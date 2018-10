Wegen einer Bombendrohung kommt es am Mittwochnachmittag im Chemnitzer Stadtzentrum zu Verkehrsbehinderungen.

Chemnitz - Der Moritzhof ist abgeriegelt, Busse bilden Schlangen in der Innenstadt, weil sie nicht weiterfahren können.

Im sächsischen Chemnitz hat es am Mittwoch eine Bombendrohung gegen ein Amtsgebäude in der Innenstadt gegeben. Ein Unbekannter hatte am Nachmittag im Führungs- und Lagezentrum der Polizeidirektion angerufen und die Bombendrohung gegen ausgesprochen, teilte die Polizei laut Bild mit. Der Gebäudekomplex im Moritzhof wurde evakuiert, die umliegenden Straßen gesperrt. Derzeit sind die Annaberger Straße, Moritzstraße und die Bahnhofstraße betroffen

Bombendrohung in Chemnitz - Moritzhof evakuiert

Rund zwei Stunden nach dem Drohanruf begann die Polizei damit, den Gebäudekomplex mit Sprengstoffspürhunden zu durchsuchen. Wie viele Menschen von der Evakuierung betroffen waren, konnte die Polizei zunächst nicht sagen. In dem Gebäude befinden sich das Jugendamt und das Sozialamt sowie die Geschäftsstelle der Sparkasse Chemnitz.

mke/ dpa

