Corona: Nach Berlin - weitere Demos gegen Hygienemaßnahmen, während die Zahlen wieder steigen

Nach den Coronavirus-Protesten in Berlin rüsten sich auch Dortmund und Stuttgart für ein derartiges Event.

Nach der Demonstration gegen Corona-Regeln in Berlin rüstet sich auch die Polizei in Dortmund für größere Proteste gegen die staatlichen Einschränkungen zur Eindämmung der Corona-Pandemie. Für Sonntag habe die Organisation „Querdenken-231“ eine Veranstaltung unter dem Motto „Festival für Frieden & Freiheit - Wahrung unserer Grundrechte“ angemeldet, wie die Polizei bekannt gab. Etwa 1500 Teilnehmer würden in der Innenstadt erwartet. „Was für ein Publikum da zusammenkommt“, sei jedoch noch eher unklar, wie eine Sprecherin erklärte.

Nachdem die Demos in Berlin eine Debatte ausgelöst haben, die sich um die Grenzen des Demonstrationsrechts drehten, betonte Einsatzleiter Udo Tönjann, dass für den Polizeieinsatz der Infektionsschutz* gerade in Zeiten der aktuell bundesweit steigenden Ansteckungszahlen „eine herausragende Rolle spielen“ werde . Wenn Hygiene- oder Abstandsregelungen missachtet würden, „werden wir entschlossen und konsequent einschreiten“.

Die geplante Demo der #Corona-Leugnern und #Verschwörungsideologen am kommenden Sonntag (9. August) wurde in die #Dortmund​er Innenstadt verlegt. Rund 1.500 Teilnehmer werden erwartet. https://t.co/Egd2NjGwAG #do0908 — RN Dortmund (@RN_DORTMUND) August 7, 2020

In Stuttgart sind ebenfalls zwei Veranstaltungen geplant, die am Samstag stattfinden. Zu einer Demonstration und einer Kundgebung wurden je 500 Teilnehmer bei der Stadt angemeldet.

Am vergangenen Wochenende hatten in Berlin Tausende gegen die Corona-Regeln demonstriert. Viele Protestler hielten weder Abstandsregeln ein noch trugen sie Masken. Aus diesem Grund löste die Polizei die Kundgebung auf. Zu der Demo unter dem Motto „Das Ende der Pandemie* - Tag der Freiheit“ hatte die Initiative „Querdenken 711“ aufgerufen, die auch hinter der Veranstaltung in Dortmund steckt. Neben Corona-Leugnern und Impfgegnern waren auch viele Teilnehmer mit eindeutig rechtsgerichteten Fahnen oder T-Shirts in der Menge.

Erneute Coronavirus-Demo in Berlin geplant

Neben den Veranstaltungen in Dortmund und Stuttgart wird es auch in Berlin erneut zu einer Demonstration kommen. Die Gegner der Corona-Beschränkungen* haben für den 29. August eine Veranstaltung unter dem Namen „Versammlung für die Freiheit“ angemeldet. 17.000 Teilnehmer werden erwartet, wie ein Polizeisprecher der Nachrichtenagentur AFP sagte. Bei einer anschließenden Kundgebung erwartet die Stuttgarter Initiative Querdenken 711 insgesamt 22.500 Teilnehmer.

Bereits zweimal hatte Berlin eine Kundgebung des Verschwörungstheoretikers Attila Hildmann verboten, weil gegen ihn wegen des Vorwurfs unter anderem der Volksverhetzung und Bedrohung ermittelt wird. Zudem missachteten Teilnehmer bei vorherigen Hildmann-Demos immer wieder die Vorgaben zu Mindestabstand und Maskenpflicht. *Merkur.de ist Teil des bundesweiten Ippen-Digital-Redaktionsnetzwerks.

Rubriklistenbild: © John MacDougall/AFP