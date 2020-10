Corona-Risikogebiete: Wohin Reisen in Deutschland noch möglich sind

In Deutschland gibt es keine einheitliche Regelung zu Corona-Risikogebieten. So stellt sich die Frage: Wo kann es im Urlaub noch hingehen?

Die Zahl Neuinfektionen mit dem Coronavirus* steigt wieder in Deutschland .

mit dem Coronavirus* steigt wieder in . Bereits mehrere Regionen sind Risikogebiete mit besonders hohen Ansteckungszahlen.

mit besonders hohen Ansteckungszahlen. Wo ist Urlaub in Deutschland noch möglich - und wo nicht?

Update vom Mittwoch, 07.10.2020, 16.41 Uhr: Schleswig-Holstein wird seine strengen Quarantäne-Auflagen für Einreisende aus inländischen Corona-Risikogebieten lockern. Das kündigte die Landesregierung am Mittwoch in Kiel nach einer Schalte der Staatskanzleichefs der Länder mit Kanzleramtschef Helge Braun an.

Update vom Mittwoch, 07.10.2020, 16.11 Uhr: Die Bundesländer haben ein Beherbergungsverbot für Urlauber aus inländischen Corona-Risikogebieten beschlossen. Das Verbot gelte bundesweit, erfuhr die Deutsche Presse-Agentur in Berlin am Mittwoch aus Teilnehmerkreisen nach einer Schaltkonferenz der Chefs der Staatskanzleien der Länder mit Kanzleramtschef Helge Braun.

Corona-Risikogebiete: Wo man in Deutschland noch hinreisen darf - und wo nicht

Erstmeldung vom Mittwoch, 07.10.2020, 13.02 Uhr: Frankfurt - Reisen ist im Jahr 2020 so eine Sache. Das Bundesgesundheitsministerium, das Bundesinnenministerium und das Auswärtige Amt legen aufgrund der Corona-Pandemie beinahe täglich neue Risikogebiete für Deutschland fest. Doch auch das Verreisen innerhalb des Landes ist gar nicht mehr so einfach.

Schließlich steigt auch in Deutschland die Zahl der Neuinfektionen wieder rapide an. In Frankfurt etwa gelten ab Freitag (09. Oktober) neue Corona-Regeln*. Und so stellt sich die Frage, wo man, jetzt während den Herbstferien, in Deutschland noch verreisen kann, ohne danach in Quarantäne zu müssen. „Tagesschau.de“ hat dazu eine Übersicht geliefert.

Corona-Risikogebiete in Deutschland: Wo wird der kritische Wert von 50 überschritten?

Zunächst sei nochmal die Regel, ab wann ein Land oder eine Region als Risikogebiet eingestuft wird, ins Gedächtnis gerufen. Das ist nämlich ab 50 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner in den vergangenen sieben Tagen der Fall. Dabei spricht man von der sogenannten Sieben-Tage-Inzidenz. Diese Zahl legt das Robert-Koch-Institut (RKI) in ihrem täglichen Lagebericht zur Corona-Krise vor. Während die Risikogebiete für das Ausland genau und einheitlich für ganz Deutschland festgelegt sind, gilt auf Landesebene eine andere Marschroute. Diese lautet: Jedes Bundesland entscheidet selbst. Doch wo gilt dann jetzt was?

Betrachtet man den Lagebericht des RKI vom 5. Oktober, überschreiten genau sieben Kreise die kritische Sieben-Tage-Inzidenz von 50 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner: Hamm, Remscheid, Berlin Friedrichshain-Kreuzberg, Berlin Mitte, Vechta, Berlin Neukölln, Berlin Tempelhof-Schöneberg. Da aber jedes Bundesland individuell entscheidet, gelten diese Kreise nicht überall als Risikogebiet.

Corona-Risikogebiete in Deutschland: Was in Mecklenburg-Vorpommern und Schleswig-Holstein gilt

Während so zum Beispiel in Mecklenburg-Vorpommern Berlin nicht als Risikogebiet eingestuft wird, weil dort nur gesamte Landkreise oder kreisfreie Städte betrachtet werden (für Berlin insgesamt liegt die Sieben-Tage-Inzidenz deutlich unter 50), gelten etwa in Schleswig-Holstein ganz andere Regeln. Wie „tagesschau.de“ ausführt, werden in Schleswig-Holstein gleich sechs der sieben Gebiete mit einer Sieben-Tage-Inzidenz über 50 als Risiko eingestuft (Hamm, Remscheid, Berlin Mitte, Neukölln, Friedrichshain-Kreuzberg und Tempelhof-Schöneberg).

Wer aus einem dieser Gebiete kommt, muss sich auf 14 Tage Quarantäne einstellen, sofern eine Einreise in Schleswig-Holstein geplant ist. Kann der oder die Einreisende jedoch zwei negative Corona-Tests vorweisen, kann die Dauer der Quarantäne verkürzt werden. Dabei gilt: Der erste Test muss innerhalb von 48 Stunden vor der Einreise stattfinden, der zweite mindestens fünf Tage danach. Zudem gelten Ausnahmen für Kurzaufenthalte oder die Durchreise. Diese Regel gilt auch für Mecklenburg-Vorpommern.

Corona-Risikogebiete in Deutschland: Und die anderen Bundesländer?

Wer nach Rheinland-Pfalz reisen möchte und aus einem Risikogebiet kommt (derzeit oben benannte sieben Regionen), muss zunächst in Quarantäne. Auch hier herrschen Ausnahmen bei negativen Testergebnissen auf das Coronavirus oder Kurzaufenthalte. Einreiseverbote gelten in Rheinland-Pfalz nicht.

In Berlin, Bremen, Thüringen und Niedersachsen werden derzeit keine Risikogebiete innerhalb Deutschlands ausgewiesen. Gleiches gilt für Baden-Württemberg, Bayern, Brandenburg, Hamburg, Hessen, Nordrhein-Westfalen, Sachsen, Sachsen-Anhalt und dem Saarland. Dort herrschen keine Einreiseverbote oder eine Quarantänepflicht für Reisende aus Risikogebieten in Deutschland. Wichtig dabei: Diese Regelungen können sich jederzeit ändern, sobald weitere innerdeutsche Regionen zu Risikogebieten erklärt werden. Es empfiehlt sich also ein regelmäßiger Blick auf den Tagesbericht des RKI sowie die Seiten der Gesundheitsbehörden der einzelnen Bundesländer.