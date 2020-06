Corona-Konjunkturpaket: Wer die Milliardenhilfen der Merkel-Regierung bald auf dem Konto spürt

Die GroKo hat sich auf ein Corona-Konjunkturpaket geeinigt. Das Ergebnis nach langen Verhandlungen ist eine finanzielle Hilfe von 130 Milliarden Euro.

Die deutsche Wirtschaft leidet unter der Corona-Krise - ein milliardenschweres Konjunkturpaket soll nun helfen.

Ganze 21 Stunden berieten sich die Spitzen der Großen Koalition. Dabei herausgekommen ist ein 130 Miliarden schweres Paket.

Das neue Paket steht! Den Überblick zu den Neuerungen gibt es im Update vom 3. Juni, 22.38 Uhr. Wer profitiert zeigen wir im Update vom 4. Juni, 7.24 Uhr auf.

Update 14.51 Uhr: Die Parteivorsitzenden von CDU und SPD schließen eine Verlängerung der geplanten Mehrwertsteuersenkung über das Jahresende hinaus aus. "Der Impuls, dass die Kauflaune dadurch angeregt wird, kommt vor allem dadurch, dass die Absenkung zeitlich befristet ist", sagte CDU-Chefin Annegret Kramp-Karrenbauer am Donnerstag in Berlin. SPD-Chef Norbert Walter-Borjans betonte ebenfalls: "Es ist jetzt definitiv festgelegt: Die geht für ein halbes Jahr runter."

Der Koalitionsausschuss hatte beschlossen, dass die Mehrwertsteuer von Juli bis Dezember von 19 auf 16 Prozent sinkt. Der ermäßigte Steuersatz, der etwa auf viele Lebensmittel erhoben wird, soll dann fünf statt sieben Prozent betragen.

Corona-Konjunkturpaket: Wer die Milliardenhilfen bald auf dem Konto spürt

Update 14.02 Uhr: Industriepräsident Dieter Kempf hat das Konjunkturpaket der Koalition als starkes Signal für Bürger und Unternehmen bezeichnet. Die Stützung der privaten Konsumausgaben und der Liquidität von Unternehmen werde die Rezession deutlich abmildern, erklärte Kempf am Donnerstag. Die geplante Erhöhung und das Vorziehen öffentlicher Investitionen müssten nun zügig umgesetzt werden. „Der Ausbau der Infrastrukturen - etwa für digitale Netze oder die Elektromobilität - muss hierzulande noch besser und schneller werden.“

Kempf äußerte aber auch Kritik: Mit den Regeln zum Verlustabzug sei die Industrie nicht zufrieden, weil nur ein Jahr möglich sei und der Rücktrag auf fünf Millionen Euro zu stark begrenzt sei. „Hier besteht Nachbesserungsbedarf, um den Unternehmen Liquidität zu verschaffen und ihr Insolvenzrisiko zu verringern. Positiv sind die verbesserten Abschreibungsmöglichkeiten.“

Update 11.33 Uhr: Der bayerische Ministerpräsident Markus Söder (CSU) verteidigt das Konjunkturpaket der großen Koalition. Mit den 130 Milliarden Euro schweren Corona-Hilfen sehe er eine gute Chance für einen Aufschwung nach der Krise, so Söder am Donnerstag in Berlin. Söder sagte, falls es Corona-Rückschläge im Herbst gebe oder sich die Wirtschaft nicht erhole, könne es sein, dass man die Mehrwertsteuerregelung verlängern müsse.

Der bayerische Ministerpräsident betonte: „Ziel muss sein, nach der Corona-Starre kein dauerhaftes Corona-Koma zu bekommen, sondern eben einen Aufschwung zu generieren.“ Das Paket werde einen nachhaltigen Effekt haben, aber keine nachhaltige Belastung für kommende Generationen mit einem Rucksack voller Schulden.

Corona-Konjunkturpaket: Wer die Milliardenhilfen bald auf dem Konto spürt

Update vom 4. Juni, 8.27 Uhr: Die GroKo hat ein Konjunkturpaket beschlossen, um die Wirtschaft in der Coronavirus-Krise anzukurbeln. Oder wie Finanzminister Olaf Scholz (SPD) am Mittwochabend nach langen und schwierigen Verhandlungen sagte: Das Programm solle Deutschland helfen, „mit Wumms“ aus der Krise zu kommen. Kanzlerin Angela Merkel (CDU) sagte, die Koalition versuche, in einer schweren Lage das Beste zu machen und Schlimmeres zu verhindern. Es gehe darum, Jobs zu sichern und Innovationen für die Zukunft anzuschieben. Die Kosten betragen rund 130 Milliarden Euro für die nächsten beiden Jahre. Wer von dem Paket wie profitieren soll:

Corona-Konjunkturpaket: So soll die Hilfe beim Verbraucher ankommen

Überraschend einigten sich die Spitzen von CDU, CSU und SPD auf eine befristete Senkung der Mehrwertsteuer in der Coronavirus-Krise. Damit soll der Binnenkonsum gestärkt werden. Das kostet rund 20 Milliarden Euro. Konkret soll vom 1. Juli an bis zum 31. Dezember 2020 der Mehrwertsteuersatz von 19 Prozent auf 16 Prozent, der ermäßigten Satz von 7 Prozent auf 5 Prozent gesenkt werden. Der ermäßigte Satz gilt für Waren des täglichen Bedarfs, etwa für Lebensmittel.

Merkel Corona-Konjunkturpaket: Mehr Geld für Familien und Kitas

Familien bekommen mehr Geld. Geplant ist ein einmaliger Kinderbonus von 300 Euro pro Kind für jedes kindergeldberechtigte Kind. Der Bonus muss versteuert werden, er wird aber nicht auf die Grundsicherung angerechnet. Für Erweiterungen, Umbauten oder Neubauten von Kitas und Krippen soll es eine Milliarde Euro zusätzlich geben - auch, um in Zeiten von Corona die Hygienesituation zu verbessern.

Corona-Krise: GroKo beschließt Konjunkturpaket - Anreize für Autofahrer

Die große Koalition hat sich in der Corona-Krise gegen eine Kaufprämie für abgasarme Benziner und Dieselautos entschieden - Pläne dafür waren heftig umstritten. Die SPD-Spitze war dagegen. Die Nachfrage nach Benzinern und Dieselautos solle mit der niedrigeren Mehrwertsteuer angekurbelt werden, wie CSU-Chef Markus Söder deutlich machte.

Die Spitzen von Union und SPD beschlossen allerdings deutlich höhere Prämien für Elektroautos. Die Förderung des Bundes für die bestehende „Umweltprämie“ soll befristet bis Ende 2021 für E-Fahrzeuge mit einem Nettolistenpreis von bis zu 40 000 Euro von 3000 auf 6000 Euro steigen. Dazu kommt eine Förderung der Hersteller.

Die Koalition plant außerdem, zusätzlich 2,5 Milliarden Euro in den Ausbau des Ladenetzes für E-Autos zu stecken sowie für die Förderung von Forschung und Entwicklung etwa bei der Batteriezellfertigung. Für Zukunftsinvestitionen der Hersteller und der Zulieferindustrie soll für die Jahre 2020 und 2021 ein „Bonus-Programm“ in Höhe von zwei Milliarden Euro aufgelegt werden. Die Autobranche befindet sich in einem schwierigen Umbruch hin zu alternativen Antrieben, dazu kommt der digitale Wandel.

Corona-Konjunkturpaket: Erleichterungen für Stromkunden

Bürger und Unternehmen sollen bei den hohen Stromkosten in der Coronavirus-Krise entlastet werden. Dafür soll die EEG-Umlage zur Förderung von Ökostrom-Anlagen ab 2021 durch Zuschüsse aus dem Bundeshaushalt abgesenkt werden. Die Umlage droht vor dem Hintergrund der Corona-Krise stark anzusteigen. Sie soll nun 2021 bei 6,5 Cent pro Kilowattstunde liegen und 2022 bei 6 Cent - derzeit liegt die Umlage, die Bürger über die Stromrechnung bezahlen, bei 6,76 Cent. Ohne Gegensteuern dürfte sie Experten zufolge im kommenden Jahr aber deutlich höher liegen.

Corona-Hilfen: Konjunkturpaket sieht milliardenschwere Finanzhilfen für Bahn und Nahverkehr vor

Die Deutsche Bahn bekommt wegen Einnahmeausfällen in der Corona-Krise milliardenschwere Finanzhilfen. Der Bund will dem bundeseigenen Konzern weiteres Eigenkapital in Höhe von fünf Milliarden Euro zur Verfügung stellen. Geplant sind außerdem Hilfen von 2,5 Milliarden Euro für den Öffentlichen Nahverkehr (ÖPNV).

Corona-Hilfe für Kommunen: Gewerbesteuer eingebrochen - so soll ausgeglichen werden

Den Kommunen drohen hohe Steuerausfälle, weil vor allem die Gewerbesteuer als wichtigste Einnahmequelle einbricht. Ausfälle bei den Gewerbesteuereinnahmen sollen nun von Bund und Ländern zusammen ausgeglichen werden. Der Bund will knapp sechs Milliarden Euro übernehmen.

Ziel: Die Kommunen sollen auch in der Corona-Krise handlungsfähig bleiben und weiter investieren können - dies ist wichtig etwa für die Bauwirtschaft und das Handwerk. Eine Übernahme von Altschulden durch den Bund soll es nicht geben, Finanzminister Olaf Scholz (SPD) scheiterte mit Plänen dazu am Widerstand der Union.

Corona-Konjunkturpaket: Diese Hilfen sind für Arbeitnehmer und Arbeitgeber vorgesehen

Infolge der Corona-Krise steigen die Ausgaben in allen Sozialversicherungen. Um eine Steigerung der Lohnnebenkosten zu verhindern, plant die Koalition eine „Sozialgarantie 2021“. Die Sozialversicherungsbeiträge sollen bei maximal 40 Prozent stabilisiert werden, durch milliardenschwere Zuschüsse aus dem Bundeshaushalt. Dies soll die Nettoeinkommen der Arbeitnehmer schützen und Arbeitgebern Verlässlichkeit bringen.

Merkels Konjunkturpaket: Corona-Hilfe für Firmen

Besonders belastete Branchen und Betriebe bekommen nach dem neuen Konjunkturpaket eine zusätzliche Unterstützung in Milliardenhöhe. Geplant sind „Überbrückungshilfen“ im Umfang von maximal 25 Milliarden Euro. Ziel ist es, eine Pleitewelle bei kleinen und mittelständischen Unternehmen zu verhindern, deren Umsätze weggebrochen sind. Die Überbrückungshilfe soll für die Monate Juni bis August gewährt werden.

Sie soll gelten für Branchen wie das Hotel- und Gaststättengewerbe, Clubs und Bars, Reisebüros, Schausteller, aber auch Profisportvereine der unteren Ligen. Erstattet werden sollen fixe Betriebskosten bis zu einem Betrag von 150.000 Euro für drei Monate. Geplant ist auch ein Programm zur Milderung der Corona-Auswirkungen im Kulturbereich, und zwar in Höhe von einer Milliarde Euro.

Konjunkturpaket in der Corona-Krise: Geplante Steuerentlastungen

Geplant sind in dem Konjunkturpaket außerdem steuerliche Entlastungen für Firmen. So wird der sogenannte steuerliche Verlustrücktrag erweitert. Betriebe können damit aktuelle krisenbedingte Verluste schon im laufenden Jahr mit Gewinnen aus dem Vorjahr verrechnen - das soll die Liquidität stärken. Damit Unternehmen mehr investieren, will die Koalition außerdem Abschreibungsregeln verbessern. Außerdem solle das Körperschaftsteuerrecht modernisiert werden.

Zusätzlich sind in dem Konjunkturpaket der GroKo stärkere Investitionen in Zukunftstechnologien. Dafür soll ein Zukunftspaket in Höhe von über 50 Milliarden für die nächsten Jahre aufgelegt werden. Als erste Maßnahme daraus soll etwa die steuerliche Forschungszulage erweitert werden. Die Mittel für Künstliche Intelligenz sollen deutlich erhöht werden. Der Ausbau des superschnellen neuen Mobilfunkstandards 5G soll beschleunigt werden. Deutschland soll zudem bei modernster Wasserstofftechnik Vorreiter werden.

Corona-Konjunkturpaket: Kritik an Merkels 130-Milliarden-Hilfe - „Unfassbar teuer“ und „unausgegoren“

Update vom 4. Juni, 7.24 Uhr: Die Große Koalition hat am Mittwochabend, nach 21 Stunden Beratung, ein Corona-Konjunkturpaket von rund 130 Milliarden Euro vorgestellt. Unter anderem sollen Bürger und Unternehmen Hilfen für Familien, Entlastung bei den Stromkosten und einer Mehrwertsteuersenkung in der Corona-Krise entlastet werden. Doch aus der Opposition wird Kritik laut.

Es seien zwar „sinnvolle Entscheidungen für Kommunen und Familien“ getroffen worden, erklärte Linksfraktionsvize Dietmar Bartsch in der Nacht zum Donnerstag. Jedoch sei in dem Paket auch „viel Stückwerk und Strohfeuer“. Das Programm sei "wenig zielgenau, wenig nachhaltig und unfassbar teuer".

Die vorübergehende Senkung der Mehrwertsteuer bezeichnete Bartsch als „ökonomisch widersinnig“. Zugleich finde sich in dem Paket zu wenig zu den Themen Bildung und Zukunft - dafür „viel Lobbyismus“.

Corona-Konjunkturpaket: Lob für Entscheidung gegen Kaufprämie für Benzin- und Dieselautos

Der Klimaexperte der Linksfraktion, Lorenz Gösta Beutin, lobte die Entscheidung der Koalition gegen eine Kaufprämie für Benzin- und Dieselautos. Jedoch würden die Beschlüsse „einen echten ökologischen Neustart in Deutschland nicht auslösen“.

Beutin kritisierte konkret, dass Corona-Hilfen für Unternehmen nicht an verbindliche Klimavorgaben geknüpft würden. Für die Klima-Rettung habe die Koalition „eine große historische Chance vertan“.

Corona-Konjunkturpaket: Greenpeace kritisiert - „Geld pauschal mit der Gießkanne verteilt“

Auch die Umweltschutzorganisation Greenpeace urteilte, das Corona-Konjunkturpaket sei „bestenfalls blassgrün“. Einige sinnvolle Investitionen in Klimaschutz würden „überlagert von vielen Maßnahmen, die Geld pauschal mit der Gießkanne verteilen, etwa über die gesenkte Mehrwertsteuer“, erklärte der Greenpeace-Klimaexperte Tobias Austrup.

Die Regierung verpasse damit in der Corona-Krise „eine historische Chance auf einen ökologischen Aufbruch“, beklagte Austrup. Er forderte die Bundestagsabgeordneten auf, das Paket in dieser Hinsicht nachzubessern.

Corona-Konjunkturpaket: GroKo beschließt 130-Milliarden-Hilfe - Merkel: „richtige Balance gefunden“

Update vom 3. Juni, 23.03 Uhr: Es sei eine besondere Situation, die noch nie da war, meint Kanzlerin Angela Merkel zu dem Corona-Kunjunkturpaket. Man habe versucht „das Beste in einer sehr, sehr schweren Situation“ zu tun, so die Kanzlerin. Geleitet habe die GroKo in den Verhandlungen das Ziel, das Beste für die Zukunft zu tun.

Es sei ein „ambitioniertes Programm, aber keines, das aus dem Ruder läuft“, erklärt Merkel und meint weiter: „Ich bin überzeugt, dass wir die richtige Balance gefunden haben, um die nächsten Monate zu bestehen“.

Mit Blick auf die hohe Zahl an Kurzzeitarbeitern verdeutlicht Merkel noch einmal, dass man sich in einer sehr schweren Situation befinde und nun Impulse für die Wirtschaft und GEsellschaft setzen musste.

„Es kommt darauf an, dass jetzt die Wirtschaft anspringt“, erklärt Markus Söder. Damit meint er im Jahr 2020 und in den nächsten sechs Monaten, verdeutlicht er. Man müsse wieder „Schwung in die Wirtschaft bringen“. Er spricht mit Bezug auf das Paket von einem „Zündfunken“ für die Wirtschaft.

GroKo beschließt Corona-Konjunkturpaket - Söder: „Herzstück ist die Mehrwertsteuersenkung“

Update, 22.50 Uhr: Bayerns Ministerpräsident Markus Söder stellt sich nach den GroKo-Beratungen der Presse und erklärt das neue Corona-Konjunkturpaket. Dieses führe „nicht zur Verschuldung des Landes“, so dass zukünftige Generationen nicht mehr atmen könnten.

Es sei ein „vertretbares aber wuchtiges Paket“, mit dem man den Aufschwung anschieben wolle. Das „Herzstück ist die Mehrwertsteuersenkung“, so Söder, mit dem man einen Impuls zur „Stärkung der Nachfrage“ schaffen wolle. Daneben habe man die Familien gefördert, mit dem Kinderbonus. Zudem seien die Kommunen, die besonders belastet werden, bedacht worden.

Es sei 21 Stunden verhandelt worden, gibt Söder zu Protokoll. Mit dem Beschluss habe man gezeigt, dass Deutschland „handlungsfähig“ sei. „Wenn es uns gelingt besser aus der Krise zu kommen als viele andere Länder, dann hätten wir einen guten Dienst geleistet“, meint Söder zum Ende.

SPD-Chef Norbert Walter-Borjans spricht davon, dass man allgemein zwischen den Parteien sehr große Überschneidungen hatte. Allerdings musste man im Detail vieles ausdiskutieren.

Finanzminister Olaf Scholz betont, dieses Konjunkturpaket werde Deutschland helfen, „mit Wumms aus der Corona-Krise“ zu kommen. Gerade der Kinderbonus sei eine wichtige „Sache der Gerechtigkeit“.

Corona-Krise: GroKo beschließt Milliarden-Konjunkturpaket - der Überblick

Update, 22.38 Uhr: In der Corona-Krise hat die Große Koalition ein umfassendes Maßnahmen-Paket beschlossen. Dieses umfasst laut Kanzlerin Angela Merkel für die Jahre 2020 und 2021 ein Volumen von rund 130 Milliarden Euro, davon entfallen 120 Milliarden Euro auf den Bund. Die Punkte im Überblick:

Finanziell schwer getroffene Kommunen bekommen Milliardenhilfen vom Bund, Ausfälle bei Gewerbesteuereinnahmen sollen von Bund und Ländern zusammen ausgeglichen werden.

bekommen Milliardenhilfen vom Bund, Ausfälle bei Gewerbesteuereinnahmen sollen von Bund und Ländern zusammen ausgeglichen werden. Mit dem Kindergeld soll ein sogenannter Kinderbonus von einmalig 300 Euro pro Kind ausgezahlt werden.

von einmalig 300 Euro pro Kind ausgezahlt werden. Der Mehrwertsteuersatz soll vom 1. Juli bis zum 31. Dezember von 19 Prozent auf 16 Prozent und für den ermäßigten Satz von 7 Prozent auf 5 Prozent gesenkt werden.

soll vom 1. Juli bis zum 31. Dezember von 19 Prozent auf 16 Prozent und für den ermäßigten Satz von 7 Prozent auf 5 Prozent gesenkt werden. Bürger und Unternehmen sollen bei den Stromkosten entlastet werden. Dafür soll die EEG-Umlage zur Förderung von Ökostrom-Anlagen ab 2021 über Zuschüsse aus dem Bundeshaushalt abgesenkt werden.

entlastet werden. Dafür soll die EEG-Umlage zur Förderung von Ökostrom-Anlagen ab 2021 über Zuschüsse aus dem Bundeshaushalt abgesenkt werden. Von der Corona-Krise besonders betroffene Branchen bekommen eine zusätzliche Unterstützung in Milliardenhöhe. Geplant sind „Überbrückungshilfen“ im Umfang von maximal 25 Milliarden Euro.

bekommen eine zusätzliche Unterstützung in Milliardenhöhe. Geplant sind „Überbrückungshilfen“ im Umfang von maximal 25 Milliarden Euro. Die Deutsche Bahn wird ebenfalls mit milliardenschweren Finanzhilfen bedacht. Vom Bund soll weiteres Eigenkapital in Höhe von fünf Milliarden Euro zur Verfügung gestellt werden. Geplant sind außerdem Hilfen von 2,5 Milliarden Euro für den Öffentlichen Nahverkehr (ÖPNV).

wird ebenfalls mit milliardenschweren Finanzhilfen bedacht. Vom Bund soll weiteres Eigenkapital in Höhe von fünf Milliarden Euro zur Verfügung gestellt werden. Geplant sind außerdem Hilfen von 2,5 Milliarden Euro für den Öffentlichen Nahverkehr (ÖPNV). Eine Kaufprämie für abgasarme Benziner und Dieselautos fand nicht Eingang in das Paket. Dafür wurden deutlich höhere Prämien für Elektroautos beschlossen.

Update, 12.10 Uhr: Um Deutschland durch die Corona-Krise zu bringen, muss die Bundesregierung Hilfen in Milliardenhöhe aufbringen. Die Beratungen über ein Konjunkturpaket sind aktuell in vollem Gange.

Um welche Summen es derzeit geht, zeigt eine Berechnung des Instituts der Deutschen Wirtschaft (IW), die die Bild veröffentlichte. Drei Monate nach Beginn der Corona-Pandemie seien für Deutschland Mehrkosten in Höhe von 192,9 Milliarden aufgelaufen, geht draus hervor.

Aus Teilnehmerkreisen heißt es am Mittwochmittag, dass die Kernstreitpunkte noch nicht gelöst seien. Dazu gehören Kaufanreize für Autos aus Steuergeldern, die Übernahme von Altschulden der Kommunen sowie steuerliche Entlastungen. Mit einer schnellen Einigung ist wohl nicht zu rechnen.

Union und SPD kamen am Mittwochvormittag zunächst in getrennten Vorbesprechungen zusammen, bevor Kanzlerin Angela Merkel (CDU) die Verhandlungen gemeinsam mit den Partei- und Fraktionsspitzen von CDU, CSU und SPD sowie Vizekanzler und Finanzminister Olaf Scholz (SPD) fortsetzte. Angesichts großer Differenzen waren die Gespräche im Kanzleramt am Dienstag kurz vor Mitternacht unterbrochen worden (siehe unten). Teilnehmerkreise schlossen nicht aus, dass die Beratungen heute erneut bis in die Nacht dauern könnten.

Ringen um Corona-Milliarden noch nicht zu Ende: Kein GroKo-Teilnehmer will Trumpf „aus der Hand geben“

Update vom 3. Juni, 10.37 Uhr: Die Diskussionen um das Konjunkturpaket in der Corona-Krise sind noch nicht beendet. Angesichts großer Differenzen unterbrachen die Spitzen von CDU, CSU und SPD ihre Verhandlungen im Kanzleramt am Dienstag (2. Juni) kurz vor Mitternacht. Am heutigen Mittwoch (3. Juni) gehen die Gespräche weiter und sollen zu einem Ergebnis kommen. Es könnte aber erneut bis tief in die Nacht gehen.

Nach der ersten Runde der Verhandlungen am Mittwochmorgen heißt es, die Gespräche seien bislang sehr konzentriert und intensiv verlaufen. Es habe sachliche Auseinandersetzungen gegeben. Insgesamt sei die Stimmung gut und sehr ernsthaft gewesen. Viele Punkte des geplanten Konjunkturpakets seien bereits angesprochen worden. Endgültige Entscheidungen sollten noch am Mittwoch fallen. Weiterhin stünden schwierige Themen wie das Mobilitätspaket oder die Hilfen für die Kommunen zur Diskussion.

Die Runde unter Leitung von Kanzlerin Angela Merkel * (CDU) will am Ende ein Gesamtpaket vorlegen. Ziel ist es, die wirtschaftlichen Folgen der Corona-Krise abzufedern. Da die rund 60 Punkte, die anfangs auf dem Tisch lagen, in Summe nicht finanzierbar sind, muss jeder der Verhandlungspartner zu Abstrichen bereit sein.

„Zähes“ Ringen um Corona-Milliarden: GroKo-Teilnehmer geben Einblick - keiner will Trumpf „aus der Hand geben“

Update vom 2. Juni, 19.25 Uhr: Die Koalitionsspitzen von CDU, CSU und SPD haben am Dienstag stundenlang um das geplante milliardenschwere Konjunkturpaket in der Corona-Krise gerungen. Einigungen habe es bis zum frühen Abend gegen 19.00 Uhr nicht gegeben, hieß es von mehreren Teilnehmern.

Wegen der geplanten Unterbrechung wurde auch nicht damit gerechnet, dass am Abend Zwischenergebnisse bekannt würden. Am Ende werde es ein Gesamtpaket geben, hieß es aus Teilnehmerkreisen - keine Seite wollte demnach frühzeitig Verhandlungsmasse in einzelnen Punkten aus der Hand geben. Über einige der strittigsten Punkte wie eine mögliche Prämie beim Autokauf oder die Hilfen für die Kommunen sollte erst am Ende - voraussichtlich also am Mittwoch - geredet werden.

Die Beratungen liefen zäh, aber ernsthaft, konzentriert und sachlich, hieß es aus Teilnehmerkreisen. Alles sei im Fluss. Da alle Punkte zügig umgesetzt werden sollten, werde man am Dienstag und Mittwoch die volle Zeit ausnutzen, um alles auf den Weg bringen zu können. Die Bürger erwarteten, dass Deutschland mit zukunftsfähigen Ideen aus der Krise geführt werde - dies wüssten die Beteiligten. Auch aus diesem Grund müsse man intensiv über jedes Detail sprechen.

Es habe eine sehr offene Diskussion über die Einschätzungen im Zusammenhang mit den Wirkungen der verschiedenen konjunkturellen Maßnahmen gegeben, hieß es von weiteren Teilnehmern. Offenen Streit gab es demnach noch nicht. Gerungen wurde dem Vernehmen nach auch über Forderungen aus der SPD, bei den Maßnahmen keine Kostengrenze einzuziehen, wie dies etwa CSU-Chef Markus Söder gefordert hatte.

Corona-Konjunkturpaket: Merkels GroKo in Schwierigkeiten? Neue Forderungen werden laut

Update vom 2. Juni, 18.00 Uhr: Die GroKo hatten offenbar schon früh die Hoffnung verloren, sich noch am Dienstag auf ein Konjunkturpaket zu einigen (siehe unten). Die ersten Ministerpräsidenten legen unterdessen bereits mit weiteren Forderungen für das milliardenschwere Paket nach: Niedersachsens Ministerpräsident Stephan Weil (SPD) sprach sich in einem Zeitungsinterview für einen doppelt so hohen einmaligen Kinderbonus aus.

Der Betrag solle auf 600 Euro erhöht werden, sagte Weil der Neuen Osnabrücker Zeitung. Damit würde man eine Bevölkerungsgruppe würdigen, die in den vergangenen Monaten besonders gelitten habe. Im Gespräch waren zunächst 300 Euro pro Kind. Bereits zuvor hatte Nordrhein-Westfalens Ministerpräsident Armin Laschet (CDU) ebenfalls 600 Euro als Betrag für die Hilfe genannt.

Weil plädierte ferner dafür, den Mindestlohn überproportional zur allgemeinen Lohnentwicklung anzuheben - und verteidigte seinen Ruf nach einer neuen Abwrackprämie. Das Geld solle „ja nicht den Herstellern zugutekommen, sondern den Käuferinnen und Käufern“, erklärte er.

Konjunkturpaket: GroKo offenbar vor zähen Verhandlungen - Gespräche sollen am Mittwoch weitergehen

Update vom 2. Juni, 16.30 Uhr: Rund 60 Vorschläge haben die Spitzen der GroKo zu beraten - zu Beginn der Verhandlungen hieß es deshalb, dass die Beratungen am Dienstag nur bis Mitternacht gehen und am Mittwoch gegen zehn Uhr fortgesetzt werden sollen.

Für SPD-Chef Norbert Walter-Borjans soll der Fokus auf Investitionen in Zukunftsthemen, Hilfen für Familien und überschuldete Kommunen liegen - für die Ministerpräsidenten der Autoländer Bayern, Niedersachsen und Baden-Württemberg muss eine Art Kaufprämie für Autos her. Neben diesen Hauptstreitpunkten dürfte es um Investitionen in die Infrastruktur, Zukunftstechnologien und den Klimaschutz und ein Vorziehen der Soli-Teilabschaffung gehen sowie um Entlastungen beim Strompreis und weitere Hilfen für Schausteller, Solo-Selbstständige oder Künstler.

Merkels GroKo vor Entscheidung zu Konjunkturpaket: „Deutsche Greta“ wählt drastische Worte

Update vom 2. Juni, 12.19 Uhr: Wenn sich ab 14 Uhr die Spitzen der großen Koalitionen treffen, wird mit zähen Verhandlungen um das Corona-Konjunkturprogramm gerechnet. Den Tag der Verhandlungen läuteten am Morgen Ver.di, Fridays for Future und der Paritätische Wohlfahrtsverband mit einer gemeinsamen Pressekonferenz ein - in einem „historischen Moment“, wie es die Klimaaktivistin Luisa Neubauer formulierte.

+ Berlin: Ökologisch-sozial gerecht: Luisa Neubauer, Klimaschutzaktivistin von Fridays for Future, und Ulrich Schneider, Hauptgeschäftsführer vom Deutschen Paritätischen Wohlfahrtsverband - Gesamtverband bei einer Pressekonferenz © dpa / Kay Nietfeld

Unter dem Motto „Ökologisch-sozial gerecht“ fordern die Verbände und Aktivisten eine Ausrichtung des Konjunkturpakets auf „die tatsächliche Lebensqualität und die Interessen der Menschen“, nicht auf die Großkonzerne. Luisa Neubauer sagte zum gemeinsamen Auftritt: „Wir sind verbunden durch die Gewissheit, dass eine effektive, gerechte sozial-ökologische Corona-Politik nicht nur möglich, sondern auch unbedingt notwendig ist." Sie forderte eine Anhebung der CO2-Steuer bei Ausgleichen an anderen Stellen. „Börsennotierte Unternehmen ohne verbindliche Klimaziele dürfen keine Staatshilfen bekommen und eine Abwrackprämie für Verbrenner ist schlicht verantwortungslos.“ Christine Behle, Vize-Chefin von Verdi nannte eine Verkehrswende durch Verdopplung des ÖPNVs sowie Mobilitätsschecks als Beispiel.

Merkels GroKo im Milliarden-Poker: Abwrackprämie spaltet Parteien von SPD bis Grüne

Erstmeldung vom 1. Juni 2020: Berlin/Dresden - Ein oft geschmähtes Mittel der Wirtschaftspolitik feiert in der Corona-Krise ein Comeback - und könnte beim Ringen um ein Konjunkturpaket schon am Dienstagnachmittag zum echten Zankapfel werden, wenn sich die Spitzen der GroKo im Kanzleramt treffen: Die Abwrackprämie.

Die Gemengelage ist einigermaßen skurril - denn die Fronten verlaufen quer über (fast) alle Parteigrenzen hinweg. Die CDU und große Teile der SPD sind gegen eine Wiederbelegung der Autokauf-Prämie. So warnte Unions-Fraktionschef Ralph Brinkhaus vor allem vor dem Druck der Lobby in dieser Frage. Auch die SPD-Fraktionsvizes Sören Bartol und Matthias Miersch äußerten sich am Wochenende klar ablehnend.

Aber es gibt auch große Befürworter. Darunter auch der SPD-Ministerpräsident des VW-Bundeslandes Niedersachsen, Stephan Weil sowie mit Winfried Kretschmann sogar ein Grüner. Er steht als Baden-Württembergs Landesvater dem stark automobilgeprägten „Ländle“ vor. Und kassierte am Wochenende Kritik aus eigenen Reihen. Wenn auch nur recht vorsichtige.

+ Blick auf den (Wirtschafts-)Motor: Winfried Kretschmann (Grüne) zu Besuch bei Daimler. © dpa / Franziska Kraufmann Zustimmung gibt es auch aus der Heimat von BMW und Audi. Landeschef Markus Söder (CSU) bekräftigte in der Welt am Sonntag seine Forderung nach Kaufanreizen für Neuwagen: „Wir nehmen damit alte Autos vom Markt und ersetzen sie durch saubere Fahrzeuge der neuesten Generation.“ Laut seinem CSU-Kollegen und Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer soll die Prämie gar für Autos mit Verbrennungsmotoren gelten. Man müsse „die Halde leer bekommen, damit nachproduziert werden kann“, forderte er im Gespräch mit den Zeitungen der Funke Mediengruppe.

Abwrackprämie im Fokus: Institut warnt vor „Strohfeuer“ - und negativen Effekten für andere Industrien

Durchaus pikant: Sogar eine neue Überblicksstudie des wirtschaftsnahen ifo-Institutes kommt zu einem mehr oder minder verheerenden Urteil über die Abwrackprämie. In der Finanzkrise 2008/2009 habe die Prämie zwar den Auto-Absatz angekurbelt, sagte Studienleiter Felix Rösel am Pfingstmontag. „Auf die Party folgte jedoch der Kater“, fügte er hinzu.

Nach Ansicht von 15 „datengestützten Untersuchungen“ zu Abwrackprämien in verschiedenen Ländern - darunter Deutschland und die USA - kamen die ifo-Experten zu dem Schluss, dass die Prämie vor allem dafür sorgt, dass Autokäufe vorgezogen werden. Es handle sich um „kaum mehr als ein Strohfeuer“, ist in dem neuen Papier zu lesen.

„Unter dem Strich geben die meisten Studien keinen Hinweis, dass durch die Prämien mehr Autos verkauft werden“, sagte Rösel. Mehr noch: Andere Branchen könnten unter der Maßnahme leiden. „Wer den Autokauf vorzieht, hat in dem Moment weniger Geld für Möbel“, erklärte der Experte. „Das Plus der Autobranche kann deshalb schnell zum Minus anderer Sektoren werden.“

Konjunkturpaket der GroKo: Auch die Grünen in Schwierigkeiten - Hofreiter vermeidet Ansage an Kretschmann

Doch das Thema ist heikel. Die Autoindustrie ruft nach Hilfen. Und selbst in der Öko-Partei Nummer eins scheut man sich, klar Contra zu geben. Der sonst selten um klare Worte verlegene Grüne-Fraktionschef Toni Hofreiter etwa erklärte der taz, Kretschmann komme „in diesem Fall zu seiner Abwägung, ich zu einer anderen. Aber man kann ihm da keine Glaubwürdigkeit absprechen“.

„Je länger die Schockstarre dauert, desto gefährlicher wird sie“, hatte die Präsidentin des Verbandes der Automobilindustrie (VDA), Hildegard Müller, zuletzt gefordert. Aus Kurzarbeitern drohten „in vielen Branchen Arbeitslose zu werden“. Für Streit sorgen allerdings auch Dividenden-Zahlungen von Autobauern, die sich nun Förderung durch Kauf-Prämien erhoffen.

Dabei ist die potenziell kostspielige Abwrackprämie bei weitem nicht der einzige Punkt auf dem Wunschzettel der GroKo-Politiker. Insgesamt könnte es um 75 bis 80 Milliarden Euro gehen - Verteilung unklar. Söder hatte eine Obergrenze von 100 Milliarden Euro gefordert. Ein Überblick:

Koalition verhandelt über Konjunkturpaket - die lange Wunschliste der GroKo:

Steuersenkungen: Die SPD hat vorgeschlagen, die Teil-Abschaffung des Solidaritätszuschlags ab Januar 2021 auf Juli vorzuziehen. CSU-Chef Markus Söder ist dafür, eine Steuersenkung nennt er „zwingend“. Unionsfraktionschef Ralph Brinkhaus sagt, die Soli-Abschaffung auf Juli vorzuziehen sei schon „rein technisch“ nicht machbar.

Hilfe für Kommunen: Finanzminister Olaf Scholz (SPD) will stark verschuldeten Kommunen Altschulden erlassen - Kostenpunkt für den Bund: 22,5 Milliarden Euro - und wegbrechende Gewerbesteuereinnahmen ausgleichen; hier soll der Bund 5,9 Milliarden Euro geben, die Länder dieselbe Summe. Die Union ist strikt dagegen

Hilfe für Arbeitnehmer: Scholz will die Bezugsdauer von Kurzarbeitergeld* von derzeit maximal einem Jahr auf zwei Jahre verdoppeln - allerdings nur vorübergehend.

Hilfe für Familien: Die SPD möchte einen einmaligen Familien- oder Kinderbonus von 300 Euro insbesondere für Normal- und Geringverdiener. Söder hält einen Familienbonus für „sinnvoll“. Die Union ist skeptisch. Einen höheren Hartz-IV-Satz hat Brinkhaus schon rundweg abgelehnt.

Hilfe für kleine Unternehmen: Die Soforthilfen für kleine Unternehmen, Selbstständige und Freiberufler - insgesamt sind bislang 50 Milliarden Euro verplant - sollen nach Scholz' Vorschlag verlängert werden, und zwar für besonders betroffene Branchen wie die Gastronomie, Reisebüros, Kneipen oder Schausteller. Die Hilfen müssen nicht zurückgezahlt werden.

Hilfe für die Bahn: Verkehrsminister Andreas Scheuer (CSU) will der Bahn 5,5 Milliarden Euro zur Eigenkapitalerhöhung geben. In die Modernisierung der Schiene sollen 2,6 Milliarden Euro fließen. In einem Papier aus dem Finanzministerium wird ebenfalls die Eigenkapitalerhöhung bei der DB genannt.

Geld für die Digitalisierung: Scheuer schlägt 8,5 Milliarden Euro für Investitionen in die digitale Infrastruktur vor. Brinkhaus nennt die schnelle Digitalisierung der Verwaltung ein zentrales Projekt im Konjunkturpaket. Auch im Hause Scholz wird ein Digitalisierungsschub in der öffentlichen Verwaltung für notwendig erachtet.

Geld für „innovative Kraftstoffe“: Scheuer will 1,9 Milliarden Euro in die Forschung und Entwicklung alternativer Antriebe und Kraftstoffe stecken. Auch Scholz zählt etwa den Aufbau einer Wasserstoffinfrastruktur zu den möglichen Maßnahmen in der Corona-Krise. Bildungsministerin Anja Karliczek (CDU) fordert insgesamt zehn Milliarden Euro - unter anderem zur Förderung von grünem Wasserstoff.

In den USA wird vor der Corona-Infektionsgefahr im Zuge der Massendemonstrationen gegen die gesellschaftlichen Missstände gewarnt.

fn/AFP/dpa

*Merkur.de ist Teil des bundesweiten Ippen-Digital-Redaktionsnetzwerks.

Rubriklistenbild: © dpa / Michael Kappeler