CDU-Parteitag in Hamburg: Zeitplan, Themen und Kandidaten für den Parteivorsitz

Auf dem CDU-Parteitag 2018 in Hamburg wird ein neuer Parteivorsitzender gewählt. Hier erhalten Sie den Überblick über Zeitplan, Kandidaten und weitere wichtige Themen.

Der kommende CDU-Bundesparteitag in Hamburg hat eine Brisanz gewonnen, die vor den Landtagswahlen im Oktober nicht absehbar war. Nicht mehr die inhaltlichen Anträge bestimmten in den vergangenen Wochen die Agenda. Seit Angela Merkel ihren Rücktritt vom Amt der CDU-Vorsitzenden angekündigt hat, steht der Parteitag im Zeichen der großen Personalfrage: Wer darf an ihrer Stelle den Parteivorsitz übernehmen?

Wann findet der CDU-Parteitag in Hamburg statt?

Der 31. CDU-Parteitag findet am 7. und 8. Dezember 2018 in Hamburg statt. Bereits am Donnerstag, den 6. Dezember stehen erste Sitzungen von Präsidium, Bundesvorstand, Landesverbänden und Verbänden innerhalb der CDU auf dem Plan. Der eigentliche CDU-Parteitag wird am Freitag, den 7. Dezember um 10.30 Uhr beginnen und am Samstag gegen 15 Uhr enden.

Wie sieht der Zeitplan für den CDU-Parteitag im Dezember aus?

Verschiedene Gremien und Vereinigungen der CDU tagen bereits einen Tag vor der Eröffnung des Parteitags. Im Hotel Atlantic Kempinski in Hamburg trifft sich am Donnerstag zunächst um 15 Uhr das CDU-Präsidium. Um 16 Uhr schließt sich die Bundesvorstandssitzung an. Das Delegiertentreffen der Vereinigungen und Sonderorganisationen ist für 18 Uhr geplant. Das Delegiertentreffen der Landesverbände findet um 20 Uhr statt.

Bevor am Freitag der eigentliche Parteitag eröffnet wird, gehört um 8.30 Uhr ein ökumenischer Gottesdienst zum Terminplan. Die Plenarsitzung des ersten Tages beginnt um 10.30 Uhr und soll anschließend bis ca. 20 Uhr dauern. Die Eröffnung des CDU-Parteitages 2018 erfolgt durch die Parteivorsitzende Angela Merkel oder alternativ durch Generalsekretärin Annegret Kramp-Karrenbauer.

Die endgültige Tagesordnung wird erst durch den Parteitag selbst beschlossen, doch es ist geplant, dass auch die Wahl des neuen Parteivorsitzenden am Freitag erfolgt. Die Abstimmungen über Personalfragen - der Bundesvorstand wird mit zahlreichen Posten neu gewählt - sind ab ca. 15 Uhr vorgesehen.

Für den Samstag steht die zweite Plenarsitzung von 9 Uhr bis ca. 15 Uhr auf dem Zeitplan.

+ Parteitag im Februar 2018: Annegret Kramp-Karrenbauer wird von Angela Merkel nach der Wahl zur CDU-Generalsekretärin beglückwünscht. © picture alliance / Bernd Von Jutrczenka

Wer darf beim CDU-Bundesparteitag 2018 abstimmen?

Insgesamt 1001 Delegierte dürfen auf dem CDU-Parteitag darüber entscheiden, wer zukünftig den CDU-Parteivorsitz übernimmt und welche inhaltlichen Positionen in der Partei mehrheitsfähig sind. Wie viele Delegierte ein Landesverband stellen darf, richtet sich nach zwei Faktoren. Die Größe des Landesverbandes ist das wichtigste Kriterium. Außerdem spielt es eine Rolle, wie viele Zweitstimmen der Landesverband bei der vergangenen Bundestagswahl geholt hat.

Wie wird der neue CDU-Parteivorsitzende gewählt?

Die Delegierten des CDU-Parteitags stimmen in geheimer Wahl über den neuen Parteivorsitzenden ab. Ein neuer Parteivorsitzender ist gewählt, wenn er mehr als die Hälfte der abgegebenen Stimmen auf sich vereinen kann. Falls im ersten Wahlgang kein Kandidat mehr als 50 Prozent der Stimmen erhalten hat, muss eine Stichwahl die Entscheidung bringen. Die Delegierten können im zweiten Wahlgang nur noch unter den beiden Kandidaten wählen, die im ersten Wahlgang die meisten Stimmen erhalten haben.

Einzelne CDU-Mitglieder, die sich um den Parteivorsitz bewerben wollten, haben im Vorfeld des Parteitags die Möglichkeit einer Urwahl ins Spiel gebracht. Im Rahmen einer Urwahl könnten alle CDU-Mitglieder ihre Stimme abgeben und direkt an der Wahl teilnehmen. Im aktuellen Parteistatut der CDU ist allerdings ausschließlich die Wahl durch die Delegierten vorgesehen.

Wie viele Kandidaten stehen auf dem CDU-Parteitag zur Wahl?

Drei Kandidaten wollen sich bisher auf dem CDU-Parteitag 2018 der Wahl zum Parteivorsitzenden stellen. Weitere offizielle Meldungen liegen der CDU (Stand 30.11.2018) noch nicht vor. Es ist jedoch möglich, dass ein Parteimitglied sehr kurzfristig Interesse an dem Posten des Parteivorsitzenden anmeldet. Um Kandidat zu werden, muss ein CDU-Mitglied von einer Parteigliederung oder einem der Delegierten nominiert werden.

Besonders zwei Kandidaten werden vor der Abstimmung realistische Chancen eingeräumt. Die derzeitige CDU-Generalsekretärin Annegret Kramp-Karrenbauer schien in den Umfragen zuletzt die Mehrzahl der CDU-Mitglieder hinter sich zu haben. Ihr wichtigster Konkurrent wäre demnach der frühere CDU/Fraktionsvoritzende Friedrich Merz. Außerdem bewirbt sich Bundesgesundheitsminister Jens Spahn um den Parteivorsitz.

+ CDU-Regionalkonferenz in Seebach (Thüringen) mit Friedrich Merz, Annegret Kramp-Karrenbauer und Jens Spahn. © dpa / arifoto UG

Vor dem Parteitag zeigten sich bereits große inhaltliche Differenzen zwischen Kramp-Karrenbauer, Spahn und Merz. Damit die Kandidaten sich selbst und ihre Pläne vorstellen können, hatte die CDU acht Regionalkonferenzen organisiert. Hier konnten die Kandidaten direkt vor Parteimitgliedern sprechen.

Über welche Anträge werden die Delegierten entscheiden?

Für den CDU-Parteitag hat der Bundesvorstand drei große Anträge vorbereitet. Unter dem Titel Leitfragen zum neuen Grundsatzprogramm der CDU legt der Bundesvorstand ein Papier vor, das die Beratungen zu einem neuen Grundsatzprogramm strukturieren soll. Darin werden zu zahlreichen Politikfeldern Fragen formuliert, auf die Parteimitglieder, Parteigliederungen und Vereinigungen in der Folge ihre Antworten einreichen können.

Ein weiterer zentraler Punkt des Bundesparteitages wird der Antrag Wirtschaft für den Menschen – Soziale Marktwirtschaft im 21. Jahrhundert. Der Bundesvorstand definiert das Ziel wie folgt: „Mit diesem Antrag wollen wir [...] die grundlegenden Werte und Positionen beschreiben, mit denen wir die Soziale Marktwirtschaft für das 21. Jahrhundert stärken wollen.“

Zudem liegt dem CDU-Parteitag 2018 der Antrag An der Seite unserer Soldatinnen und Soldaten – die Bundeswehr weiter stärken vor. Eine konkrete Forderung darin lautet, das Verteidigungsbudget zu erhöhen. Der Antrag im Wortlaut: „Wir wollen 1,5 Prozent des Bruttoinlandsprodukts bis spätestens 2024 erreichen.“ Außerdem schreibt der CDU-Bundesvorstand: „Wir bekennen uns ausdrücklich zum in Wales verabschiedeten Ziel der NATO, die Mittel für den Verteidigungshaushalt in Richtung 2 Prozent des Bruttoinlandsprodukts zu steigern.“

Wer darf auf dem CDU-Parteitag in Hamburg Anträge einreichen?

Neben den Anträgen, die vor Beginn eingereicht werden, können auch während des Parteitags Initiativanträge eingebracht werden. Eine Sachfrage, über die der CDU-Parteitag abstimmen soll, muss von mindestens 30 stimmberechtigten Delegierten eingebracht werden.

Kommt Besuch von der CSU zum CDU-Parteitag im Dezember?

Es ist eine langjährige Tradition, dass sich die Schwesterparteien CDU und CSU auf ihren Parteitagen gegenseitig einen Besuch abstatten. Auch der Eklat des Jahres 2016, als Angela Merkel und Horst Seehofer nicht zum Parteitag der Schwesterpartei erschienen, ändert daran nichts.

+ Angela Merkel und Horst Seehofer werden sich auf dem CDU-Parteitag 2018 nicht treffen. © dpa / Sven Hoppe

Horst Seehofer wird dem CDU-Parteitag 2018 in Hamburg allerdings fernbleiben. Ein Sprecher des scheidenden CSU-Vorsitzenden gab konkurrierende Termine als Grund an. An seiner Stelle werden CSU-Generalsekretär Markus Blume und der CSU-Europapolitiker Manfred Weber als Gäste erwartet.