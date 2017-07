Im September: Hier finden Sie alle Ergebnisse des Wahkreises Fürstenfeldbruck

Wie haben sich die Bürger in Fürstenfeldbruck bei der Bundestagswahl 2017 entschieden? Hier finden Sie alle Ergebnisse aus dem Wahlkreis Fürstenfeldbruck.

Die Bundestagswahl ist am 24. September. Damit Sie an diesem Tag sofort wissen, wie in ihrem Wahlkreis Fürstenfeldbruck abgestimmt worden ist, finden Sie am Wahlabend an dieser Stelle eine genau Auflistung der Zahlen. Bis dahin können Sie sich in diesem Artikel über die Kandidaten informieren, welche Städte und Gemeinden zum Wahlkreis gehören und das Ergebnis der Bundestagswahl vor fünf Jahren nachlesen.

Bundestagswahl 2017: Die Kandidaten im Landkreis Fürstenfeldbruck

Name Partei Alter Beruf Katrin Staffler CSU 35 Pressesprecherin der Hypovereinsbank Michael Schrodi SPD 38 Lehrer am Viscardi-Gymnasium in Fürstenfeldbruck Beate Walter-Rosenheimer Grüne 52 Politikerin (MdB) Andreas Schwarzer FDP 55 Rechtsanwalt Lilian

Edenhofer Freie Wähler 49 Pressereferentin für FW-Landtagsabgeordneten Florian Streibl Renate

Schiefer Die Linke 56 Sprecherin Linke-Kreisverband Amper Florian

Jäger AfD 46 AfD Bezirksvorsitzender Sebastian Kellerer Bayernpartei 27 Wirtschaftsmathematiker Christian Kreiß Vereinigte Direktkandidaten 54 Professor für Finanzierung

Gerda Hasselfeldt (CSU) verabschiedet sich aus dem Deutschen Bundestag: Sie steht 2017 nicht mehr zur Wahl. Bis zum Ende der Legislaturperiode bleibt die 67-Jährige Chefin der CSU-Landesgruppe. Ihre Nachfolge in Berlin könnte Katrin Staffler antreten. Die 37-Jährige ist Pressesprecherin bei der Hypovereinsbank und wurde von der CSU für die Bundestagswahl 2017 nominiert.

Für die Sozialdemokraten geht erneut Michael Schrodi an den Start. Der 38-jährige Lehrer trat bereits bei der Bundestagswahl 2013 an, musste den Platz in Berlin jedoch Gerda Hasselfeldt überlassen. Die Grünen haben sich dafür entschieden, ihre bisherige Abgeordnete, Beate Walter-Rosenheimer aus Germering, wieder ins Rennen um einen Sitz in Berlin zu schicken. Die FDP stellte Andreas Schwarzer auf, die Kandidatin der Freien Wähler heißt Lilian Edenhofer. Die Linke hat Renate Schiefer nominiert, die AfD möchte Florian Jäger nach Berlin schicken, für die Bayernpartei wurde Sebastian Kellerer nominiert und für die „Vereinigten Direktkandidaten“ Christian Kreiß (Stand: 18. Juli 2017). Nominierungen weiterer Kandidaten sind grundsätzlich bis etwa sechs Wochen vor dem Wahltermin noch möglich.

Im Bundestagswahlkreis Fürstenfeldbruck (215) gibt es über 250.000 Wahlberechtigte. Die Ergebnisse bei der letzten Bundestagswahl im Jahr 2013 sprachen ein eindeutiges Bild für die Christdemokraten: Gerda Hasselfeldt von der CSU erhielt die Erststimmenmehrheit (55 Prozent) vor Michael Schrodi von der SPD (20 Prozent). Die Wahlbeteiligung lag mit 75 Prozent über dem bundesweiten Durchschnitt (71,5 Prozent).

Bundestagswahl 2017: Diese Gemeinden gehören zum Wahlkreis Fürstenfeldbruck (215)

In Bayern leben mittlerweile so viele Menschen, dass die Wahlkreise neu eingeteilt worden sind und der Freistaat einen zusätzlichen bekommen hat - statt bisher in 45 wird nun in 46 gewählt. Bundesweit sind es 299.

Die Neueinteilung macht es aber gleichzeitig auch komplizierter, denn: Landkreise und Wahlkreise müssen nicht identisch sein. So gehören zum Wahlkreis Fürstenfeldbruck der Landkreis Dachau sowie viele Gemeinden und Städte aus dem Landkreis Fürstenfeldbruck. Die große Kreisstadt Germering allerdings wurde dem Wahlkreis Starnberg - Landsberg am Lech (224) zugeschlagen.

In dieser Übersicht finden Sie alle Landkreise, Gemeinden und Städte, die zum Wahlkreis Fürstenfeldbruck gehören:

Vom Landkreis Dachau:

Pfaffenhofen an der Glonn

Odelzhausen

Altomünster

Erdweg

Sulzemoos

Hilgertshausen-Tandern

Markt Indersdorf

Weichs

Schwabhausen

Bergkirchen

Dachau

Karlsfeld

Hebertshausen

Röhrmoos

Vierkirchen

Haimhausen

Vom Landkreis Fürstenfeldbruck:

Alling

Egenhofen

Eichenau

Emmering

Fürstenfeldbruck

Gröbenzell

Maisach

Moorenweis

Olching

Puchheim

Türkenfeld



Grafrath

Kottgeisering

Schöngeising



Adelshofen

Althegnenberg

Hattenhofen

Jesenwang

Landsberied

Mammendorf

Mittelstetten

Oberschweinbach

Die vergangene Bundestagswahl: So stimmte der Wahlkreis Fürstenfeldbruck 2013

Der Bundestag wurde zuletzt vor fünf Jahren gewählt. Von 251.146 Stimmberechtigten im Wahlkreis Fürstenfeldbruck gingen 188.417 Wähler an die Urne. Für den direkten Vergleich finden Sie hier das Ergebnis der Bundestagswahl 2013:

Partei Kandidat(in) Ergebnis CSU Gerda Hasselfeldt 55 Prozent SPD Michael Schrodi 20 Prozent FDP Andreas Schwarzer 2 Prozent Grüne Beate Walter-Rosenheimer 7 Prozent Die Linke Irina Graf 2 Prozent AfD Florian Jäger 4 Prozent

