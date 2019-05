Neuer Ärger mit YouTube: CDU muss „irrtümlich“ hochgeladene Videos löschen

Nach dem Ärger mit Rezos YouTube-Video, hat die CDU neue Probleme mit der Video-Plattform. Auf ihrem Kanal wurden irrtümlich Clips von ARD und ZDF hochgeladen.

Berlin - Die CDU scheint derzeit kein glückliches Händchen mit der Video-Plattform YouTube zu haben. Erst musste sie mit der audiovisuellen „Zerstörung“ des YouTubers Rezo umgehen, jetzt war die Partei gezwungen, auf ihrem Kanal zahlreiche Videos zu löschen. Die Clips wurden in den letzten Tagen hochgeladen, obwohl man die Rechte dafür gar nicht besaß. Bei den meist sehr kurzen Videos handelt es sich um Ausschnitte aus Sendungen der Öffentlich-rechtlichen Sender ARD und ZDF.

CDU postet „irrtümlich“ Videos aus ARD- und ZDF-Sendungen

Vor allem im Zusammenhang mit der Europawahl 2019 am Sonntag, gab es im Vorfeld jede Menge Gelegenheiten für CDU-Politiker, sich in den Sendungen der ARD und dem ZDF zu präsentieren. Deshalb wurden wohl viele dieser meist nur sekunden- oder wenige Minuten langen Clips auf das Video-Portal hochgeladen. Dem Satiriker und Europawahl-Kandidat von der Partei, Nico Semsrott, fiel das auf und dieser teilte das auch auf seiner Twitter-Seite mit, wie das Medienportal DWDL.de berichtet. Dabei verlinkte Semsrott die beiden entsprechenden Sender, die prompt auf die Vorwürfe reagierten.

Der Youtube-Kanal der CDU (cdutv) ist voller Mitschnitte aus den Öffentlich-Rechtlichen.



Sind die Raubkopien der selbsternannten Urheberrechtspartei @cdu eigentlich mit euch abgesprochen, @daserste und @zdf?



Oder verstehen die euch auch als ihr Eigentum und damit ist alles ok? — Nico Semsrott (@nicosemsrott) 22. Mai 2019

Die Öffentlich-rechtlichen TV-Anstalten wiesen jegliche Absprache mit der CDU zurück und kündigten an, den Vorfall untersuchen zu wollen. Doch bevor die beiden Sender irgendwelche Maßnahmen ergreifen konnten, löschten die Christdemokraten die Clips unaufgefordert. Auf der Internetseite uebermedien.de gab die CDU als Begründung an: „Durch einen Hinweis auf Twitter wurden wir darauf aufmerksam, dass die Videos irrtümlich auf unserem YouTube-Kanal veröffentlicht worden waren.“ Sie erklärten weiter: „Im Rahmen unserer Wahlkampfkommunikation rund um TV-Auftritte unserer Spitzenpolitiker in den vergangenen Tagen hatten wir diese kurzen Video-Schnipsel auf Twitter verwendet und haben dazu selbständige Ausführungen gemacht. Das ist durch die Zitatfreiheit grundsätzlich gedeckt. Auf YouTube wurden die Ausschnitte irrtümlich und ohne selbstständige Ausführungen eingestellt."

