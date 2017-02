Bundespräsidentenwahl: Die wichtigsten Fragen und Antworten

Berlin - 1260 Wahlleute entscheiden am Sonntag, 12. Februar, darüber, wer der neue Bundespräsident von Deutschland wird. Mehrere Bewerber sind im Rennen. Wir beantworten die wichtigsten Fragen zur Wahl.

Alle fünf Jahre steht unter normalen Umständen die Wahl des Bundespräsidenten an. Nachdem der amtierende Bundespräsident Joachim Gauck erklärt hatte, für keine weitere Amtszeit zur Verfügung zu stehen, schickten die verschiedenen politischen Lager ihre Kandidaten ins Rennen, die nun am kommenden Sonntag zur Wahl stehen.

Wahl des Bundespräsidenten: Die Bundesversammlung

Die Zusammensetzung der 16. Bundesversammlung ergibt sich vor dem Hintergrund der Mehrheitsverhältnisse im Bundestag und in den Bundesländern. Die 630 Bundestagsabgeordneten gehören ebenso dazu wie 630 Vertreter, die von den Parlamenten der Bundesländer entstand werden. Zu diesen entsendeten Vertretern gehören immer auch viele Prominente, die den Bundespräsidenten wählen.

Wahl des Bundespräsidenten: Wie läuft das am Sonntag ab?

Der Wahltag am Sonntag in Berlin beginnt andächtig: Um 9 Uhr ist eine ökumenische Andacht in der katholischen St.-Hedwigs-Kathedrale. Danach treffen sich um 11 Uhr die Fraktionen zu getrennten Sitzungen. Bundestagspräsident Norbert Lammert eröffnet um 12 Uhr die 16. Bundesversammlung. Um 12.15 beginnt laut Plan der erste Wahlgang. Nachdem es diesmal mit dem von der Großen Koalition unterstützten Kandidaten Frank-Walter Steinmeier eine klaren Favoriten gibt, dürfte es bei dem ersten Wahlgang bleiben. Die 1260 Wählerinnen und Wähler werden namentlich aufgerufen. Gegen 14 Uhr soll das Ergebnis verkündet werden.

Wahl des Bundespräsidenten: Wer kandidiert?

Insgesamt stehen am Sonntag vier Kandidaten zur Wahl, die das politische Erbe von Bundespräsident Joachim Gauck antreten wollen. Gemeinsamer Kandidat von SPD, CDU und CSU ist Frank-Walter Steinmeier (SPD). Der 61-Jährige hat sich in seinen zwei Amtszeiten als Außenminister international einen Namen gemacht.

Als Kandidat der Linken tritt Christoph Butterwege an. Butterwegge ist ein bekannter Armutsforscher und stellt die Sozialpolitik in den Vordergrund. Albrecht Glaser ist der Kandidat der AfD. Glaser war früher ein CDU-Mann. Auch die Freien Wähler schicken eine Kandidaten ins Rennen, nämlich den Juristen und Ex-TV-Richter Alexander Hold.

Wahl des Bundespräsidenten: Wo tritt die Bundesversammlung zusammen?

Die Wahl findet im Plenarsaal des Bundestages, im Reichstagsgebäude, in Berlin statt. Die erste Bundesversammlung fand 1949 noch im Bonner Bundeshaus statt. Das Reichstagsgebäude war erstmals bei der Wahl von Roman Herzog zum Bundespräsidenten im Jahr 1994 Schauplatz der Wahl - damals war der Bundestag von Bonn nach Berlin umgezogen.

Warum wird der Bundespräsident nicht vom Volk gewählt?

Eine große Mehrheit der Deutschen plädierte jüngst in einer Umfrage für eine Direktwahl des Bundespräsidenten. Bisher ist dies jedoch nicht vorgesehen. In der Verfassung ist das Procedere der Wahl durch die Bundesversammlung vorgegeben. Das Grundgesetz hat eine Direktwahl des Staatsoberhaupts auch wegen der schlechten Erfahrungen aus der Weimarer Republik ausgeschlossen. Damals ernannte der direkt gewählte Reichspräsident Paul von Hindenburg Adolf Hitler zum Reichskanzler.

Wie lange war Joachim Gauck als Bundespräsident im Amt?

Joachim Gauck hatte im Juni erklärt, er stehe aus Altersgründen nicht für eine zweite Amtszeit zur Verfügung. Der 76-Jährige verkündete seine Entscheidung im Juni 2016 im Schloss Bellevue mit den Worten: „Diese Entscheidung ist mir nicht leichtgefallen. Ich möchte für eine erneute Zeitspanne von fünf Jahren nicht eine Energie und Vitalität voraussetzen, für die ich nicht garantieren kann.“ Der frühere Pastor in der DDR und ehemalige Chef der Stasi-Unterlagenbehörde war 2012 als Nachfolger des zurückgetretenen Christian Wulff (CDU) ins höchste Staatsamt gewählt worden.

