CDU-Parteitag im Ticker: AKK stellt Machtfrage in der Partei - Vorstandsmitglied für „Neustart“

Der große Showdown mit Friedrich Merz bleibt auf dem CDU-Parteitag aus: Annegret Kramp-Karrenbauer geht voll ins Risiko und gewinnt - zumindest vorerst.

Am Freitag (22. November) hat der CDU-Parteitag in Leipzig begonnen.

begonnen. Kramp-Karrenbauer stellte in ihrer Rede die Machtfrage in der Partei



stellte in ihrer Rede die Machtfrage in der Partei Friedrich Merz widersprach Kramp-Karrenbauer in einem Punkt vehement

15.57 Uhr: Nach den jüngsten Querelen lieber einen Neustart versuchen: Das ist der Appell, den Junge-Union-Vorsitzender Tilman Kuban an Parteichefin Kramp-Karrenbauer richtet. Sie habe ebenso wie er selbst Fehler gemacht, sagte Kuban in Leipzig. Klar sei aber auch, dass Fehler menschlich seien. Aber die Junge Union wolle niemanden stürzen, wie es vor dem Parteitag geheißen habe.

Kuban empfahl zudem, der SPD in der GroKo weniger entgegen zu kommen. „Ich bin nicht in die CDU eingetreten, um mich am Nasenring herumführen zu lassen, um irgendwelche Koalitionen zu erhalten“, sagte Kuban. Die CDU dürfe nur nicht „entkernt“ werden.

+ Tilman Kuban (Junge Union) auf dem CDU-Bundesparteitag in Leipzig © dpa / Hendrik Schmidt

Parteitag in Leipzig: CDU vertagt Entscheidung über Frauenquote

15.05 Uhr: Die Frauen-Union wollte eigentlich auf dem Parteitag einen Antrag über eine verbindliche Frauenquote vorlegen - doch nun hat die CDU die Debatte aufs kommende Jahr vertagt. Eine paritätisch besetzte Kommission solle bis zum Parteitag 2020 „verbindliche Regeln“ ausarbeiten, wie die Stellung von Frauen in der Partei gestärkt werden könne, sagte Kramp-Karrenbauer. Das bisherige Modell eines unverbindlichen Quorums habe „nicht funktioniert“, räumte sie ein.

Eine angemessene Vertretung sei „etwas, was Frauen zusteht“, sagte Kramp-Karrenbauer weiter. „Dafür stehe ich, dafür kämpfe ich, dafür muss sich jeder mit mir auseinandersetzen.“ Die Frauen-Union zeigte sich damit einverstanden. “

14.44 Uhr: Auch die Klimapolitik und die „Fridays for Future“-Proteste von Initiatorin Greta Thunberg spricht Merz an: „Wenn Greta sagt, wir hätten ihr die Jugend geraubt... Nein, dann muss man sagen: Ihr hattet in dieser Generation die beste Jugend, die es jemals überhaupt in diesem Teil der Welt gegeben hat. Aber wenn das so bleiben soll, dass auch die nächste oder übernächste Generation solche Chancen hat - dann müssen wir heute viel ändern.“ Die Delegierten applaudieren an dieser Stelle.

Friedrich Merz bezeichnet SPD auf CDU-Parteitag als „illoyal“

14.36 Uhr: Als sechster Redner tritt Friedrich Merz ans Pult, er lobt Kramp-Karrenbauer für ihre „kämpferische, mutige und nach vorne zeigende“ Rede - und geht direkt dazu über, gegen die SPD zu schießen. Dass die Union bald wie die SPD werde, diese Kritik habe ihn am meisten getroffen, sagt er. Die SPD wähle im Dezember ihren „neuen, ehemaligen“ Parteivorsitzenden, wie Merz es ausdrückt. „Sie wählen, und dann wird alles wieder, wie es vorher war. Die SPD ist strukturell illoyal.“ Die Union dagegen sei loyal zu ihren Vorsitzenden.

14.24 Uhr: Landwirtschaftsministerin Julia Klöckner thematisiert in ihrer Rede unter anderem die Frauenförderung. Die Union müsse sich nicht sagen lassen, was Frauenförderung sei, sagt sie. Bei der „Casting-Agentur“ SPD seien Frauen inzwischen zu Platzhaltern degradiert worden - deren Suche nach einer Parteispitze zeige das. „Bei uns haben Frauen Namen und müssen keine Männer haben, um zu kandidieren“, erklärt sie.

Nach ihrer Rede auf dem Parteitag fand Kramp-Karrenbauer übrigens wieder Zeit für einen launigen Twitter-Eintrag:

Er baut an der Zukunft https://t.co/uXSf9WwdLL — A. Kramp-Karrenbauer (@akk) November 22, 2019

CDU-Parteitag in Leipzig: Merz applaudiert AKK demonstrativ

13.44 Uhr: Kramp-Karrenbauer stellt angesichts andauernder Kritik in Leipzig auch die Machtfrage. Wenn die Partei nicht bereit sei, ihren Kurs mitzugehen, solle sie dies heute beim Parteitag entscheiden, sagt sie: „Dann lasst es uns heute aussprechen. Dann lasst es uns heute auch beenden. Hier und jetzt und heute.“

Die etwa 1000 Delegierten applaudierten ihr stehend rund sieben Minuten. Sachsens Ministerpräsident Michael Kretschmer, der den Parteitag leitete, sagte anschließend: „Der Applaus zeigt: Heute wird nicht Schluss gemacht, Annegret. Heute geht es erst richtig los.“ Kramp-Karrenbauers Ansprache dauerte gut eineinhalb Stunden - hier sind die wichtigsten Punkte ihrer Rede. Auch Merz, der ihr im Rennen um den CDU-Vorsitz voriges Jahr knapp unterlegen war, erhob sich von seinem Stuhl und klatschte lange.

Am Ende der Knalleffekt: Wenn die Partei sich ein anderes Deutschland vorstellt als sie selbst, "dann lasst es uns heute aussprechen und dann lasst es uns heute auch beenden", sagt #AKK #cdupt19 — Sebastian Horsch (@SebHorsch) November 22, 2019

AKK auf CDU-Parteitag in Leipzig: „Was brauchen unsere Kinder?“

13.28 Uhr: Eine Ansage, die ein Raunen im Publikum auslöst: „Die Mitte stark zu machen ist das beste Mittel, um die Ränder schwach zu machen“, sagt Kramp-Karrenbauer. Die Linke könne zwar Repräsentanten haben, „die noch so harmlos wirken“. Unter ihnen gebe es welche, die leugneten, dass die DDR ein „Unrechtstaat“ war. Sozialismus und Kommunismus sei nicht das, was gut für Deutschland sei. Das gelte auch für die „Apokalyptiker von rechts“, die den Untergang des christlichen Abendlandes heraufbeschwörten, zum Beispiel beim Thema Seenotrettung.

13.18 Uhr: Jetzt knöpft sich Kramp-Karrenbauer die Medien vor. Die „alarmierenden Schlagzeilen“ beschäftigten sich oft mit Themen, die nicht die dringlichsten seien - dringlich sei zum Beispiel die Familienpolitik und hier die wichtigste Frage: „Was brauchen unsere Kinder?“. Ihrer Meinung nach unter anderem "Eltern, die Zeit haben", Kindern Zuwendung und Stabilität zu geben. Deutschland müsse über Kinderarmut, Schulabbrecher und sexuellen Missbrauch „genauso heftig diskutieren, wie wenn das Bruttosozialprodukt zurückgeht“. Hier seien aber „die Parameter verrutscht“. Großer Applaus der Delegierten.

+ Annegret Kramp-Karrenbauer auf dem CDU-Parteitag in Leipzig © AFP / ODD ANDERSEN

Kramp-Karrenbauer stichelt auf CDU-Parteitag gegen Friedrich Merz

12.43 Uhr:Indirekter Seitenhieb auf Rivale Friedrich Merz: In ihrer Parteitags-Rede erklärte Kramp-Karrenbauer, es dürfe nicht sein, dass die CDU die von der Union geführte Bundesregierung schlechtrede. „Das ist keine erfolgreiche Wahlkampfstrategie“, fügte sie hinzu und erntete großen Applaus. Merz hatte nach der Wahlschlappe in Thüringen das Erscheinungsbild der Bundesregierung als„grottenschlecht“ bezeichnet und dafür vor allem Bundeskanzlerin Angela Merkel verantwortlich gemacht.

Einen Seitenhieb leistete sich die CDU-Chefin auch gegen die Junge Union (JU), die ihre Amtsführung offen kritisiert hatte. Kramp-Karrenbauer erinnerte daran, dass die JU 1997 den Rücktritt Helmut Kohls als CDU-Chef gefordert hatte. Heute werde dies erneut von der JU "als Führungsfrage aufs Tablett gebracht", sagte sie. "Das gab es schon immer. Wir halten solche Diskussionen aus."

Video: Greenpeace-Aktion: Ein "C" auf der Suche nach dem "DU

AKK kritisiert in ihrer Rede auf dem CDU-Parteitag in Leipzig Merkel und Merz scharf

12.34 Uhr: Inzwischen redet Parteichefin Annegret Kramp-Karrenbauer auf dem CDU-Parteitag. Ihr Fazit zur Arbeit der Bundesregierung der vergangenen 14 Jahre: „Das war nicht alles falsch und war alles schlecht.“ Doch man müsse vom „Reparaturbetrieb“ wieder zur „Zukunftswerkstatt“ werden. AKKs erklärte Ziele unter anderem: Nicht nur bei „der eigenen“ Intelligenz, sondern auch in Sachen Künstlicher Intelligenz (KI) Weltmarktführer zu werden, zu verhindern, dass junge Menschen abwandern, weil Deutschland zu „miefig“ sei - und: „Vollbeschäftigung als wichtigstes politisches Ziel, gerade in Zeiten der Digitalisierung“. Ihre Schlussfolgerung: „Wir kommen um ein Digitalministerium nicht herum.“

CDU-Parteitag in Leipzig: Merkel mit emotionalen Worten - kommt es zum Showdown zwischen AKK und Merz?

12.04 Uhr: Nun richtet Bundeskanzlerin Angela Merkel ihr Grußwort an die Delegierten des CDU-Parteitags – der erste, bei dem sie nicht mehr als Parteichefin amtiert. Merkel spricht mit Blick auf ihr 14. Jubiläum im Bundeskanzleramt von einem besonderen Tag: „Das ist und bleibt etwas ganz besonders für mich“, betont sie. „Niemals, nicht mal in meinen kühnsten Träumen konnte ich mir damals vorstellen, dass vier Legislaturperioden folgen sollten.“

Update von 11. 26 Uhr: Angela Merkel (CDU) erhält bei der Begrüßung einen langen und warmen Applaus. Sie ist heute auf den Tag genau 14 Jahre Kanzlerin. Zum ersten Mal können die Delegierten mit einem Abstimmungs-Tablet wählen. Damit können keine E-Mails verschickt oder im Internet gesurft werden. „Das sorgt dafür, dass hier mehr Disziplin im Raum ist", sagt Sachsens Ministerpräsident Michael Kretschmer (CDU), wie Sebastian Horsch vom Parteitag berichtet. „Das finde ich gut. Das sollte auch im Deutschen Bundestag eingeführt werden.“ In seinem Grußwort geht Kretschmer die AfD hart an: „Dass dort wirklich Neonazis sitzen, das muss man auch so benennen.“ Die CDU schließt eine Zusammenarbeit mit der AfD und der Linkspartei aus. Zuvor hatte die Parteivorsitzende Kramp-Karrenbauer dazu aufgerufen, den Kongress als Arbeitsparteitag zu nutzen. Es gehe um die künftige programmatische Ausrichtung und darum, das Land voranzubringen.

Sachsens MP @MPKretschmer geht in seinem Grußwort die #AfD hart an: „Dass dort wirklich Neonazis sitzen, das muss man auch so benennen“ #cdupt19 — Sebastian Horsch (@SebHorsch) November 22, 2019

CDU-Parteitag in Leipzig: Was bringen die Reden heute?

Update vom 22. November. 9.18 Uhr: Zerlegt sich die CDU bei ihrem Parteitag in Leipzig mit nicht enden wollenden Personaldebatten weiter - ähnlich wie es die SPD vorgemacht hat? Viel wird davon abhängen, wie gut Vorsitzende Annegret Kramp-Karrenbauer mit ihrer Rede Herz und Hirn der Delegierten erreicht. Entgegengefiebert wird auch der Rede des Ex-Unionsfraktionschefs Friedrich Merz, die direkt im Anschluss folgen soll.

Kramp-Karrenbauer sagte nach den jüngsten innerparteilichen Querelen, sie erwarte eine „kontroverse Debatte“. Das sei auch „vollkommen selbstverständlich“, hob sie beim traditionellen Hallenrundgang in der Leipziger Messe hervor, wo der Parteitag am Freitag und Samstag stattfindet. Angesprochen auf den Auftritt von Merz sagte sie, sie freue sich auf einen „spannenden Austausch"“. Im ZDF-Talk mit Markus Lanz vom Donnerstagabend dagegen sieht Wirtschaftspolitiker Christian von Stetten (CDU) nur noch eine Chance für Kramp-Karrenbauer.

Kurz zuvor hat die unter Druck stehende Kramp-Karrenbauer ihre Führungsrolle im Kanzlerkandidaten-Prozess untermauert. „Ich bin als Parteivorsitzende diejenige, die diesen Prozess von vorne führt“, bekräftigte sie in derFrankfurter Allgemeinen Zeitung vom Freitag. „Wir entscheiden das im Herbst 2020 auf unserem Parteitag. Wer das anders will, hat hier in Leipzig die Gelegenheit, sich zu melden.“

Das zielt auf den Antrag der Jungen Union zur Urwahl des Kanzlerkandidaten - was als Affront gegen Kramp-Karrenbauer verstanden wurde. Allerdings gibt es in der Parteiführung wenig Rückhalt dafür, weil die CDU die K-Frage nicht allein, sondern nur mit der CSU zusammen entscheiden kann. CSU-Chef Markus Söder, der am Samstag einen Gastauftritt haben wird, hat bereits darauf gepocht.

Auch Greenpeace-Aktivisten sind übrigens auf dem Parteitagsgelände in Leipzig und haben ein Transparent mit der Aufschrift "DU sollst das Klima schützen" aufgehängt - am Donnerstag hatten sie an der Parteizentrale in Berlin ein „C“ aus dem CDU-Logo entwendet. Just zum Parteitags-Auftakt hat ausgerechnet ein CDU-Landeschef Widerstand gegen das Klimapaket der Bundesregierung angekündigt. Sebastian Horsch, Korrespondent des Münchner Merkur, ist auf dem Parteitag in Leipzig vor Ort.

Das C ist wieder da. Und es gibt Interviews #cdubpt19 pic.twitter.com/KYGp2GIesB — Sebastian Horsch (@SebHorsch) November 22, 2019

CDU-Parteitag in Leipzig: AKK ist gespannt - Meldung von 21. November

Leipzig - Beim CDU-Parteitag wird mit einem Schaulaufen der Kanzlerkandidaten gerechnet. Gerade ein mögliches Kräftemessen zwischen Friedrich Merz und Annegret Kramp-Karrenbauer steht dabei im Vordergrund. Bereits bevor es losgeht, ist es bei der CDU unruhig - wieder einmal geht es um Personaldebatten. Derweil möchte Merz laut eigener Aussage beim Parteitag keine Personaldiskussion anfachen, sich aber weiterhin in der Partei engagieren. Kramp-Karrenbauer warnt ebenfalls vor einem anhaltendem Personalstreit.

Vor etwa einem Jahr war Friedrich Merz der heutigen CDU-Vorsitzenden bei der Wahl um den Parteivorsitz knapp unterlegen. Immer wieder wurde zuletzt über Ambitionen des Vizepräsidenten auf die Kanzlerkandidatur spekuliert, vor allem aufgrund seiner anhaltenden Kritik am Zustand der CDU und der Führung von Kanzlerin Angela Merkel. Er fühle sich durch seine guten Umfragewerte „ermutigt, weiter mitzuarbeiten und meinen positiven Beitrag zu leisten“.

Merz will bei CDU-Parteitag keine Personaldiskussion führen

Gegenüber den Zeitungen der Funke-Gruppe machte Merz nun aber deutlich, dass er auf dem Parteitag keine Revolte gegen die geschwächte Vorsitzende wolle.

Er wolle „keine Personaldiskussionen führen“, sagte Merz den Blättern. Er werde nach Kramp-Karrenbauers Rede nur „einige wenige Anmerkungen“ zu grundsätzlichen Fragen machen. Merz habe der Parteichefin nach deren Wahl zugesichert, dass er sie „nach Kräften unterstützen werde - das tue ich, und das werde ich auch mit meinem Wortbeitrag in Leipzig tun“.

Kramp-Karrenbauer über Merz: Vor CDU-Parteitag in Leipzig wird auf Harmonie gesetzt

Auch Kramp-Karrenbauer bemühte sich trotz internem Druck, den Eindruck eines Showdown in Leipzig zu vermeiden. Es gehe darum, die CDU gut aufzustellen, sagte sie den Sendern RTL und n-tv. Dabei werde die Rede von Friedrich Merz „ein guter Beitrag, ich bin gespannt“. Die CDU-Chefin kritisierte, dass die Personaldebatten die Partei verunsichert hätten: „Das merkt man der Partei an, das merkt man unseren Umfragen an.“

Auch beim Rundgang durch die Halle des am Freitag (22. November) beginnenden Parteitags in Leipzig gab sich Kramp-Karrenbauer gelassen. „Diese Partei kann jeden klugen Kopf, kann jede auch kritisch-konstruktive Stimme gut gebrauchen. Friedrich Merz ist eine davon“, betonte die CDU-Chefin.

+ Friedrich Merz und Annegret Kramp-Karrenbauer sprechen sich gegen Personalstreitigkeiten beim Parteitag aus. © dpa / Wolfgang Kumm

CDU-Parteitag: Merz möchte die Parteibasis bei der Entscheidung über Kanzlerkandidatur beteiligen

Friedrich Merz sprach sich zudem abermals dafür aus, die CDU-Parteibasis auch an der Entscheidung über die Kanzlerkandidatur zu beteiligen. Über die Form der Mitgliederbeteiligung müsse aber diskutiert werden. Zudem warf er der Koalition vor, sich auf einen Kompromiss zur Grundrente verständigt zu haben, dessen Finanzierung „völlig offen“ sei.

Ich halte es für richtig, die Parteimitglieder auch in Zukunft an Personal- und Sachentscheidungen zu beteiligen. Über die Form muss man diskutieren. Die Regionalkonferenzen 2018 waren spannend, die offene Diskussion hat der @CDU gut getan. (tm) https://t.co/w1B7rpjQQO — Friedrich Merz (@_FriedrichMerz) 21. November 2019

Dem Parteitag liegen Anträge der Jungen Union und anderer Parteigliederungen vor, die K-Frage per Urwahl zu entscheiden. Dies wird als Affront gegen Kramp-Karrenbauer gewertet: In der CDU hat traditionell der oder die Vorsitzende das Recht auf den ersten Zugriff auf die Kanzlerkandidatur.

Die Parteiführung empfiehlt eine Ablehnung der Anträge und warnt eindringlich vor Personaldebatten: „Wenn wir einigermaßen bei Vernunft sind, werden wir auf dem Parteitag nicht über solche Fragen diskutieren“, hieß es aus der CDU-Spitze.

Aus der CDU-Spitze: Politiker stellen sich an die Seite von Kramp-Karrenbauer

Mehrere CDU-Spitzenpolitiker sprangen der Chefin vor dem Parteitag zur Seite. „Annegret Kramp-Karrenbauer ist eine erfahrene und starke Politikerin, die eine schwierige Aufgabe übernommen hat“, sagte NRW-Ministerpräsident Armin Laschet der Frankfurter Allgemeinen Zeitung. „Wir arbeiten gemeinsam daran, dass die CDU erfolgreich ist.“

Saarlands Ministerpräsident Tobias Hans bezeichnete Merz' Kritik an Partei und Koalition als „teilweise überzogen“. Wer der CDU einen anderen Kurs geben wolle, solle „auch den Mut besitzen und das vor den Delegierten öffentlich zur Sprache bringen“, sagte Hans der Saarbrücker Zeitung. „Ich bin mir aber sicher, der Parteitag wird dem nicht folgen.“

Geforderte Quoten-Abstimmung von Frauen-Union könnte verschoben werden

In der CDU-internen Streitfrage einer verbindlichen Frauenquote zeichnete sich am Donnerstag eine Entschärfung ab. Die Vorsitzende der Frauen-Union, Annette Widmann-Mauz, zeigt sich offen für eine Vertagung der Frage ins kommende Jahr. „Wir haben immer gesagt, dass wir uns einem Kompromiss nicht verschließen werden“, sagte sie der Rheinischen Post.

„In meiner Partei braucht es für grundlegende strukturelle Veränderungen einen langen Atem. Klar ist aber auch: Das Thema wird sich nicht einfach in Luft auflösen“, so @AWidmannMauz zur besseren Repräsentanz von Frauen in der CDU, in Ämtern und Mandaten https://t.co/yUITHgmzgT — Frauen Union (@frauenunion) 19. November 2019

jw/mit AFP/dpa

Rubriklistenbild: © AFP / TOBIAS SCHWARZ