl in Bremen: SPD und CDU gleichauf

Update vom 2. April 2019: Es deutet sich zunehmend ein Kopf-an-Kopf-Rennen zwischen SPD und CDU an. Weniger als zwei Monate vor der Bürgerschaftswahl in Bremen zeigt die aktuellste Umfrage einen Gleichstand: Beide Parteien kämen demnach auf 25 Prozent der Stimmen. Obwohl SPD und Grüne jeweils leicht zugelegt haben, wäre eine Mehrheit für die bestehende rot-grüne Koalition bestenfalls knapp. Nur eine GroKo könnte nach aktuellem Stand als Zweierbündnis sicher regieren.

Umfragen deuten vor der Bremen-Wahl neue Kräfteverhältnisse an

Die Hansestadt Bremen wird seit 1946 ohne Unterbrechung von SPD-Bürgermeistern regiert. Seit 2015 regiert Carsten Sieling in seiner ersten Amtszeit. Seit der vergangenen Bürgerschaftswahl ist er der Nachfolger von Jens Böhrnsen, der zehn Jahre lang die Regierungsverantwortung im Bundesland mit der kleinsten Bevölkerungszahl hatte. Stabil blieb hingegen die Regierungskoalition, auf die sich Sieling stützt. Im Jahr 2019 endet die dritte Legislaturperiode in Folge, die von einer rot-grünen Koalition geführt wird.

Ob es mit Rot-Grün weitergehen kann, ist angesichts der Prognosen zur Bürgerschaftswahl 2019 in Bremen noch unsicher. Während der kleine Koalitionspartner Bündnis 90/Die Grünen im Vergleich zur letzten Wahl zulegen dürfte, liegt die SPD in Umfragen dauerhaft unter ihrem Wahlergebnis von 2015. Das Ergebnis von 32,8 Prozent der Stimmen, das die SPD zur mit Abstand stärksten Partei machte, scheint heute unerreichbar. Selbst ein Ergebnis unter 25 Prozent erscheint realistisch.

Prognosen zur Bürgerschaftswahl 2019: Rot-Rot-Grün, Jamaika oder GroKo?

Was passiert also, wenn es für SPD und Bündnis 90/Die Grünen nicht mehr reicht? Im Wesentlichen werden in Bremen drei Optionen diskutiert, die eine sichere Mehrheit liefern - falls denn die Koalitionsgespräche eine Einigung bringen.

GroKo: Die Mehrheit für eine große Koalition ist sicher. Die offene Frage wäre laut den Prognosen, ob die Bürgerschaftswahl die Sozialdemokraten oder die Christdemokraten zur stärksten Kraft macht. Die CDU könnte erstmals den Bürgermeister stellen, falls sie die SPD überholt. Zu bedenken bleibt aber, dass Carsten Sieling erst im vorigen Jahr die Zusammenarbeit zwischen SPD und Union in Berlin kritisch beurteilte.

Die Mehrheit für eine große Koalition ist sicher. Die offene Frage wäre laut den Prognosen, ob die Bürgerschaftswahl die Sozialdemokraten oder die Christdemokraten zur stärksten Kraft macht. Die CDU könnte erstmals den Bürgermeister stellen, falls sie die SPD überholt. Zu bedenken bleibt aber, dass Carsten Sieling erst im vorigen Jahr die Zusammenarbeit zwischen SPD und Union in Berlin kritisch beurteilte. Jamaika: Ein Bündnis von CDU, Grünen und FDP ist keine Sensation mehr, doch für Bremen wäre die Koalition ein Novum. Eine Einigung kann schwierig werden, die Aussichten sind für CDU und FDP allerdings verlockend. Die CDU könnte den Bürgermeister stellen, die FDP wäre erstmals seit 1995 in Bremen mit an der Macht. Ob die Grünen wohl mitspielen würden?

Ein Bündnis von CDU, Grünen und FDP ist keine Sensation mehr, doch für Bremen wäre die Koalition ein Novum. Eine Einigung kann schwierig werden, die Aussichten sind für CDU und FDP allerdings verlockend. Die CDU könnte den Bürgermeister stellen, die FDP wäre erstmals seit 1995 in Bremen mit an der Macht. Ob die Grünen wohl mitspielen würden? Rot-Rot-Grün: Falls keine andere Koalition möglich ist, wäre Carsten Sieling auch für ein rot-rot-grünes Bündnis unter Einbeziehung der Linkspartei offen. Auch die Linke ist nicht völlig abgeneigt, in einem weiteren Bundesland Regierungsverantwortung zu übernehmen. Die Ankündigung des SPD-Bürgermeisters lässt aber darauf schließen, dass es kein Rot-Rot-Grün gibt, solange die SPD in einer GroKo regieren kann.

Eine Koalition mit der AfD erscheint unwahrscheinlich. Die Partei wird wohl den sicheren Wiedereinzug in den Landtag schaffen und der Opposition angehören. Die Partei wird von Spitzenkandidat Frank Magnitz in den Wahlkampf geführt. Magnitz wurde bundesweit bekannt, nachdem er im Januar auf offener Straße angegriffen und schwer verletzt wurde.

