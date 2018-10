Nach Mord an bulgarischer Journalistin: Verdächtiger in Deutschland gefasst?

Eine Fernsehjournalistin ist ermordet aufgefunden worden. Viktoria Marinova startete kürzlich eine neue Talkshow und recherchierte über Betrug mit EU-Geldern. Ein Tatverdächtiger soll in Deutschland festgenommen worden sein.

Mord an TV-Moderatorin: Verdächtiger angeblich in Deutschland gefasst

Update 10.10.2018, 6.46 Uhr:

Nach dem Mord an der bulgarischen TV-Moderatorin Wiktorija Marinowa soll ein Tatverdächtiger in Deutschland festgenommen worden sein. Das berichtete die bulgarische Zeitung „168 Tschassa“ am Dienstagabend auf ihrer Internetseite. Von deutscher Seite gab es bis zum Mittwochmorgen zunächst keine Bestätigung dafür. Das Landeskriminalamt verwies auf die Generalstaatsanwaltschaft in Celle, die zunächst nicht zu erreichen war.

Bei dem Tatverdächtigen handelt es sich dem Medienbericht zufolge um einen polizeibekannten Verbrecher, der die Moderatorin des Kabelsenders TVN nicht gekannt habe. Er sei zwischen 28 und 30 Jahre alt und laut Angaben der Grenzpolizei schon am Sonntag nach Deutschland geflüchtet, wo seine Mutter leben soll. In seiner Wohnung sei Marinowas Handy gefunden worden, berichtete der private Fernsehsender bTV unter Berufung auf eigene Quellen.

TV-Moderatorin Viktoria Marinova ermordet: Rumäne wieder frei - „Alibi wird geprüft“

Update 9.10.2018, 13.28 Uhr:

Der nach dem Mord an der bulgarischen Moderatorin Viktoria Marinova festgenommene Rumäne ist nach Angaben der Polizei vorerst doch nicht tatverdächtig. „Es wird sein Alibi geprüft“, erläuterte der regionale Polizeichef in der Donaustadt Russe, Teodor Atanassow, laut einem Bericht des bulgarischen Staatsradios am Dienstag.

Festnahme eines Rumänen nach Mord an bulgarischer Journalistin

Update 9.10.2018, 13.28 Uhr:

Im Zusammenhang mit dem Mord an der bulgarischen TV-Moderatorin Viktoria Marinova ist Medieninformationen zufolge ein Rumäne als Tatverdächtiger festgenommen worden. Das berichtete das bulgarische Staatsradio am Dienstag in Sofia. Eine Bestätigung der Polizei gab es zunächst nicht. Der Verdächtige soll unbestätigten Angaben zufolge auch die moldawische Staatsangehörigkeit haben. Die Ermittler kündigten für den Verlauf des Tages eine Pressekonferenz in der nordbulgarischen Stadt Ruse an.

+ TV-Moderatorin Viktoria Marinova. © dpa / -

Erstmeldung: Bulgarische Journalistin Viktoria Marinova ermordet

Russe - Wie die Staatsanwaltschaft am Sonntag mitteilte, wurde die brutal zugerichtete Leiche der 30-jährigen Viktoria Marinova am Samstag in einem Park am Donauufer in der nordbulgarischen Stadt Russe entdeckt. Der Tod sei durch Schläge auf den Kopf und Ersticken ausgelöst worden. Nach Angaben von Innenminister Mladen Marinow wurde die Journalistin auch vergewaltigt. Der Hintergrund der Tat war zunächst unklar.

Marinova arbeitete in Russe für den kleinen privaten Lokalsender TVN. Kürzlich startete sie dort eine neue Talkshow zu aktuellen Themen. In der ersten Sendung wurden am 30. September Interviews mit zwei investigativen Journalisten ausgestrahlt. Dimitar Stojanow und Attila Biro berichteten über ihre Recherchen zur mutmaßlichen Veruntreuung von EU-Geldern durch Geschäftsleute und Politiker.

The @EFJEUROPE calls on authorities to identify and arrest those responsible for horrific murder of journalist Victoria Marinova in #Bulgaria pic.twitter.com/ukAgEk6tNv — Ricardo Gutiérrez (@Molenews1) 7. Oktober 2018

Ob der Mord im Zusammenhang mit Marinovas beruflicher Tätigkeit stand, war zunächst unklar. Die Polizei hielt dies für unwahrscheinlich, wie die Nachrichtenagentur AFP aus Ermittlerkreisen erfuhr. Die Staatsanwaltschaft erklärte, sie ermittele in alle Richtungen - sowohl im persönlichen als auch im beruflichen Bereich. Nun neue Infos: Es würden Menschen aus dem kriminellen Milieu überprüft, berichtete der Sender bTV am Montag unter Berufung auf die Polizei. Man gehe derzeit von einem Einzeltäter aus. Auch Bulgariens Generalstaatsanwalt Sotir Zazarow und Innenminister Mladen Marinow arbeiteten vor Ort in der Stadt Russe an der Aufklärung des Falls.

"Ihr Mobiltelefon, ihre Autoschlüssel, ihre Brille und einige Kleidungsstücke sind verschwunden", sagte der Staatsanwalt von Russe, Georgi Georgiew. Ministerpräsident Boiko Borissow sagte, er hoffe, dass es dank der reichlich am Tatort gefundenen DNA-Spuren rasch eine Spur zum Täter geben werde.

Nach Tod der bulgarischen Journalistin: Polizeischutz für Marinovas Kollegen gefordert

Der Medien-Beauftragte der Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa (OSZE), Harlem Désir, verurteilte den Mord. Über Twitter schrieb er: "Schockiert über den schrecklichen Mord an der Investigativjournalistin Victoria Marinova in Bulgarien." Der Franzose forderte gründliche Ermittlungen. Die Verantwortlichen müssten zur Rechenschaft gezogen werden.

Ihre Tötung löste Entrüstung und Bestürzung weit über Bulgariens Grenzen hinweg aus. „Geschockt von dem brutalen Mord an der bulgarischen Journalistin (...). Meine Gedanken sind mit ihrer Familie“, schrieb der Fraktionschef der Europäischen Volkspartei (EVP) im EU-Parlament, Manfred Weber, auf Twitter.

Druck auf Bulgarien nach Mord an Journalistin wächst

Das Auswärtige Amt äußerte sich "tief bestürzt" über die "brutale und furchtbare Ermordung". Über die Motive der Tat gebe es derzeit keine belastbaren Erkenntnisse, daher sei eine schnelle und "möglichst umfassende" Aufklärung entscheidend, sagte ein Sprecher in Berlin.

Auch die EU-Kommission zeigte sich bestürzt. Sie erwarte "eine schnelle und sorgfältige Untersuchung", um die Verantwortlichen vor Gericht zu bringen, erklärte die Kommission in Brüssel und mahnte: "Es gibt keine Demokratie ohne eine freie Presse." Der Druck auf Bulgarien wächst nun.

Shocked by the brutal murder of Bulgarian journalist #VictoriaMarinova. My thoughts are with her family. She is the third journalist killed in the EU in one year. This is deeply worrying. A full investigation by the Bulgarian authorities is needed urgently. — Manfred Weber (@ManfredWeber) 7. Oktober 2018

Bulgarische Journalistin Viktoria Marinova vergewaltigt und ermordet - Politiker geschockt

„Ich bin geschockt von dem entsetzlichen Mord an der Investigativjournalistin“, erklärte der Vertreter für Medienfreiheit bei der Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa (OSZE), Harlem Désir. In der Hauptstadt Sofia und in Russe sollten am Montagabend Gedenkandachten für Marinova stattfinden.

Angesichts mehrerer Gewalttaten gegen Journalisten mahnte die Bundesregierung den weltweiten Schutz der Pressefreiheit an. „Pressefreiheit ist ein elementares Bürgerrecht und ein fundamentales Grundrecht jeder demokratischen Gesellschaft“, sagte ein Sprecher des Auswärtigen Amtes in Berlin. Die Bundesregierung setze sich deshalb weltweit für den Schutz und die Sicherheit von Journalisten ein.

+ Viktoria Marinova ist tot. © AFP / HO

Die Website Bivol.bg, für die der Journalist Stojanow schreibt, forderte auf Facebook Polizeischutz für Marinovas Kollegen. Am Montagabend soll es in Sofia eine Kerzenwache zum Gedenken an die Tote geben.

Viktoria Marinova: Bulgarische Journalistin ermordet - Reporter ohne Grenzen schlägt Alarm

Nach Angaben der Organisation Reporter ohne Grenzen (RSF) wird durchschnittlich jede Woche ein Journalist auf der Welt ermordet. In Europa sorgten zuletzt der tödliche Bombenanschlag auf die maltesische Investigativjournalistin Daphne Caruana Galizia im Oktober 2017 und die Ermordung des slowakischen Journalisten Jan Kuciak im Februar 2018 für Entsetzen.

Bulgarien steht im weltweiten RSF-Ranking zur Pressefreiheit derzeit auf Platz 111 und hat damit die schlechteste Bewertung aller EU-Staaten. In dem südosteuropäischen Land ist auch Gewalt gegen Frauen weit verbreitet.

AFP

Video: Weltweit werden immer mehr Journalisten ermordet

dpa, afp, mke

