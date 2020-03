Wann ist mit einem Ende der Corona-Beschränkungen in Deutschland zu rechnen? Gesundheitsminister Jens Spahn gab nun eine erste Einschätzung ab und Kanzleramtschef Braun äußert sich ebenfalls.

Wegen des Coronavirus sind auch in Deutschland weitreichende Maßnahmen beschlossen worden.

Noch ist nicht klar wie lange die Beschränkungen gelten werden.

Update 25. März, 18.02 Uhr: Kanzleramtschef Helge Braun hat erstmals Andeutungen gemacht, wie die Kontaktbeschränkungen wegen der Corona-Krise gelockert werden könnten: "Die nächste Phase lautet natürlich: Junge Menschen, die nicht zu den Risikogruppen gehören, dürfen wieder mehr auf die Straße. Dann müssen wir aber konsequent testen, die Infizierten herausfinden und deren Kontakte nachverfolgen, damit es nicht wieder exponentiell ansteigt."

Das sagte Braun via der App Jodel als er sich den Fragen von Internetusern stellte. Aktuell hänge viel davon ab, ob die Infektionskurve mit den beschlossenen Maßnahmen flach gehalten werden könne. „Das zeigt sich in den nächsten zwei Wochen“, sagte Braun. Dann könne man hoffentlich auch die Frage nach einem Ende der Einschränkungen beantworten.

Spahn spricht von Zeit nach Corona - Ende des Shutdowns in Sicht?

Berlin - Das Coronavirus* und die wegen des Erregers beschlossenen Maßnahmen legen aktuell auch in Deutschland die Wirtschaft und das öffentliche Leben weitgehend lahm. Dabei ist bislang nicht klar wie lange das von Angela Merkel verkündete Kontaktverbot, die Schulschließungen oder die Ausgangsbeschränkungen in Bayern* genau andauern werden.

„Es wird eine Zeit nach Corona geben“, sagte Bundesgesundheitsminister Jens Spahn am Mittwoch im Bundestag in Berlin. Allerdings ist bislang völlig unklar, wann diese Zeit kommen wird. Spahn machte noch einmal auf die Gründe für die aktuell getroffenen Maßnahmen aufmerksam: Die bundesweiten Kontaktsperren dienten dazu, den Betrieb von Kliniken und Praxen am Laufen zu halten. „Die Zeit, die wir jetzt gewinnen, schützt unser Gesundheitssystem vor Überlastung und Überforderung“, so der Minister. Die Bereitschaft der Bürger zur Mithilfe sei enorm.

Spahn stellte dann auch erstmals Pläne der Bundesregierung für einen Ausstieg aus den derzeitigen Corona-Schutzmaßnahmen in Aussicht. „Wir nutzen diese Zeit, um Konzepte nicht nur zu entwickeln, sondern auch für die Umsetzung vorzubereiten, wie wir schrittweise Beschränkungen wiederaufheben können“, so Spahn.

Ende der Corona-Maßnahmen: Spahn will Konzept bis Ostern

Einen Zeitrahmen dafür nannte Spahn aber nicht. "Je entschlossener wir jetzt vorgehen, desto schneller können wir zurück in den Alltag finden", sagte er. "Wenn wir in dieser Krise ein neues Wir-Gefühl entwickeln, wird uns das auch für die Zukunft stärken - denn es wird eine Zeit nach Corona geben."

Der Zeit sagte Spahn daneben, dass man bis Ostern ein Gesamtkonzept zu einem möglichen Ende der Corona-Maßnahmen erarbeiten wolle. Teil davon könnte es sein, ältere Menschen „möglicherweise über mehrere Monate zu bitten, ihre Kontakte stark einzuschränken und im Zweifel zu Hause zu bleiben.“

+ Wegen des Coronavirus liegt das öffentliche Leben in Deutschland brach. © dpa / Robert Michael

Zuvor hat FDP-Chef Christian Lindner vor Folgen längerer Einschränkungen in der Corona-Krise gewarnt und gefordert, den Menschen schnellstmöglich wieder Freiheit zu ermöglichen. Die jetzigen Beschränkungen wie das Kontaktverbot* seien verhältnismäßig, sagte der Vorsitzende der FDP-Fraktion am Mittwoch im Bundestag. „Der aktuelle Zustand widerspricht aber der menschlichen Natur.“

Ende der Corona-Maßnahmen: Lindner fordert „Exit-Strategie“

Er passe nicht zu einer offenen Gesellschaft, gefährde die Wirtschaft und auch den sozialen Frieden, „wenn schon in der allernächsten Zeit die Akzeptanz der Menschen sinken könnte“, mahnte Lindner. Der Zustand müsse deswegen „Schritt für Schritt, aber so schnell wie möglich“ überwunden werden. Dafür müssten etwa das Gesundheitswesen ertüchtigt und flächendeckend Test für das Coronavirus bereitgestellt werden. Regierung, Länder und Kommunen müssten „alles unternehmen, damit die Menschen schnellstmöglich in die Freiheit zurückkehren können.“

Im Gespräch mit dem Kölner Stadt-Anzeiger forderte Lindner zudem in der Corona-Krise eine „Exit-Strategie“. Die FDP trage momentan viele Maßnahmen mit, „aber zugleich fragen wir jeden Tag, wie lang diese noch nötig sind und was getan wird, um sie entbehrlich zu machen“, sagte der FDP-Chef dem Blatt.

Coronavirus: Linnemann (CDU) fordert Shutdown-Ende nach Ostern

Unionsfraktionsvize Carsten Linnemann (CDU) ging noch einen Schritt weiter und hat in der Coronavirus-Krise ein Ende der wirtschaftlichen Auszeit nach Ostern gefordert. „Für die gesamte Volkswirtschaft und unseren Staat wird der Schaden nachhaltig und über Jahrzehnte nicht kompensierbar sein, wenn wir nicht spätestens nach Ostern die Wirtschaft wieder schrittweise hochfahren“, sagte Linnemann der Bild-Zeitung (Mittwoch). Für manche Unternehmen sei jetzt schon die Grenze erreicht. Die Zeit bis dahin müsse genutzt werden, um das Virus einzudämmen und das Gesundheitssystem für die Epidemie zu präparieren, sagte der Chef der Mittelstands- und Wirtschaftsunion.

Ein Ausweg aus den aktuellen Beschränkungen könnte die Entwicklung eines Impfstoffs* und eines Corona-Medikaments* sein.

US-Präsident Donald Trump will die Beschränkungen in Nordamerika möglichst bis Ostern wieder zurücknehmen. Dafür erntet er allerdings viel Kritik.

